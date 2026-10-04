বাদ্য়ি ছাড়া অচল মায়ের পুজো ! আর ক'দিন পরেই শহরে ছুট দেবেন মন্দিরবাজারের ঢাকিরা

বাদ্য়ি ছাড়া অচল মায়ের পুজো ! আর ক'দিন পরেই শহরে ছুট দেবেন মন্দিরবাজারের ঢাকিরা
Durga Puja 2026: বোধন থেকে সন্ধিপুজো, আরতি থেকে বিসর্জন—দুর্গোৎসবের প্রতিটি পর্বে ঢাকের আওয়াজই উৎসবের প্রাণ । সেই চিরন্তন ঐতিহ্য নিয়ে শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 4, 2026 at 8:34 PM IST
মন্দিরবাজার, 4 অক্টোবর: আয় রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে...! জনপ্রিয় এই বাংলা গানটির সুরে সুর মেলালেই মনে পড়বে পুজোর ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্য়ির কথা ৷ যে বাদ্য়ি ছাড়া মায়ের পুজো অসম্পূর্ণ ৷
অপেক্ষার তো আর মাত্র কয়েকটা দিনের । আকাশে শরতের মেঘ, বাতাসে শিউলির গন্ধ । কাশফুলের দোলায় প্রকৃতি বার্তা দিচ্ছে, উমা আসছেন বাপের বাড়ি । বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে ঘিরে সর্বত্র সাজো সাজো রব ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার মন্দিরবাজারের ঢাকিপাড়ায় ব্যস্ততাও এখন তুঙ্গে । ঘরে ঘরে চলছে ঢাক মেরামত, নতুন চামড়া লাগানো থেকে শুরু করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি । কারণ, আর কয়েকদিন পরেই কাঁধে ঢাক নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে ঢাকিদের ।
আধুনিকতার দাপটে পুজোর মণ্ডপে আলোকসজ্জা আর অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের রমরমা বাড়লেও ঢাকের সেই চিরাচরিত বোলের আকর্ষণ আজও অমলিন । দেবীর বোধন থেকে সন্ধিপুজো, আরতি থেকে বিসর্জন—দুর্গোৎসবের প্রতিটি পর্বে ঢাকের আওয়াজ যেন উৎসবের প্রাণ । ঢাকের কাঠির ছন্দ ছাড়া বাঙালির পুজোর আনন্দ যেন এখনও কোথাও অসম্পূর্ণ । আর সেই চিরন্তন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন মন্দিরবাজারের ঢাকিরা ।
ঢাকিপাড়ার প্রতিটি বাড়িতেই এখন ব্যস্ততার ছবি । কোথাও পুরনো ঢাকের খোল পরীক্ষা করা হচ্ছে, কোথাও ফেটে যাওয়া চামড়া বদলে নতুন চামড়া লাগানো হচ্ছে । আবার কোথাও আওয়াজ ঠিক করার কাজ চলছে । শুধু বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করাই নয়, চলছে বোলের মহড়াও । পুজোর মণ্ডপে যাতে ঢাকের আওয়াজে কোনও খামতি না থাকে, সেই চেষ্টায় দিনরাত এক করে কাজ করছেন শিল্পীরা । তবে এই প্রস্তুতির পিছনে রয়েছে এক কঠিন জীবনসংগ্রামের গল্প ।
বছরের অধিকাংশ সময় দিনমজুরের কাজ করেই সংসার চালাতে হয় বহু ঢাকিকে । দুর্গাপুজোর এই পাঁচটা দিনই তাঁদের কাছে বাড়তি রোজগারের বড় সুযোগ । পুজোর সময় কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন পুজো কমিটি এবং বনেদি বাড়ি থেকে আসে ডাক । ইতিমধ্যেই অনেক ঢাকির সঙ্গে আগাম বায়না সেরে ফেলেছেন পুজো উদ্যোক্তারা । কেউ আবার শিয়ালদ সহ-বিভিন্ন বড় স্টেশনের ঢাকির বাজারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।
ঢাকি ভোলানাথ দাসের কথায়, “আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। পুজোর পাঁচটা দিন পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে রুজি-রুটির টানে শহরতলিতে গিয়ে থাকতে হবে । পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকার কষ্ট থাকলেও সংসারের কথা ভেবেই এই পেশায় নামতে হয় । পুজো শেষ করে বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে আবার আনন্দে মেতে ওঠার অপেক্ষায় থাকি ৷”
একই ছবি রবিন দাসের পরিবারেও । তাঁর বক্তব্য, “বছরের বাকি সময় দিনমজুরি করেই সংসার চলে । দুর্গাপুজোর পাঁচ দিন ঢাক বাজানোর জন্য ডাক আসে । পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতেই ঢাক কাঁধে বেরিয়ে পড়ি ।”
এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে ঢাক তৈরি থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন এই বাদ্যশিল্পীরা । কারণ, পুজোর সময় কোনও ত্রুটি রাখার সুযোগ নেই। অন্যদিকে, ঢাকিদের এই পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের কথা মাথায় রেখেই তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারাও ।
ডায়মন্ডহারবারের ব্যাংক পাড়া সর্বজনীন পুজো কমিটির সদস্য পার্থিব দাস জানান, “ঢাক ছাড়া দুর্গাপুজোর কথা ভাবাই যায় না । পুজোর বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ঢাকের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । পাঁচ দিন ধরে ঢাকিরা নিজেদের পরিবার ছেড়ে পুজোমণ্ডপে থাকেন । তাই তাঁদের বাইরের মানুষ হিসেবে নয়, নিজেদের পরিবারের সদস্য হিসেবেই মনে করি । ঢাকিদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের কথাও ভাবা হয় । তাঁদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতাও করা হয় । এ’বছরও সেই ধারা বজায় থাকবে ।”
উৎসবের আলোয় যখন ঝলমল করবে শহর থেকে গ্রাম, ঢাকের তালে যখন মেতে উঠবে আট থেকে আশি, তখন সেই আনন্দের নেপথ্যে থাকবেন এই শিল্পীরাই । তাঁদের হাতের কাঠিতে বেজে উঠবে আগমনী সুর, তাঁদের ছন্দেই প্রাণ পাবে পুজোর প্রতিটি মুহূর্ত । পুজোর পাঁচ দিনের আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই মানুষগুলোর জীবনসংগ্রাম হয়তো উৎসবের ভিড়ে অনেক সময় চোখ এড়িয়ে যায় । কিন্তু তাঁদের ঢাকের আওয়াজ ছাড়া বাঙালির শারদোৎসব যে কতটা অসম্পূর্ণ, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না । সংসারের দায়িত্ব এক কাঁধে, আর অন্য কাঁধে ঢাক। এই দুইয়ের ভার সামলেই উমার আগমনী সুর ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত মন্দিরবাজারের ঢাকিরা।