এবার ঘুম ফেস্টিভ্যালে 'স্পিরিট অফ হিলস' পুরস্কার, নামকরণে হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইঞ্জিন

এবার ঘুম ফেস্টিভ্যালে 'স্পিরিট অফ হিলস' পুরস্কার, নামকরণে হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইঞ্জিন
13টি কিংবদন্তি হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইঞ্জিনের নামে পুরস্কারগুলির নামকরণ করা হয়েছে ৷ ডিএইচআর-এর এই উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত পর্যটনমহল ৷
Published : November 5, 2025 at 7:50 PM IST
দার্জিলিং, 5 নভেম্বর: পাহাড়ের পর্যটনে প্রসার আনতে ও হেরিটেজ টয়ট্রেনকে আরও বেশি করে বিশ্বের মানচিত্রে জনপ্রিয় করে তুলতে এবার প্রথম 'স্পিরিট অব দ্য হিলস অ্যাওয়ার্ডস' ঘোষণা করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ । 13টি হেরিটেজ ইঞ্জিনের নাম অনুসারে ওই পুরস্কারগুলোর নাম রাখা হয়েছে । আগামী 30 নভেম্বর বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলস্টেশন ঘুমে ডিএইচআর ঘুম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই পুরস্কার প্রদান করা হবে । ডিএইচআরের এই উদ্যোগকে প্রশংসা ও সাধুবাদ জানিয়েছে পর্যটনমহল ।
প্রতি বছরই টয়ট্রেনের টানে শৈলশহরে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় জমান দেশ বিদেশের পর্যটকরা । কিন্তু সম্প্রতি পাহাড়ে লাগাতার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছে টয়ট্রেনের পরিষেবার উপর । কারণ, ধসের ফলে একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে টয়ট্রেনের লাইন । যে কারণে দিনের পর দিন বন্ধ রাখতে হয়েছে পরিষেবা । তবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে ফের পরিষেবা চালু করতে সক্ষম হয়েছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ।
প্রতি বছর শীতের মরশুমে ডিএইচআর দার্জিলিং ঘুম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয় ৷ এবারও 29 নভেম্বর থেকে পাহাড়ে আয়োজিত হতে চলেছে ঘুম ফেস্টিভ্যাল । এক সপ্তাহ ধরে ওই উৎসব চলবে । ফেস্টিভ্যালে পাহাড়ের লোক-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, কৃষ্টি সব তুলে ধরা হবে । সঙ্গে থাকবে হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইতিহাস । পর্যটকদের জন্য প্রতিবারই নানা চমক রাখে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ । এবার 13টি হেরিটেজ টয়ট্রেনের নামে পুরস্কার ঘোষণা করেছে ডিএইচআর ।
মূলত পাহাড়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সমাজসেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ, অ্যাডভেঞ্চার এবং ঐতিহ্য রক্ষায় অসামান্য অবদান রাখা ব্যক্তি, শিক্ষার্থী ও সংস্থাগুলিকে সম্মানিত করা হবে । পাহাড়ের মানুষ ও ডিএইচআরের অটুট বন্ধনের নিদর্শনের প্রতীক এই পুরস্কার । ডিএইচআরের 13টি কিংবদন্তি স্টিম লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিনের নাম থেকে অনুপ্রাণিত এই পুরস্কারগুলির প্রতিটি বিভাগের নামকরণ করা হয়েছে । সেই ঐতিহাসিক ইঞ্জিনগুলির চরিত্র ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে ওই পুরস্কার রাখা হয়েছে ।
এই বিষয়ে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এই পর্বতমালার জীবন্ত নিদর্শন । 'স্পিরিট অব দ্য হিলস অ্যাওয়ার্ডস'-এর মাধ্যমে আমরা তাঁদের সম্মান জানাই, যাঁরা ডিএইচআরের মতোই সহনশীলতা, উষ্ণতা ও চিরন্তন চেতনার প্রতীক । এই প্রথম এই পুরস্কার শুরু করা হল । টয়ট্রেন পাহাড়ের ঐতিহ্য । পাহাড়বাসীর আবেগ । এই আবেগকে চিরস্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ ।"
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে – 'স্পিরিট অব দ্য হিলস অ্যাওয়ার্ডস'-এর পুরস্কারের তালিকা ও মনোনয়ন নিম্নরূপ ৷
- ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাক্ষেত্রের উৎকর্ষ পুরস্কার
আয়রন শেরপা অ্যাওয়ার্ড - পাহাড়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী । শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য, নেতৃত্ব, ক্রীড়া ও সমাজসেবায় কৃতিত্ব দেখানো ছাত্রছাত্রীকে প্রদান করা হবে ।
মাউন্টেনিয়ার অ্যাওয়ার্ড - শ্রেষ্ঠ আবাসিক ছাত্র/ছাত্রী । হস্টেল বা আবাসিক বিদ্যালয়ের এমন ছাত্রছাত্রী যিনি অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ।
ক্যুইন অফ হিলস অ্যাওয়ার্ড - স্থানীয় নেপালি ভাষা ও সংস্কৃতিতে উৎকর্ষ । নেপালি ভাষা, সাহিত্য বা সংস্কৃতি রক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হবে ।
ফরেস্ট হুইসপারার অ্যাওয়ার্ড - পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদান । যিনি বা যাঁরা বা সংস্থা পরিবেশ সংরক্ষণ, বনন্নোয়ন, পাহাড় রক্ষা, ভূমিক্ষয় রোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন ।
টাস্কার অ্যাওয়ার্ড - পরিচ্ছন্নতা ও সবুজ উদ্যোগ ৷ গ্রাম, ওয়ার্ড বা সংগঠন যারা ডিএইচআর করিডরে পরিচ্ছন্নতা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে ।
সোল্ডাট অ্যাওয়ার্ড - সমাজসেবা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ । ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যারা সমাজকল্যাণ, মানবিক সেবা বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অসাধারণ অবদান রেখেছেন ।
ভিক্টর অ্যাওয়ার্ড - নারী ক্ষমতায়ন ৷ নারী শিক্ষা, জীবিকা বা নেতৃত্বে অনুপ্রেরণাদায়ক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নারী বা সংস্থাকে প্রদান করা হবে ।
ভ্যালিয়েন্ট অ্যাওয়ার্ড - যুব নেতৃত্ব ও উদ্ভাবন ৷ তরুণ উদ্যোক্তা বা নেতা যাঁরা সমাজ, পরিবেশ বা কমিউনিটির সমস্যা সমাধানে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন ।
- ঐতিহ্য, পর্যটন ও অন্যান্য বিভাগে পুরস্কার
ওয়ান্ডারার অ্যাওয়ার্ড - হেরিটেজ অ্যাম্বাসাডর অব দ্য ইয়ার । গবেষক, শিল্পী, প্রভাবক বা শিক্ষাবিদ যিনি ডিএইচআরের ঐতিহ্য প্রচার বা সংরক্ষণে অবদান রেখেছেন ।
আজাক্স অ্যাওয়ার্ড - পর্যটন ও আতিথেয়তা অংশীদার ৷ হোটেল, গাইড বা ট্র্যাভেল অপারেটর, যাঁরা দায়িত্বশীল ও ঐতিহ্যনির্ভর পর্যটনকে উন্নত করেছেন ।
হোরাটিও অ্যাওয়ার্ড - বছরের শ্রেষ্ঠ রেলকর্মী ৷ এমন কর্মী যিনি তাঁর নিষ্ঠা, উদ্ভাবন বা অসাধারণ সেবার জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হবেন ।
ব্রঙ্কো অ্যাওয়ার্ড - সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রতীক ৷ এমন ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হবে, যিনি হিমালয়ের কঠিন পরিবেশে সাহস ও ধৈর্যের উদাহরণ স্থাপন করেছেন ।
হওকি অ্যাওয়ার্ড - ফটোগ্রাফি ও ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং ৷ এমন ফটোগ্রাফার বা চলচ্চিত্র নির্মাতা, যিনি ডিএইচআরের সৌন্দর্য, জীবন ও মানবিক গল্প ফুটিয়ে তুলেছেন ।
হিল বার্ড অ্যাওয়ার্ড - পাহাড়ের কণ্ঠস্বর ৷ কবি, গায়ক, গল্পকার বা সম্প্রচারক যাঁরা পাহাড়ের সুর ও গল্পকে বৃহত্তর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেন ।