এক টাকা গুরুদক্ষিণায় মূকাভিনয় প্রশিক্ষণ, পাঠ্যসূচিতে জায়গা করেছে এই 'নির্বাক শিল্প'

এক টাকা গুরুদক্ষিণায় মূকাভিনয় প্রশিক্ষণ, পাঠ্যসূচিতে জায়গা করেছে এই 'নির্বাক শিল্প'
Dhiraj Hawladar Teaches Mime for One Rupee: কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পয়েছেন 'নাট্যগুরু' উপাধি ৷ বাপি মণ্ডলের প্রতিবেদন ৷
Published : October 19, 2026 at 10:26 PM IST
মছলন্দপুর (উত্তর 24 পরগনা), 19 অক্টোবর: নিদারুণ দারিদ্র্যে অষ্টম শ্রেণিতেই তাঁর পড়াশোনায় ইতি পড়েছে ৷ কাজ নিয়েছিলেন বাবার সাইকেল গ্যারেজে ৷ সেই সাইকেল গ্যারেজ থেকেই নির্বাক অভিনয় শিক্ষার তালিম দিয়ে স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের নতুন পরিচয় দিয়েছেন ৷ 30 বছরের যাত্রাপথে তিনি বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন ৷ মাত্র একটাকা গুরুদক্ষিণায় উত্তর 24 পরগনার মছলন্দপুরের মূকাভিনয় শিক্ষক ধীরজ হাওলাদার আজ ঢুকে পড়েছেন বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্যসূচিতে ৷ ডাক আসছে ভিন রাজ্য থেকেও ৷
হাবড়া থেকে 11 কিলোমিটার দূরে মছলন্দপুরে বাড়ি ধীরজ হাওলাদারের ৷ ছোটবেলায় চোখে স্বপ্ন আঁকা ছিল, একদিন বড় অভিনেতা হবেন ৷ দর্শকদের মুখে মুখে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে ৷ সেভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি অভিনয়ের তালিমও নিচ্ছিলেন ৷ কিন্তু, নিদারুণ অভাবের সংসারে সেই স্বপ্ন মাঝঘুমেই ভেঙে যায় ৷ সাধারণ দিনমজুর বাবা কুমুদ হাওলাদার তিন ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার খরচ টেনে উঠতে পারছিলেন না ৷ মছলন্দপুরের রাজবল্লভপুর হাইস্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই ধীরজ লেখাপড়ায় ইতি টানলেন ৷ রেলস্টেশনের পাশে একটি সাইকেলের গ্যারেজে কাজ নিলেন। লেখাপড়ার বিলাসিতার চেয়ে ধীরাজের কাছে ক্ষুধার অন্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল ৷ পেট বড় বালাই ৷
বিকেলের পর স্কুলে স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজে ৷ ধীরজের বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে ৷ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরা ছেলেমেয়েদের দেখে ধীরজ কেমন যেন হয়ে যেতেন ৷ সাইকেল গ্যারাজের কর্মী, এটাই কি জীবনের একমাত্র পরিচয় হবে ? এক রাতে বিরাট সংকল্প করলেন, মামুলি সাইকেল গ্যারেজের কর্মী হিসেবে তিনি জীবন কাটাবেন না ৷ চার বছর পরে তখন তিনি অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছেন ৷ তাতে লজ্জা কী ? ধীরজ ঠাকুরনগর হাইস্কুলে ভর্তি হলেন ৷ সেখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করলেন ৷ দিনভর সাইকেল গ্যারেজ চালানোর পর নিজের ছোট্ট একটি অভিনয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুললেন ৷ নাম দিলেন 'ইমন মাইম সেন্টার' ৷ মাইম বা মূকাভিনয় কী সে সম্পর্কে তখন গ্রামের মানুষের তেমন ধারণা ছিল না ৷
মাইম বা মূকাভিনয় কী ?
মাইম বা মূকাভিনাই হল নির্বাক অভিনয় ৷ মুখে কথা না-বলে কেবলমাত্র শরীরিক ভাষায় অন্যকে নিজের বক্তব্য বোঝানো হল মূকাভিনয় বা মাইম ৷ কোনও একজন মানুষ অন্য ভাষার মানুষের মনের ভাব বুঝতে না-পারলে মুখের বা শরীরিক ভঙ্গিমায়, তা বোঝাতে পারেন ৷ তাই ভিন ভাষাভাষীর মানুষ বহু ক্ষেত্রে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করেন ৷
ভারতের বাইরে বহু উন্নয়নশীল দেশে মূকাভিনয় শিল্পের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে ৷ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাষা বোঝানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে মাইম বা মূকাভিনয় শিল্পীদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে ৷ এককথায় নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে বহু মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করার শিল্পকেই মাইম বা মূকাভিনয় বলা হয়ে থাকে ৷
ধীরজের পথ চলার ইতিহাস
1996 সালে ধীরজ বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন শিশুকে নিয়ে তাঁর মূকাভিনয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছিলেন ৷ সেদিন তিনি রেলপাড়ের ঝুপড়ির শিশুদের জড়ো করেছিলেন ৷ মাসে মাত্র একটাকা গুরুদক্ষিণায় তিনি পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের নির্বাক অভিনয় শেখাতে থাকেন ৷ পায়ে পায়ে 30 বছর পেরিয়ে ধীরজের সেই নির্বাক অভিনয়ের পাঠশালা 'ইমন মাইম সেন্টার' আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে ৷
আজ সেখানে আড়াইশোর বেশি ছাত্রছাত্রী নির্বাক অভিনয়ের তালিম নেন ৷ ওই ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই কেউ পরিচারিকার কাজ করেন, কেউ বা ট্রেনে বাদাম ফেরি করেন ৷ কেউ স্কুলছুট হয়েছেন ৷ প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়েরাই ভরিয়ে তুলেছে ধীরজের নির্বাক অভিনয় শিক্ষার কলরিত অঙ্গন ৷
উত্তর 24 পরগনা জেলার কয়েকটি স্কুলের পাঠ্যসূচিতে ধীরজের নির্বাক অভিনয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ শুধু পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করাই নয় ৷ ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক মূল্যায়নপত্রেও মূকাভিনয়ের নম্বর দেওয়া হচ্ছে ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক এসেছে ৷ ধীরজ কলকাতার সিটি কলেজ ও স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নির্বাক অভিনয়ের ক্লাস করিয়েছেন ৷
রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে নির্বাক অভিনয় শেখানোর জন্য ধীরজের ডাক আসছে ভিনরাজ্য থেকেও ৷ সম্প্রতি অসম ও ত্রিপুরা থেকে ধীরাজ ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের কলাকুশলীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ আমন্ত্রণ এসেছে রাজধানী দিল্লি থেকেও ৷ নির্বাক অভিনয়ে যে শিল্প হিসেবে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, তা বোধহয় ধীরজও ভাবেননি ৷
ধীরজ বলেন, "নিদারুণ অভাবের তাড়নায় লেখাপড়াটা ঠিকমতো করতে পারিনি ৷ অষ্টম শ্রেণিতেই আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ কাজে নিয়েছিলাম সাইকেল গ্যারেজে ৷ তখন শুধু একটা কথাই ভাবতাম, আমার পরিচয় কি শুধুমাত্র গ্যারেজ কর্মী হিসেবেই থেকে যাবে ৷ মনের মধ্যে নানারকম স্বপ্ন তোলপাড় করত ৷ অভিনয়ের আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল ৷ প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুরু করলাম মূকাভিনয়ের ছোট্ট একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৷ তারপর 30 বছর পেরিয়ে গেছে ৷ স্বপ্ন আছে নির্বাক এই অভিনয় শিল্পকে জাতীয় স্তরে আরও জনপ্রিয় করে তুলব ৷ শুধু সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছি ৷"
কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে তাঁকে 'নাট্যগুরু'র উপাধি দিয়েছে ৷ তাতে ধীরজের 'ইমন মাইম সেন্টারে'র জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ ঋত্বিকা শীল নামে ক্ষুদে এক ছাত্রী বলে, "আমার বাবা ভ্যান চালান ৷ আমার অভিনয় শেখার খুব ইচ্ছা ৷ ধীরজ স্যারের কাছে আমি মূকাভিনয় শিখি ৷ বড় হয়ে আমি অন্যদেরও এই অভিনয় শেখাতে চাই ৷" চম্পা মুণ্ডা বলে, "আমার বাবা নেই ৷ আমি দুই বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করি ৷ তারপর ধীরজ কাকার স্কুলে মূকাভিনয় শিখি ৷ ইতিমধ্যে আমি অসমে গিয়েও অনুষ্ঠান করে এসেছি ৷"
ঠাকুরনগরের বাসিন্দা রেখা মালি হালদার নামে এক অভিভাবক বলেন, "আমার সন্তান মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছিল ৷ কিছুতেই সেই আসক্তি ছাড়াতে পারছিলাম না ৷ অবশেষে আমি ধীরজ স্যারের মূকাভিনায় শিক্ষা কেন্দ্রে আমার সন্তানকে ভর্তি করি ৷ আমার এখন মানসিকভাবে অনেকটা বিকশিত হয়েছে ৷ পড়াশোনার প্রতিও মনোযোগী হয়েছে ৷ আর ধীরজ স্যার এক টাকা করে সাম্মানিক নিয়ে ছোট ছোট প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের নির্বাক অভিনয়ের তালিম দিচ্ছেন ৷ সামান্য ওই এক টাকাও সবাই দেয় না ৷ তাঁর মতো মানুষ আজকের দিনে সত্যিই বিরল ৷"
অনন্ত পদাতিক হয়ে ধীরজ মাত্র এক টাকা গুরুদক্ষিণায় প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের নির্বাক অভিনয় শিখিয়ে চলেছেন ৷ বুকের ভিতর উঁকি দিচ্ছে অনেক বড় স্বপ্ন ৷ তিনি পারবেন কি তাঁর সেই অধরা স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলতে ? ধীরাজের পাঠশালায় ভাসে আত্মবিশ্বাসের কলরব ৷