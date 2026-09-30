পুজোয় টয়ট্রেনে নতুন 6টি জয়রাইড, কর্মী নিয়োগও করছে DHR

পুজোয় টয়ট্রেনে নতুন 6টি জয়রাইড, কর্মী নিয়োগও করছে DHR
DHR Launching Six New Toy Train: দার্জিলিং ও ঘুম স্টেশনের মধ্যে চারটে নতুন টয়ট্রেন জয়রাইড ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 30, 2026 at 4:40 PM IST
দার্জিলিং, 30 সেপ্টেম্বর: টয়ট্রেনে চেপে জানলার ধারে বসে মেঘ আর পাহাড়ের লুকোচুরি দেখার অভিজ্ঞতা চিরকালই পর্যটকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল বা ডিএইচআর-এর জনপ্রিয়তা এবং যাত্রীসংখ্যা দু’টোই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে আসন্ন দুর্গাপুজোর উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় সামাল দিতে এবং ভ্রমণকে আরও আনন্দদায়ক করতে এক বড় পদক্ষেপ করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে থাকা এই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ টয়ট্রেন ৷ 1 অক্টোবর থেকে পাহাড়ে আরও ছয়টি বিশেষ নতুন জয়রাইড চালু করার ঘোষণা করা হয়েছে ৷
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন যে, হেরিটেজ রেলের ইতিহাস, স্টিম ইঞ্জিন প্রযুক্তি এবং পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বাদ দিতেই এই বাড়তি উদ্যোগ ৷ নতুন পরিষেবাগুলির মধ্যে দার্জিলিং ও ঘুম স্টেশনের মধ্যে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত চারটি রাউন্ড ট্রিপ জয়রাইড রাখা হয়েছে, যা দার্জিলিং থেকে ছাড়বে সকাল 9টা 20 মিনিট ও 11টা 25 মিনিটে এবং ঘুম থেকে ফেরত আসবে 10টা 25 মিনিট ও 12টা 30 মিনিটে ৷
এই যাত্রার প্রস্তাবিত ভাড়া রাখা হয়েছে 800 টাকা ৷ অন্যদিকে কার্শিয়াং ও মহানদীর মধ্যে চালু হচ্ছে দু’টি বিশেষ রাউন্ড ট্রিপ ৷ এর মধ্যে 'রেড পান্ডা' নামের প্রথম স্টিম চালিত ট্রিপটি সকাল 9টায় কার্শিয়াং থেকে ছেড়ে 10টায় মহানদী থেকে ফিরবে, যার ভাড়া 1,530 টাকা ৷ দ্বিতীয় ডিজেল চালিত রাউন্ড ট্রিপ 'মুক্ত ধারা' বিকেল 3টে 15 মিনিটে কার্শিয়াং থেকে ছেড়ে 4টেয় মহানদী থেকে ফিরবে এবং এর ভাড়া রাখা হয়েছে 1,030 টাকা ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম ও পাগলাঝোড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সম্মান জানাতেই এই নাম রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত চালুর আগে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে স্টেশন মহোৎসব উপলক্ষে এর একটি বিশেষ ট্রায়াল রান করা হবে ৷
একদিকে যেমন পর্যটন মরশুমে জয়রাইড বাড়ানো হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে ট্রেন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকো পাইলটের ঘাটতি মেটাতেও তৎপর হয়েছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ৷ বর্তমানে ডিএইচআরে 70 জন লোকো পাইলট কর্মরত রয়েছেন ৷ যাঁরা বর্তমানে সাতটি জয়রাইড, জঙ্গল সাফারি-সহ নানা পরিষেবা সামলাচ্ছেন ৷
তবে, একটি ডিজেল ইঞ্জিনে 2 জন এবং একটি স্টিম ইঞ্জিনের জয়রাইড চালাতে 4 জন করে লোকো পাইলটের প্রয়োজন হয় ৷ ফলে নতুন পরিষেবা চালু হলে কর্মীদের ওপর যাতে চাপ না-বাড়ে, তাই ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে অপশন কল করার পর প্রায় 15 জন লোকো পাইলট বা ইঞ্জিন ক্লিনার পদে নিয়োগের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে ৷
ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "নতুন লোকো পাইলট নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন হয়ে যাবে ৷ নতুন জয়রাইড ও কর্মী নিয়োগের এই জোড়া পদক্ষেপে উৎসবের দিনগুলিতে পাহাড়ের পর্যটন এক নতুন মাত্রা পাবে ৷"