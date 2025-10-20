কালীপুজোয় ভবতারিণীর আরাধনায় ভক্তদের ভিড় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে

কালীপুজোয় ভবতারিণীর আরাধনায় ভক্তদের ভিড় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে
ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত পুলিশ৷ ভক্তদের জন্য এলইডি স্ক্রিনে পুজো দেখার ব্যবস্থাও করেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ৷
Published : October 20, 2025 at 9:19 PM IST
দক্ষিণেশ্বর (উত্তর 24 পরগনা), 20 অক্টোবর: কালীপুজোর বিশেষ তিথিতে মা ভবতারিণীর আরাধনায় ভক্তদের ঢল নামল দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে৷ হাজার হাজার পূণ্যার্থী ভোর থেকে লাইন দেন মায়ের পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য৷ বেলা যত বেড়েছে, ভিড় ততই বেড়েছে৷ সন্ধ্যা পেরিয়ে যখন রাত হয়েছে, তখন ভক্তদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে৷
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভক্তরা মন্দিরের বাইরে, এমনকী মন্দির চত্বরের ভিতরেও লাইনে দাঁড়িয়ে পুজোর জন্য অপেক্ষা করেছেন৷ অপেক্ষায় থাকা অবস্থাতেও মায়ের পুজো ও আরতির সব দৃশ্যই ভক্তরা দেখতে পেরেছেন৷ তবে সরাসরি নয়৷ এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে৷ মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফেই এই এলইডি স্ক্রিন বসানো হয় মন্দিরের প্রবেশপথে৷ সেখানে দাঁড়িয়েই আরতি-পুজো দেখতে দেখতে অনেক ভক্ততা ভক্তিভরে প্রণাম সেরেছেন মা ভবতারিণীকে৷
ফলে প্রতি বছরের মতো আজও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রাঙ্গণে এক অনন্য ভক্তিময় আবহে মোড়ানো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সকাল থেকেই ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আছে মন্দির চত্বর৷ সঙ্গে রয়েছে ধূপের গন্ধ৷ মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোর 6টা থেকেই পূজার্চনা শুরু হয়েছে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মা ভবতারিণীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। গঙ্গার ঘাটে চলে স্নান ও পুজোর আচার।
এদিকে দুপুর থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ ভোগ বিতরণ, সন্ধ্যায় হয় মহা-আরতি ও গঙ্গা-আরতি। গঙ্গার পাড়ে এর জন্য সাজানো হয় প্রদীপ৷ ফুল আর আলোকসজ্জায় ঝলমলে মঞ্চও তৈরি করা হয়। সেখানেই গঙ্গা-আরতি করা হয়৷ সেই আরতি দেখতে গঙ্গার পাড়ে বহু ভক্ত ভিড় জমিয়েছিলেন৷ এছাড়া মন্দির চত্বরে ধামসা-মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্যের আয়োজন করেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ, যা পুজো দিতে আসা অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের নজর টেনেছে৷ তাঁরা উপভোগ করেছেন এই নৃত্যানুষ্ঠান৷
কথিত আছে, 1847 সালে কাশী যাওয়ার পথে গঙ্গাবক্ষেই মা কালী রানি রাসমনিকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন৷ মন্দির তৈরি করে পুজো শুরুর আদেশ দিয়েছিলেন৷ তার পরই নির্মাণ শুরু হয় এই মন্দিরের৷ 1855 সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়৷ সেবছর 31 মে স্নানযাত্রার দিনই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রানি রাসমনি৷ তাই এই মন্দিরের সঙ্গে রানি রাসমনির নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত রয়েছে৷
সময় যত এগিয়েছে, ততই কালীপুজো এবং বছরের অন্য সময় অমাবস্যা ও বিশেষ তিথিতে ভক্তদের ভিড় বাড়তে শুরু করে এখানে৷ যা আজ বিপুল জনসমাগমে পরিণত হয়েছে৷ সেই কারণে ভক্তদের ভিড় সামলাতে এদিন মন্দিরে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ। দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় চলাচল করছে পুলিশ পেট্রোলিং ভ্যান৷ ভক্তদের সহায়তায় রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দলও। পুজোর ভিড়ের কথা চিন্তা করে রাতে অতিরিক্ত মেট্রোও যেমন চলছে, তেমনই অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ৷
তাই ভক্তরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে পুজো দেওয়ার পর মন্দিরেও কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছেন৷ ভক্তিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা করেছেন৷ এক ভক্ত বলেন, “প্রতিবছর মা ভবতারিণীর পুজোয় এখানে আসি। মনে হয়, এই পরিবেশেই সত্যি শান্তি মেলে।”
তাছাড়া এই মন্দিরের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম৷ দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর পুজোর প্রথম প্রধান পুরোহিত ছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়৷ তাঁরই ভাই গদাধর চট্টোপাধ্যায় কিশোর বয়সে, 1857-58 সালে এই মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন৷ তার পর এই মন্দিরই হয়ে ওঠে তাঁর সাধন ক্ষেত্র৷ এখনও তাঁর বাসস্থানে ভক্তরা ভিড় করেন৷ এদিনও সেখানে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো৷