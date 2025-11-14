শিশুদিবস: বিনামূল্যে অটিজম ও বিষেশভাবে সক্ষম খুদেদের টয়ট্রেন সফর

শিশুদিবস: বিনামূল্যে অটিজম ও বিষেশভাবে সক্ষম খুদেদের টয়ট্রেন সফর
20 জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুর জন্য টয়ট্রেন জয়রাইডের আয়োজন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ৷ মহাত্মা গান্ধির পাহাড়ে আসার দু’শো বছর উদযাপন ৷
Published : November 14, 2025 at 10:36 PM IST
দার্জিলিং, 14 নভেম্বর: এক অন্যরকম শিশু দিবসের আয়োজন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলে ৷ সমাজে পিছিয়ে পড়া, অটিজম ও বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের নিয়ে পালন করা হল শিশু দিবস ৷ শিলিগুড়ির ইউনিক ফাউন্ডেশন, অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের সহযোগিতায় 20 জন খুদের জন্য বিনামূল্যে টয় টয়ট্রেনের জয়রাইডের আয়োজন করা হয়েছিল ৷
এদিন ওই শিশুদের জন্য শিলিগুড়ি জংশন থেকে রংটং পর্যন্ত চার্টার্ড টয়ট্রেনে বিনামূল্যে স্পেশাল জয় রাইডের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ বিশেষভাবে সক্ষম শিশু ও তাদের অভিভাবকদের এদিন ওই জয়রাইড উপভোগ করতে দেখা যায় ৷ রাইডে ওঠার আগে শিশুদের মিষ্টিমুখ করানোর পাশাপাশি টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷
কুন্ডলিপাকানো ধোঁয়া উড়িয়ে টয়ট্রেনটি পাহাড় ও ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ছুটে যায় ৷ খুদেদের মধ্যে তার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় ৷ মাঝে সুকনা রেল স্টেশনে শিশুদের জন্য দুপুরের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল ডিএইচআরের তরফে ৷ এমনকি রংটং থেকে বাড়ি ফেরার জন্য বিনামূল্যে বাসেরও ব্যবস্থা করা হয় ৷
উল্লেখ্য, হেরিটেজ শিরোপাধারী দার্জিলিং হিমালয়ান রেল এবছর একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে ৷ যার মধ্যে অন্যতম মহাত্মা গান্ধির পাহাড়ে আসার দু’শো বছর উদযাপন ৷ সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি উদযাপনের জন্য এক মাস ধরে শতাব্দী যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ঘুম ফেস্টিভ্যালের আয়োজনও করতে চলেছে ডিএইচআর ৷ বাড়ানো হচ্ছে একাধিক স্পেশাল রাইড ও জয় রাইডের সংখ্যাও ৷
কিন্তু, এসবের মধ্যেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এবার শিশু দিবস একটু অন্যরকমভাবে পালনের উদ্যোগ নেয় ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ৷ ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরির উদ্যোগে এদিন বিশেষভাবে সক্ষম ও অটিজম শিশুদের নিয়ে এদিন শিশু দিবস পালন করা হয় ৷
এই বিষয়ে ইউনিক ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শক্তি পাল বলেন, "সমাজে এই শিশুরা অনেক সময় অনেক খুশি থেকে বাদ পড়ে যায় ৷ আজ সব শিশুরা প্রথমবারের জন্য টয়ট্রেনের মজা উপভোগ করবে ৷ ধন্যবাদ জানাই ডিএইচআর কর্তৃপক্ষকে ৷"
রানীডাঙার বাসিন্দা করুণা পাল বলেন, "ডিএইচআর আর ইউনিক ফাউন্ডেশনকে এই উদ্যোগের জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই ৷ আমার মেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম ৷ সব সময় সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি না ৷ আমার মেয়ে প্রথমবার টয়ট্রেনে চড়বে ৷ খুব ভালো লাগছে ৷"
শিলিগুড়ি জংশনের স্টেশন ম্যানেজার অশোক চক্রবর্তী বলেন, "ডিএইচআর শিশু দিবসে বিশেষভাবে সক্ষম ও অটিজম শিশুদের জন্য এই বিনামূল্যে স্পেশাল জয় রাইডের উদ্যোগ নিয়েছে ৷ ট্রেনে ও প্রত্যেক স্টেশনে শিশুদের দেখাশোনার জন্য রেল কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে ৷ আমরা চাই এই শিশুদের জীবনেও যেন আর পাঁচটা শিশুদের মতো খুশি ভরে উঠুক ৷ তার জন্য এই উদ্যোগ ৷"