'কর্মভূমি'র মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার, শুরু হল অভিষেকের 'সেবাশ্রয় 2'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্পের ৷ সাধারণ জ্বর-সর্দি থেকে শুরু করে চোখের চিকিৎসার মতো অত্যাধুনিক পরিষেবা মিলবে শিবিরগুলিতে ।

Sebaashray 2 camp in Maheshtala
মহেশতলায় 'সেবাশ্রয় 2'-এর উদ্বোধন করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি সূত্র-তৃণমূল)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 1, 2025 at 2:36 PM IST

মহেশতলা, 1 ডিসেম্বর: নিজের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ডহারবারকে বরাবরই উন্নয়নের 'মডেল' হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই লক্ষ্যেই সোমবার অর্থাৎ 1 ডিসেম্বর থেকে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে শুরু হল তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প 'সেবাশ্রয় 2'-এর পথচলা । তিনি জানান, এই এলাকাই তাঁর আসল কর্মভূমি এবং এখানকার মানুষের প্রতি তিনি চিরকৃতজ্ঞ ।

অভিষেকের হাতে প্রকল্পের সূচনা

এদিন মহেশতলা বিধানসভা এলাকার তিনটি ভিন্ন জায়গায় এই শিবিরের উদ্বোধন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । স্থানগুলি হল, নিউল্যান্ড মাঠ, চক চাঁন্দুল রথতলা এবং সবুজ সংঘের মাঠ । আর উদ্বোধনের পর পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী এদিন সকাল থেকেই মহেশতলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য শিবিরের কাজ । সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ, ওষুধ এবং জটিল রোগের পরীক্ষার সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের দুয়ারে হাজির হয়েছে সাংসদের এই বিশেষ উদ্যোগ ।

Sebaashray 2 camp in Maheshtala
মহেশতলা থেকে শুরু অভিষেকের 'সেবাশ্রয় 2' (ছবি সূত্র-তৃণমূল)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমার জন্মভূমি কালীঘাট বা দক্ষিণ কলকাতা হতে পারে, কিন্তু আমার কর্মভূমি এই ডায়মন্ডহারবারের মাটি । ঈশ্বর যদি মৃত্যুর পরে কোনওভাবে বিলীন না করে দেন, তাহলে বারবার আমি এই মাটিতেই ফেরত আসার কথা ভাবব । মানুষ আমাকে যে ভালোবাসার ঋণে আবদ্ধ করেছেন, আমি এই মাটির কাছে চিরকৃতজ্ঞ ।"

Sebaashray 2 camp in Maheshtala
নতুন বছরেও 'সেবাশ্রয় 2' চলবে (নিজস্ব ছবি)

কবে পর্যন্ত চলবে 'সেবাশ্রয় 2' ?

এই 'সেবাশ্রয় 2' কর্মসূচি চলবে আগামী 28 জানুয়ারি পর্যন্ত । ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা-মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজ, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, ফলতা এবং সবশেষে ডায়মন্ডহারবারে ধাপে ধাপে সাত দিন করে এই শিবির বসবে । সূচি অনুযায়ী, 1 থেকে 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত মহেশতলা বিধানসভা এলাকায় চলবে এই ক্যাম্প । এরপর 8 থেকে 14 ডিসেম্বর পর্যন্ত মেটিয়াবুরুজ, 15 থেকে 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত বজবজ এবং 22 থেকে 30 ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষ্ণুপুর বিধানসভা এলাকায় স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হবে ।

Sebaashray 2 camp in Maheshtala
মহেশতলা থেকে শুরু অভিষেকের 'সেবাশ্রয় 2' (নিজস্ব ছবি)

নতুন বছরেও বসবে ক্যাম্প

নতুন বছরেও এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে । 2 থেকে 8 জানুয়ারি পর্যন্ত সাতগাছিয়া, 9 থেকে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত ফলতা এবং সবশেষে 16 থেকে 22 জানুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে বিনামূল্যে এই স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । শুধুমাত্র বিধানসভা ভিত্তিক শিবিরেই এই কর্মসূচি শেষ হচ্ছে না । 22 জানুয়ারি পর্যন্ত এই লাগাতার কর্মসূচি চলার পর, 24 জানুয়ারি থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের সমস্ত বিধানসভা এলাকায় একযোগে 'মেগা ক্যাম্প' আয়োজিত হবে । অর্থাৎ, কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ে নিজের এলাকার ক্যাম্পে যেতে না পারেন, তবে শেষের এই মেগা ক্যাম্পে তিনি চিকিৎসার সুযোগ পাবেন ।

Sebaashray 2 camp in Maheshtala
তিনটি ভিন্ন জায়গায় এই শিবিরের উদ্বোধন হল সোমবার (নিজস্ব ছবি)

কোন সময় মিলবে পরিষেবা ?

প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত এই স্বাস্থ্যশিবিরগুলি খোলা থাকবে ৷ সাধারণ জ্বর-সর্দি থেকে শুরু করে ইসিজি, এক্স-রে, ডেন্টাল, কার্ডিওলোজি এবং চোখের চিকিৎসার মতো অত্যাধুনিক পরিষেবা মিলবে এই মডেল ক্যাম্পগুলিতে । রেডিয়েশনের ঝুঁকি এড়াতে এক্স-রে বিভাগকে এবার সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে এবং 10-12 জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সবসময় উপস্থিত থাকছেন ।

Sebaashray 2 camp in Maheshtala
28 জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে 'সেবাশ্রয় 2' (নিজস্ব ছবি)

সাংসদের দাবি

প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে অভিষেক বলেন, "আগেরবার সেবাশ্রয়ে যাঁদের পাওয়ারের সমস্যা ছিল, এরকম প্রায় 40,000 মানুষকে আমরা বিনামূল্যে চশমা তৈরি করে দিয়েছি । তাঁদের একজনকে চশমা নিতে ক্যাম্পে আসতে হয়নি, আমাদের প্রতিনিধিরা বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন । এটাই ডায়মন্ডহারবার মডেল ।"

তিনি আরও জানান, শুধু ডায়মন্ডহারবার নয়, বীরভূম, উত্তর 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি এমনকী কোচবিহার থেকে আসা রোগীদেরও এই শিবির থেকে ফেরানো হয়নি । বজবজের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে জটিল অস্ত্রোপচার করিয়ে সুস্থ করে তবেই বাড়ি পাঠানো হয়েছে ।

Sebaashray 2 camp in Maheshtala
কর্মভূমি'র মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার অভিষেকের (নিজস্ব ছবি)

​সাংসদ হিসেবে নিজের দায়িত্ববোধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, "আমাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্য অনুযায়ী যখনই বোধ করতে পেরেছি যে কারও কোনও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি । এটাই তো একটা জনপ্রতিনিধির কাজ ।" আগামী দুই মাস ধরে চলা এই কর্মসূচিতে ডায়মন্ডহারবারের লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্ব ।

জন্মদিনে ঘোষণা 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্পের

প্রসঙ্গত, গত 7 নভেম্বর নিজের জন্মদিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'সেবাশ্রয় 2' প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন । জন্মদিনে দেওয়া কথা মতোই ঠিক 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হল এই প্রকল্প । চলতি বছরের শুরুতেই, অর্থাৎ 2 জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ডহারবারে 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল । টানা 75 দিন ধরে চলা সেই কর্মসূচিতে চোখের চিকিৎসা, ব্লাড সুগার, রক্তচাপ মাপা থেকে শুরু করে ক্যানসারের মতো জটিল রোগের প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল ।

