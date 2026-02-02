সমতলে টয়ট্রেনকে আরও জনপ্রিয় করতে ঢেলে সাজছে সুকনা রেল মিউজিয়াম

সমতলে টয়ট্রেনকে আরও জনপ্রিয় করতে ঢেলে সাজছে সুকনা রেল মিউজিয়াম
পর্যটকদের কাছে সমতলে টয়ট্রেনের পরিষেবাকে আরও বেশি জনপ্রিয় করতে সুকনা রেল স্টেশনের মিউজিয়ামকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ ডিএইচআরের
Published : February 2, 2026 at 5:47 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 ফেব্রুয়ারি: পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথে টয়ট্রেন সফরের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর ৷ সেই কু-ঝিকঝিক শব্দেই পাহাড় থেকে সমতলে যাত্রাও কম আনন্দের নয় ৷ সমতলে টয়ট্রেন পরিষেবাকে পর্যটকদের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে । এবার হেরিটেজ ইঞ্জিন, ঐতিহাসিক প্রাচীন কাঁচে মোড়া কামরার পাশাপাশি সুকনা রেল স্টেশনের মিউজিয়ামকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ।
রেলের ছাড়পত্র ও বরাদ্দ
নিজে এই উদ্যোগ নিয়ে রেলওয়ে বোর্ডের থেকে ছাড়পত্র ও বরাদ্দ আদায় করে এনেছেন ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী । প্রায় 15 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রেলওয়ে বোর্ড । শিলিগুড়ি শহরের কাছে ওই মিউজিয়ামকে কেন্দ্র করে যাতে সাধারণ মানুষের কাছে টয়ট্রেনকে আরও বেশি প্রচারের আলোয় আনা যায়, সেই কাজ শুরু করেছে ডিএইচআর ।
হলি-ডে স্পেশাল জয়রাইড
প্রসঙ্গত, টয়ট্রেনকে মূলত পর্যটকদের মধ্যে জনপ্রিয় করতে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের প্রাক্তন ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার তারকনাথ ভট্টাচার্য । সেই সময় অল্প টাকার বিনিময়ে টিকিট করে প্রায় 30 বছর আগে তিনিই প্রথম চালু করেছিলেন টয়ট্রেনের হলি-ডে স্পেশাল জয়রাইড । প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার করে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ওই হলি-ডে স্পেশাল জয়রাইড স্থানীয় ও দেশীয় পর্যটকদের কাছে টয়ট্রেনকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলেছিল ।
পাশাপাশি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন স্কুল ছুটির দিনগুলিতে স্বল্পমূল্যে ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হয়েছিল । সাফল্য পেলেও পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায় হলি-ডে স্পেশাল রাইডটি । পরবর্তীতে শিলিগুড়ি থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত জঙ্গল টি সাফারি শুরু হলেও পর্যটক না-হওয়ায় সেটিও বন্ধ হয়ে যায় ।
হেরিটেজ স্পেশাল জয়রাইড
ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, হলি-ডে স্পেশাল মডেলে সাধারণ মানুষের কাছে টয়ট্রেনকে প্রচারে আনতে উদ্যোগ নেয় ডিএইচআর । শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশন থেকে সুকনা পর্যন্ত টয়ট্রেনে বিশেষ পরিষেবা চালানোর প্রস্তাবও রয়েছে । রেলের তরফে শিলিগুড়ি জংশন থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত হেরিটেজ স্পেশাল জয়রাইড চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । যাতে স্বল্প সময়ের জন্য টয়ট্রেনে চড়ার পাশাপাশি সুকনা মিউজিয়াম দেখার টানেও পর্যটকরা ভিড় করেন । সেই মতো সুকনার ডিএইচআর মিউজিয়ামটি ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ।
রেলের ইতিহাসে সমৃদ্ধ সুকনা মিউজিয়াম
ঘুম, কার্শিয়াংয়ের পর 2005 সালে সুকনায় মিউজিয়াম চালু হয় । এখানে ডিএইচআরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক স্মৃতি রযেছে । টয়ট্রেনের গল্পকে জীবন্ত করে তোলা ও গবেষণা করার জন্য দুষ্প্রাপ্য পুরনো ছবি এবং স্থানীয় রেলের ইতিহাসে সমৃদ্ধ এই মিউজিয়াম । শিলিগুড়ি শহরের কাছে থেকেও এমন ঐতিহাসিক ভ্রমণ কেন্দ্র পর্যটনমহলে সেভাবে জনপ্রিয় হতে পারেনি । এবার এই মিউজিয়ামকে কেন্দ্র করে সুকনা ও টয়ট্রেনকে জনপ্রিয় করার বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছে ডিএইচআর ।
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "বিশেষ পরিকল্পনায় আগামী মার্চ মাস থেকে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সুকনা মিউজিয়ামে সংস্কারের কাজ শুরু হবে । পাশাপাশি টয়ট্রেনের কিছু নতুন পরিষেবা চালু করার চিন্তাভাবনা চলছে । খুব শীঘ্রই তা বাস্তাবায়িত করা হবে । সুকনা রেল স্টেশনের মিউজিয়ামে আরও কিছু নতুন দুষ্প্রাপ্য কালেকশন আনা হবে । সেজন্য কাজও চলছে ।"