ETV Bharat / state

নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য তুলে ধরতে ও পরিবেশরক্ষার বার্তা দিতে DHR-এর বিশেষ অনুষ্ঠান

ঐতিহ্য ও পরিবেশের মেলবন্ধন: দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের উদ্যোগে পালিত ‘অরণ্য সপ্তাহ’ ও ‘টয়ট্রেন ডে’-র সমাপ্তি অনুষ্ঠান ৷

DHR SPECIAL EVENT
নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য তুলে ধরতে ও পরিবেশরক্ষার বার্তা দিতে DHR-এর বিশেষ অনুষ্ঠান (ছবি সৌজন্য়ে DHR)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কার্শিয়াং, 17 জুলাই: ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ টয়ট্রেন সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সচেতনতাকে এক সুতোয় বেঁধে এক অনন্য উদ্যোগের সাক্ষী থাকল পাহাড় ও সমতল । দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এবং বনবিভাগের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি সাড়ম্বরে উদযাপিত হল ‘অরণ্য সপ্তাহ’ । পাশাপাশি, গত 4 জুলাই সুকনা স্টেশনে আয়োজিত ঐতিহাসিক ‘টয়ট্রেন ডে’ উদযাপনের রেশ টেনে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ।

দু’টি ভিন্নধর্মী অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিবেশ রক্ষা এবং শৈলরানির শতাব্দীপ্রাচীন শিল্পক্ষেত্রের ঐতিহ্য তুলে ধরার এক চমৎকার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ।

DHR Special Event
ঐতিহ্য ও পরিবেশের মেলবন্ধনে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বিশেষ উদ্যোগ (ছবি সৌজন্য়ে DHR)

অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে গত 15 জুলাই একটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় । এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ ছিল স্থানীয় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে একটি হেরিটেজ জয় রাইডের আয়োজন । আইকনিক টয়ট্রেনে চড়ে পড়ুয়ারা দার্জিলিং থেকে ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন ঘুমের উদ্দেশে রওনা দেয় । এই মনোরম যাত্রাপথ উপভোগ করার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মধ্যে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ।

DHR Special Event
সাজানো হয়েছে টয়ট্রেন (ছবি সৌজন্য়ে DHR)
DHR Special Event
ঐতিহ্য ও পরিবেশের মেলবন্ধনে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বিশেষ উদ্যোগ (ছবি সৌজন্য়ে DHR)

টয়ট্রেনটি ঘুম স্টেশনে পৌঁছালে সেখানে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষকে পরিবেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে একটি মনোজ্ঞ ও প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন দার্জিলিং বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও), সহকারী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (এডিএফও) এবং দার্জিলিংয়ের স্টেশন ম্যানেজার । এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের কাছাকাছি এনে ভবিষ্যতের জন্য এক দায়িত্বশীল নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা ।

DHR Special Event
টয়ট্রেনে পড়ুয়ারা (ছবি সৌজন্য়ে DHR)
DHR Special Event
টয়ট্রেনে স্কুলের পড়ুয়ারা (ছবি সৌজন্য়ে DHR)

অন্যদিকে, সমতলে ‘টয়ট্রেন ডে’ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় । উত্তরবঙ্গ পেইন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় । চলতি মাসের শুরুর দিকে আয়োজিত হেরিটেজ-ভিত্তিক আর্ট ওয়ার্কশপ, প্রদর্শনী এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া তরুণ প্রতিভাদের সম্মানিত করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ।

DHR Special Event
ঐতিহ্য ও পরিবেশের মেলবন্ধনে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বিশেষ উদ্যোগ (ছবি সৌজন্য়ে DHR)
DHR Special Event
টয়ট্রেন (ছবি সৌজন্য়ে DHR)

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সুকনা ডিএইচআর-এর স্টেশন মাস্টার তপন মালাকার সমস্ত তরুণ প্রতিযোগী, বিজয়ী এবং সহযোগী অংশীদারদের হাতে ডিএইচআর-এর অফিশিয়াল শংসাপত্র ও মেডেল তুলে দেন । চারুকলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে অঞ্চলের সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্য এবং জীববৈচিত্র্যকে তুলে ধরার এই যৌথ প্রয়াস ও তার নেপথ্যে থাকা মেন্টরদের ভূমিকাও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় এই মঞ্চে । সব মিলিয়ে, পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে হেরিটেজ ও পরিবেশ রক্ষার এই বার্তা তরুণ প্রজন্মের মনে এক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে ।

DHR Special Event
টয়ট্রেন (ছবি সৌজন্য়ে DHR)
DHR Special Event
টয়ট্রেন (ছবি সৌজন্য়ে DHR)

এই প্রসঙ্গে সুকনা ডিএইচআর-এর স্টেশন মাস্টার তপন মালাকার বলেন, ‘‘টয়ট্রেন স্রেফ এই অঞ্চলের যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের আবেগ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তরবঙ্গের এক অনন্য পরিচয় ও ঐতিহ্য । চারুকলার মতো সৃজনশীল মাধ্যমের সাহায্যে আমরা যদি নতুন প্রজন্মের মনের গভীরে এই শতাব্দীপ্রাচীন শিল্প ঐতিহ্য এবং হিমালয় অঞ্চলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রক্ষার সচেতনতা বুনে দিতে পারি, তবেই আমাদের এই ঐতিহ্যকে আগামিদিনেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে ।’’

DHR Special Event
টয়ট্রেন (ছবি সৌজন্য়ে DHR)
DHR Special Event
টয়ট্রেন (ছবি সৌজন্য়ে DHR)

আরও পড়ুন -

  1. বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন, UNESCO দরবারে ভারতের গৌরবগাথা নিয়ে হাজির ডিএইচআর
  2. শিল্প ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সুকনায় ‘টয়ট্রেন ডে’ সেলিব্রেশন, হেরিটেজ সংরক্ষণে উদ্যোগ নিল ডিএইচআর

TAGGED:

TOY TRAIN DAY
FOREST WEEK
টয়ট্রেন
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে
DHR SPECIAL EVENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.