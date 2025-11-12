পাহাড়ে টয়ট্রেনের হাতছানি ! শীতের মরশুমে অতিরিক্ত পরিষেবা, যাওয়ার আগে জেনে নিন

পাহাড়ে টয়ট্রেনের হাতছানি ! শীতের মরশুমে অতিরিক্ত পরিষেবা, যাওয়ার আগে জেনে নিন
পর্যটকদের জন্য সুখবর ৷ এবার এনজেপি থেকে তিনধারিয়া স্পেশাল সার্ভিস ও দার্জিলিং পর্যন্ত বছরভর স্থায়ী টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করল ডিএইচআর ৷ চালু অতিরিক্ত জয় রাইড৷
Published : November 12, 2025 at 6:47 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 অক্টোবর: সামনেই শীতের ছুটির মরশুম । আর প্রতিবারের মতো এবারও জাঁকজমকের সঙ্গে ঘুম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ । থাকবে একাধিক পুরস্কার ও অনুষ্ঠান । আর এবার ঘুম ফেস্টিভ্যালের হাত ধরেই পর্যটকদের জন্য একাধিক নতুন উপহার নিয়ে হাজির ডিএইচআর । টয়ট্রেন-প্রেমীদের জন্য রয়েছে একাধিক সুখবর ৷
বেঙ্গালুরু থেকে এসেছে হেরিটেজ ইঞ্জিন
ইতিমধ্যে পর্যটকদের জন্য বেঙ্গালুরু থেকে দুটো হেরিটেজ ইঞ্জিন এনেছে ডিএইচআর । ঘুম ফেস্টিভ্যালেই ওই দুই ইঞ্জিনের পথচলা শুরু হবে । আর এবার পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ছয়টি নতুন টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ।
ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে এনজেপি থেকে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার টয়ট্রেন পরিষেবার চাহিদা বেড়েই চলছিল । সকালে সেভাবে টয়ট্রেনের পরিষেবা ছিল না । এতে ভিনরাজ্য কিংবা বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের দার্জিলিং যেতে টয়ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হত ।
এনজেপি-দার্জিলিং স্থায়ী টয়ট্রেন পরিষেবা
সেই কথা মাথায় রেখেই এবার এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত নতুন একটি স্থায়ী টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করল ডিএইচআর । এর আগে সকাল সাড়ে ন'টার সময় এনজেপি থেকে দার্জিলিংয়ের জন্য টয়ট্রেন ছিল । কিন্তু নতুন এই পরিষেবায় সকাল সাড়ে সাতটায় এনজেপি থেকে টয়ট্রেন ছাড়বে । এতে খুবই সুবিধে হবে যাত্রীদের ৷
বাড়ল জয় রাইড
অন্যদিকে, দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত বর্তমানে আটটি জয় রাইড চলে । কিন্তু শীতের মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের মধ্যে টয়ট্রেনে চড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পায় । এক মাস আগে থেকেই টয়ট্রেনের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায় । সেই সময় অনেক পর্যটকই টয়ট্রেনের সফর উপভোগ করতে না-পেরে হতাশ হয়ে ফিরে যান । তাই এবার দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত চারটি অতিরিক্ত জয় রাইড পরিষেবা চালু করতে চলেছে ডিএইচআর । এছাড়াও এনজেপি থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বিকেলে একটি স্পেশাল জয় রাইডের সূচনা করতে চলেছে । ডিএইচআরের এই ছয়টি পরিষেবায় খুশির হাওয়া পর্যটনমহলে ।
এই বিষয়ে ডিএইচআরের অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরী বলেন, "পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ছয়টি নতুন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে । একটি এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত স্থায়ী পরিষেবা চালু করা হচ্ছে । সকাল সাড়ে সাতটায় এনজেপি থেকে ওই টয়ট্রেন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ছাড়বে । অন্যদিকে, এখন পাহাড়ে পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আরও চারটে নতুন দার্জিলিং থেকে ঘুম জয়রাইড চালু করা হচ্ছে । এছাড়াও এনজেপি থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত একটি বিশেষ স্পেশাল জয় রাইড চালু করা হবে ।"
ঘুম উৎসব পালন
তিনি আরও বলেন, "এবারের ঘুম ফেস্টিভ্যাল অনেক আলাদা । অন্যান্যবারের তুলনায় এবার আলাদাভাবে এই উৎসব পালন করা হবে । ডিএইচআরের অধীনে প্রতিটি রেল স্টেশনকে সাজিয়ে তোলা হবে । 13টি টয়ট্রেনের ইঞ্জিনের নামে 13টি আলাদা আলাদা বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার থাকছে ।"
এই বিষয়ে ইংল্যান্ডের ডিএইচআর সোসাইটির ডিরেক্টর ডেভিড চার্লসওয়ার্থ বলেন, "এই ডিএইচআর তাজমহলের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ । যা গোটা পৃথিবীর কোথাও নেই । পাহাড়ি এলাকায় এই পরিষেবা টিকিয়ে রাখা যথেষ্ট কঠিন । তবে ডিএইচআর ভালো কাজ করছে । কিন্তু পরিষেবা আরও বেশি উন্নত করতে হবে । পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে নতুন নতুন পরিষেবা চালু করতে হবে । সময় মতো সেই পরিষেবা চালিয়ে যেতে হবে । পর্যটকদের আসার পর পরিষেবা চালু করলে হবে না । আগে থেকেই পরিষেবা চালু করতে হবে, সময়মতো পরিষেবা দিতে হবে । তাকে প্রচারের আলোয় আনতে হবে । তাহলেই পর্যটকদের মধ্যে চাহিদা বাড়বে ।"