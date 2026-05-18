ডিএইচআর সাহিত্য উৎসবের সফল সমাপ্তি, কার্শিয়াংয়ে উদযাপিত হিমালয়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

ডিএইচআর সাহিত্য উৎসবের সফল সমাপ্তি, কার্শিয়াংয়ে উদযাপিত হিমালয়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য
কার্শিয়াঙে বিশেষ সমাপনী ও শংসাপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন। স্থানীয় পড়ুয়া, যুবসমাজ এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাঁদের বিশেষ শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয় ।
Published : May 18, 2026 at 7:54 PM IST
কার্শিয়াং, 18 মে: হেরিটেজ টয়ট্রেনের ঐতিহ্য এবং হিমালয়ের সাহিত্য-সংস্কৃতির মেলবন্ধনে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'ডিএইচআর সাহিত্য উৎসব 2026' (DHR Literature Festival 2026) আজ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল । ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এবং সৃজনশীল সংস্থা 'পোয়েটস অফ কমিউনিটি' (Poots of Community)-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব পাহাড়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে ।
গত 15 মে থেকে 17 মে পর্যন্ত চলা এই উৎসবের সফল সমাপ্তি উপলক্ষে সোমবার, 18 মে কার্শিয়াঙে একটি বিশেষ সমাপনী ও শংসাপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এদিনের উৎসবে স্থানীয় পড়ুয়া, যুবসমাজ এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাঁদের বিশেষ শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয় ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী উৎসবের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে শুধু একটা যাতায়াতের মাধ্যম বা পর্যটন আকর্ষণ নয়, এটি এই পাহাড়ের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । এই সাহিত্য উৎসবের মাধ্যমে আমরা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে হিমালয়ের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাহিত্যিক ধারাকে এক সুতোয় বাঁধার চেষ্টা করেছি । স্থানীয় তরুণ প্রজন্ম যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয় । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এই ঐতিহ্য ও সৃজনশীল মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য ।"
তিনদিনের উৎসব নানা কর্মসূচিতে সাজানো ছিল ৷
প্রথম দিন: উৎসবের সূচনা হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলে একটি শিক্ষামূলক কর্মশালার মাধ্যমে । আইআইটি রুরকির প্রাক্তনী তথা বিশিষ্ট লেখিকা মেঘা মিত্তাল স্থানীয় পড়ুয়াদের নিয়ে 'হোয়াই পোয়েট্রি ইজ বোরিং?' (Why Poetry Is Boring?) শীর্ষক একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন পরিচালনা করেন । আধুনিক যুগে কবিতা কীভাবে আত্মপ্রকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে, তা সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেন তিনি ।
দ্বিতীয় দিন: এই দিনে ঘটে হেরিটেজ ও লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন । আয়োজিত হয় এক অনন্য সফর - 'রেল অ্যান্ড রিদম: দ্য ওপেন-ডেক এক্সপেরিয়েন্স' (Rail & Rhythm: The Open-Deck Experience)। কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ি বুক চিরে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের (Steam Locomotive) উন্মুক্ত ডেক ট্রেনে চড়ে স্থানীয় শিল্পীদের অ্যাকোস্টিক পারফরম্যান্স মন্ত্রমুগ্ধ করে যাত্রীদের । এরপর কার্শিয়াঙের 'ক্যাফে ডি সেন্ট্রাল'-এ আয়োজিত হয় পাহাড়ের লোকগাথা ও গল্প বলার একটি আসর ।
তৃতীয় দিন: দার্জিলিং-এর 'ক্যাফে হাউস'-এ আয়োজিত হয় উৎসবের বহুভাষিক সমাপনী আসর । পাহাড়ের নামী ও উদীয়মান সাহিত্যিকরা নেপালি, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় কবিতা ও গল্প পাঠ করেন । তাঁদের লেখনীতে উঠে আসে হিমালয় অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং বর্তমানের নানাবিধ সামাজিক বাস্তবতার কোলাজ ।
এদিনের সমাপনী অনুষ্ঠানে উৎসবের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিশু, তরুণ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেওয়া হয় । আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য কেবল শিল্প প্রদর্শন করা ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি অঞ্চলের নিজস্ব লোকগাথা এবং সৃজনশীল প্রতিভাকে সংরক্ষণ করা ও আগামী প্রজন্মের মধ্যে তার বীজ বুনে দেওয়া । উৎসবের এই বিপুল সাফল্যে খুশি পাহাড়ের শিল্প ও সাহিত্যপ্রেমী মহল ।