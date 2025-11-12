ETV Bharat / state

পাহাড়ে টয়ট্রেনের হাতছানি ! শীতের মরশুমে অতিরিক্ত পরিষেবা, যাওয়ার আগে জেনে নিন

পর্যটকদের জন্য সুখবর ৷ এবার এনজেপি থেকে তিনধারিয়া স্পেশাল সার্ভিস ও দার্জিলিং পর্যন্ত বছরভর স্থায়ী টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করল ডিএইচআর ৷ চালু অতিরিক্ত জয় রাইড৷

শীতের মরশুমে টয়ট্রেনের অতিরিক্ত পরিষেবা (নিজস্ব চিত্র)
Published : November 12, 2025 at 6:47 PM IST

শিলিগুড়ি, 12 অক্টোবর: সামনেই শীতের ছুটির মরশুম । আর প্রতিবারের মতো এবারও জাঁকজমকের সঙ্গে ঘুম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ । থাকবে একাধিক পুরস্কার ও অনুষ্ঠান । আর এবার ঘুম ফেস্টিভ্যালের হাত ধরেই পর্যটকদের জন্য একাধিক নতুন উপহার নিয়ে হাজির ডিএইচআর । টয়ট্রেন-প্রেমীদের জন্য রয়েছে একাধিক সুখবর ৷

বেঙ্গালুরু থেকে এসেছে হেরিটেজ ইঞ্জিন

ইতিমধ্যে পর্যটকদের জন্য বেঙ্গালুরু থেকে দুটো হেরিটেজ ইঞ্জিন এনেছে ডিএইচআর । ঘুম ফেস্টিভ্যালেই ওই দুই ইঞ্জিনের পথচলা শুরু হবে । আর এবার পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ছয়টি নতুন টয়ট্রেন পরিষেবা চালু কর‍তে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ।

পাহাড়ে টয়ট্রেনের হাতছানি ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে এনজেপি থেকে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার টয়ট্রেন পরিষেবার চাহিদা বেড়েই চলছিল । সকালে সেভাবে টয়ট্রেনের পরিষেবা ছিল না । এতে ভিনরাজ্য কিংবা বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের দার্জিলিং যেতে টয়ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হত ।

ETV BHARAT
বেঙ্গালুরু থেকে দুটো হেরিটেজ ইঞ্জিন এনেছে ডিএইচআর (নিজস্ব চিত্র)

এনজেপি-দার্জিলিং স্থায়ী টয়ট্রেন পরিষেবা

সেই কথা মাথায় রেখেই এবার এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত নতুন একটি স্থায়ী টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করল ডিএইচআর । এর আগে সকাল সাড়ে ন'টার সময় এনজেপি থেকে দার্জিলিংয়ের জন্য টয়ট্রেন ছিল । কিন্তু নতুন এই পরিষেবায় সকাল সাড়ে সাতটায় এনজেপি থেকে টয়ট্রেন ছাড়বে । এতে খুবই সুবিধে হবে যাত্রীদের ৷

ETV BHARAT
ঘুম ফেস্টিভ্যালেই ওই দুই ইঞ্জিনের পথচলা শুরু হবে (নিজস্ব চিত্র)

বাড়ল জয় রাইড

অন্যদিকে, দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত বর্তমানে আটটি জয় রাইড চলে । কিন্তু শীতের মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের মধ্যে টয়ট্রেনে চড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পায় । এক মাস আগে থেকেই টয়ট্রেনের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায় । সেই সময় অনেক পর্যটকই টয়ট্রেনের সফর উপভোগ করতে না-পেরে হতাশ হয়ে ফিরে যান । তাই এবার দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত চারটি অতিরিক্ত জয় রাইড পরিষেবা চালু করতে চলেছে ডিএইচআর । এছাড়াও এনজেপি থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বিকেলে একটি স্পেশাল জয় রাইডের সূচনা করতে চলেছে । ডিএইচআরের এই ছয়টি পরিষেবায় খুশির হাওয়া পর্যটনমহলে ।

ETV BHARAT
শীতের মরশুমে টয়ট্রেনের অতিরিক্ত পরিষেবা (নিজস্ব গ্রাফিক্স)

এই বিষয়ে ডিএইচআরের অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরী বলেন, "পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ছয়টি নতুন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে । একটি এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত স্থায়ী পরিষেবা চালু করা হচ্ছে । সকাল সাড়ে সাতটায় এনজেপি থেকে ওই টয়ট্রেন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ছাড়বে । অন্যদিকে, এখন পাহাড়ে পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আরও চারটে নতুন দার্জিলিং থেকে ঘুম জয়রাইড চালু করা হচ্ছে । এছাড়াও এনজেপি থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত একটি বিশেষ স্পেশাল জয় রাইড চালু করা হবে ।"

ETV BHARAT
এনজেপি থেকে তিনধারিয়া স্পেশাল সার্ভিস (নিজস্ব চিত্র)

ঘুম উৎসব পালন

তিনি আরও বলেন, "এবারের ঘুম ফেস্টিভ্যাল অনেক আলাদা । অন্যান্যবারের তুলনায় এবার আলাদাভাবে এই উৎসব পালন করা হবে । ডিএইচআরের অধীনে প্রতিটি রেল স্টেশনকে সাজিয়ে তোলা হবে । 13টি টয়ট্রেনের ইঞ্জিনের নামে 13টি আলাদা আলাদা বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার থাকছে ।"

ETV BHARAT
ঘুম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে ডিএইচআর (নিজস্ব চিত্র)

এই বিষয়ে ইংল্যান্ডের ডিএইচআর সোসাইটির ডিরেক্টর ডেভিড চার্লসওয়ার্থ বলেন, "এই ডিএইচআর তাজমহলের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ । যা গোটা পৃথিবীর কোথাও নেই । পাহাড়ি এলাকায় এই পরিষেবা টিকিয়ে রাখা যথেষ্ট কঠিন । তবে ডিএইচআর ভালো কাজ করছে । কিন্তু পরিষেবা আরও বেশি উন্নত করতে হবে । পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে নতুন নতুন পরিষেবা চালু করতে হবে । সময় মতো সেই পরিষেবা চালিয়ে যেতে হবে । পর্যটকদের আসার পর পরিষেবা চালু করলে হবে না । আগে থেকেই পরিষেবা চালু করতে হবে, সময়মতো পরিষেবা দিতে হবে । তাকে প্রচারের আলোয় আনতে হবে । তাহলেই পর্যটকদের মধ্যে চাহিদা বাড়বে ।"

ETV BHARAT
দার্জিলিং পর্যন্ত বছরভর স্থায়ী টয়ট্রেন পরিষেবা (নিজস্ব চিত্র)

