গ্রেফতারিতেও অব্যাহত দালালরাজ, 'ডান্ডা ট্যাক্স' নিয়ে গ্রেফতার ধাবা মালিক

গ্রেফতারিতেও অব্যাহত দালালরাজ, 'ডান্ডা ট্যাক্স' নিয়ে গ্রেফতার ধাবা মালিক
দুই এমভিআইকে পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও স্থানীয় সূত্র থেকে পাওয়া খবরে পুলিশ জানতে পারে জনৈক মামা'র হোটেলেই এই ডান্ডা ট্যাক্সের ডিল হতো ।
Published : July 30, 2026 at 11:43 AM IST
আসানসোল, 30 জুলাই: দুই মোটর ভেহিক্যালস ইন্সপেক্টরকে (MVI) গ্রেফতারের পরেও বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমায় রামপুর চেকপোস্টে দালালরাজ বন্ধ হয়নি বলেই অভিযোগ । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দালালের মাধ্যমে ভিন রাজ্য থেকে আগত লরিগুলির কাছে বলপূর্বক 'ডান্ডা ট্যাক্স' আদায় করা হতো । এবার সেই 'ডান্ডা ট্যাক্স' মামলায় গ্রেফতার করা হল এক ধাবা মালিককে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অভিজিৎ ঘোষ । যাকে স্থানীয় লোকেরা মামা বলেই চেনে । রামপুর চেকপোস্টে ধৃত অভিজিৎ ঘোষের একটি ধাবা আছে । যা মামার হোটেল নামে পরিচিত । এই হোটেলেই লরিচালকদের বসিয়ে বলপূর্বক হেনস্থা করে ডান্ডা ট্যাক্স আদায় করা হতো । বিষয়টিতে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে 'মামা' অভিজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধেও । কুলটি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে বুধবার আসানসোল আদালতে পাঠালে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷
পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো চক্রের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা চালাবে পুলিশ । জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক ট্রাক চালকের অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টির কথা জানতে পারেন । অভিযোগ সামনে আসতেই ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ওই রামপুর চেকপোস্টে তোলাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে দুই মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর (এমভিআই)-কে বরখাস্ত করে পরিবহণ দফতর ।
এরপর ওই দুই এমভিআই গা ঢাকা দেয় । ওই দুই এমভিআই নাজিমুল হক ও অনুপম চট্টোপাধ্যায়কে ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । বর্তমানে তারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছে ।
তবে এই গ্রেফতারির পরেও ডান্ডা ট্যাক্সের তোলাবাজি বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ । দালালরাজ এখনও সক্রিয় । অভিযোগ, একদল দালাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এই ডান্ডা ট্যাক্স । আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি জাভেদ হোসেনের নেতৃত্বে লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে রামপুর চেকপোস্ট এলাকায় ।
দুই এমভিআইকে পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও স্থানীয় সূত্র থেকে পাওয়া খবরে পুলিশ জানতে পারে জনৈক মামার হোটেলেই এই ডান্ডা ট্যাক্সের ডিল হতো । সেই মতো কুলটি থানার পুলিশ রামপুর চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে অভিজিৎ ঘোষ ওরফে মামাকে গ্রেফতার করে । তার একটি ধাবা রয়েছে রামপুর চেকপোস্টে । সেখানেই নাকি ভিন রাজ্যের লরি চালকদের ধমকে তোলাবাজি করা হতো বা ডান্ডা ট্যাক্স আদায় করা হতো ।