ETV Bharat / state

ভোটের আগেই ধাপা থেকে মিলবে পরিস্রুত পানীয় জল; প্রকল্পের 95% কাজ শেষ

সম্প্রতি মেয়র ফিরহাদ হাকিম ঘুরে দেখে আসেন জয় হিন্দ জল প্রকল্প স্থল। জানা গিয়েছে এই জল প্রকল্পের 95 শতাংশ কাজ শেষ।

Firhad Hakim
জয় হিন্দ জল প্রকল্প পরিদর্শনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 19, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 নভেম্বর: বছর ঘুরলেই মেগা ইভেন্ট রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগেই ফেব্রুয়ারি মাসেই বাইপাস ও দক্ষিণ, পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের দুয়ারে পৌঁছে যাবে পরিস্রুত পানীয় জল! সেই বন্দবস্তই করতে চাইছে কলকাতা কর্পোরেশন। বাকি 5-7 শতাংশ কাজ মাস দুইয়ের মধ্যেই শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বর্তমানে ধাপায় জয় হিন্দ জল প্রকল্পের সর্বোচ্চ ক্ষমতা 30 মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জলই উৎপাদন হচ্ছে। তবে কসবা, টালিগঞ্জ, ওয়েট ল্যান্ড এলাকা, ট্যাংরা, তোপসিয়া, সায়েন্স সিটির বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও লোকজনকে গভীর নলকূপের উপর ভরসা রাখতে হয়। সেই জন্যই বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই আরও অতিরিক্ত 20 মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদনের কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে জল সরবরাহ বিভাগের গড়িমসির জেরে বছর দেড় আগেই সেই কাজ কলকাতা কর্পোরেশন টাউন প্লানিং বিভাগের হাতে দেওয়া হয়।

Firhad Hakim
পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের দুয়ারে পৌঁছে যাবে পরিস্রুত পানীয় জল (ইটিভি ভারত)

বর্তমানে রাজ্যে চলছে এসআইআর পর্ব। সেই পর্ব মিটলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার সম্ভবনা রয়েছে। সেই ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখেই কয়েকদিন ধরেই বকেয়া কাজ ঝালিয়ে নিচ্ছে পৌর কর্তৃপক্ষ, যাতে নাগরিক মহলে কোনও পরিষেবা সংক্রান্ত ক্ষোভ না জমে থাকে। তাহলে সেই প্রভাব ভোট যন্ত্রে ছাপ ফেলতে পারে। সেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করেই ধাপা পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেয় টাউন প্লানিং বিভাগ।

সম্প্রতি মেয়র ফিরহাদ হাকিম ঘুরে দেখে আসেন জয় হিন্দ জল প্রকল্প স্থল। জানা গিয়েছে এই জল প্রকল্পের 95 শতাংশ কাজ শেষ। জল শোধন প্রক্রিয়ার যন্ত্র, পাম্প বসানো স্টোর সবটাই শেষ হয়ে গিয়েছে। জলের শেষ মুহূর্তে যে পরিষেধোন কাজ সেই কাজ টুকুই এখন বাকি। এই কাজের সঙ্গেই জলের পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক বসানো কাজও পুরোদমে চলছে। তবে বাকি কাজ শেষ করতে এখনও দুই মাস লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিকের কথায়, কাজ শেষের মুখে। আশা করা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে সবটা শেষ করে এই অতিরিক্ত 20 মিলিয়ন গ্যালন জল পরিশোধন কেন্দ্র চালু করে দেওয়া যাবে। এই প্রকল্প চালু হলে কয়েক লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হবেন। তারা এতদিন মাটির তলায় জলের উপর নির্ভর করতেন। এই প্রকল্প চালু হলে পরিস্রুত পানীয় জল তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।

TAGGED:

WATER
DHAPA JAI HIND PROJECT
KMC DRINKING WATER PROJECT
DHAPA DRINKING WATER PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.