'কর্মভূমি'র মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার, শুরু হল অভিষেকের 'সেবাশ্রয় 2'

'কর্মভূমি'র মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার, শুরু হল অভিষেকের 'সেবাশ্রয় 2'
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্পের ৷ সাধারণ জ্বর-সর্দি থেকে শুরু করে চোখের চিকিৎসার মতো অত্যাধুনিক পরিষেবা মিলবে শিবিরগুলিতে ।
Published : December 1, 2025 at 2:36 PM IST
মহেশতলা, 1 ডিসেম্বর: নিজের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ডহারবারকে বরাবরই উন্নয়নের 'মডেল' হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই লক্ষ্যেই সোমবার অর্থাৎ 1 ডিসেম্বর থেকে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে শুরু হল তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প 'সেবাশ্রয় 2'-এর পথচলা । তিনি জানান, এই এলাকাই তাঁর আসল কর্মভূমি এবং এখানকার মানুষের প্রতি তিনি চিরকৃতজ্ঞ ।
অভিষেকের হাতে প্রকল্পের সূচনা
এদিন মহেশতলা বিধানসভা এলাকার তিনটি ভিন্ন জায়গায় এই শিবিরের উদ্বোধন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । স্থানগুলি হল, নিউল্যান্ড মাঠ, চক চাঁন্দুল রথতলা এবং সবুজ সংঘের মাঠ । আর উদ্বোধনের পর পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী এদিন সকাল থেকেই মহেশতলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য শিবিরের কাজ । সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ, ওষুধ এবং জটিল রোগের পরীক্ষার সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের দুয়ারে হাজির হয়েছে সাংসদের এই বিশেষ উদ্যোগ ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমার জন্মভূমি কালীঘাট বা দক্ষিণ কলকাতা হতে পারে, কিন্তু আমার কর্মভূমি এই ডায়মন্ডহারবারের মাটি । ঈশ্বর যদি মৃত্যুর পরে কোনওভাবে বিলীন না করে দেন, তাহলে বারবার আমি এই মাটিতেই ফেরত আসার কথা ভাবব । মানুষ আমাকে যে ভালোবাসার ঋণে আবদ্ধ করেছেন, আমি এই মাটির কাছে চিরকৃতজ্ঞ ।"
কবে পর্যন্ত চলবে 'সেবাশ্রয় 2' ?
এই 'সেবাশ্রয় 2' কর্মসূচি চলবে আগামী 28 জানুয়ারি পর্যন্ত । ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা-মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজ, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, ফলতা এবং সবশেষে ডায়মন্ডহারবারে ধাপে ধাপে সাত দিন করে এই শিবির বসবে । সূচি অনুযায়ী, 1 থেকে 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত মহেশতলা বিধানসভা এলাকায় চলবে এই ক্যাম্প । এরপর 8 থেকে 14 ডিসেম্বর পর্যন্ত মেটিয়াবুরুজ, 15 থেকে 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত বজবজ এবং 22 থেকে 30 ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষ্ণুপুর বিধানসভা এলাকায় স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হবে ।
নতুন বছরেও বসবে ক্যাম্প
নতুন বছরেও এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে । 2 থেকে 8 জানুয়ারি পর্যন্ত সাতগাছিয়া, 9 থেকে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত ফলতা এবং সবশেষে 16 থেকে 22 জানুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে বিনামূল্যে এই স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । শুধুমাত্র বিধানসভা ভিত্তিক শিবিরেই এই কর্মসূচি শেষ হচ্ছে না । 22 জানুয়ারি পর্যন্ত এই লাগাতার কর্মসূচি চলার পর, 24 জানুয়ারি থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের সমস্ত বিধানসভা এলাকায় একযোগে 'মেগা ক্যাম্প' আয়োজিত হবে । অর্থাৎ, কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ে নিজের এলাকার ক্যাম্পে যেতে না পারেন, তবে শেষের এই মেগা ক্যাম্পে তিনি চিকিৎসার সুযোগ পাবেন ।
কোন সময় মিলবে পরিষেবা ?
প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত এই স্বাস্থ্যশিবিরগুলি খোলা থাকবে ৷ সাধারণ জ্বর-সর্দি থেকে শুরু করে ইসিজি, এক্স-রে, ডেন্টাল, কার্ডিওলোজি এবং চোখের চিকিৎসার মতো অত্যাধুনিক পরিষেবা মিলবে এই মডেল ক্যাম্পগুলিতে । রেডিয়েশনের ঝুঁকি এড়াতে এক্স-রে বিভাগকে এবার সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে এবং 10-12 জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সবসময় উপস্থিত থাকছেন ।
সাংসদের দাবি
প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে অভিষেক বলেন, "আগেরবার সেবাশ্রয়ে যাঁদের পাওয়ারের সমস্যা ছিল, এরকম প্রায় 40,000 মানুষকে আমরা বিনামূল্যে চশমা তৈরি করে দিয়েছি । তাঁদের একজনকে চশমা নিতে ক্যাম্পে আসতে হয়নি, আমাদের প্রতিনিধিরা বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন । এটাই ডায়মন্ডহারবার মডেল ।"
তিনি আরও জানান, শুধু ডায়মন্ডহারবার নয়, বীরভূম, উত্তর 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি এমনকী কোচবিহার থেকে আসা রোগীদেরও এই শিবির থেকে ফেরানো হয়নি । বজবজের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে জটিল অস্ত্রোপচার করিয়ে সুস্থ করে তবেই বাড়ি পাঠানো হয়েছে ।
সাংসদ হিসেবে নিজের দায়িত্ববোধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, "আমাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্য অনুযায়ী যখনই বোধ করতে পেরেছি যে কারও কোনও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি । এটাই তো একটা জনপ্রতিনিধির কাজ ।" আগামী দুই মাস ধরে চলা এই কর্মসূচিতে ডায়মন্ডহারবারের লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্ব ।
জন্মদিনে ঘোষণা 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্পের
প্রসঙ্গত, গত 7 নভেম্বর নিজের জন্মদিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন । জন্মদিনে দেওয়া কথা মতোই ঠিক 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হল এই প্রকল্প । চলতি বছরের শুরুতেই, অর্থাৎ 2 জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ডহারবারে 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল । টানা 75 দিন ধরে চলা সেই কর্মসূচিতে চোখের চিকিৎসা, ব্লাড সুগার, রক্তচাপ মাপা থেকে শুরু করে ক্যানসারের মতো জটিল রোগের প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল ।