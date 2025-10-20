ETV Bharat / state

কালীপুজোয় ভবতারিণীর আরাধনায় ভক্তদের ভিড় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে

ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত পুলিশ৷ ভক্তদের জন্য এলইডি স্ক্রিনে পুজো দেখার ব্যবস্থাও করেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ৷

Dakshineswar Temple
দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 9:19 PM IST

3 Min Read
দক্ষিণেশ্বর (উত্তর 24 পরগনা), 20 অক্টোবর: কালীপুজোর বিশেষ তিথিতে মা ভবতারিণীর আরাধনায় ভক্তদের ঢল নামল দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে৷ হাজার হাজার পূণ্যার্থী ভোর থেকে লাইন দেন মায়ের পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য৷ বেলা যত বেড়েছে, ভিড় ততই বেড়েছে৷ সন্ধ্যা পেরিয়ে যখন রাত হয়েছে, তখন ভক্তদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে৷

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভক্তরা মন্দিরের বাইরে, এমনকী মন্দির চত্বরের ভিতরেও লাইনে দাঁড়িয়ে পুজোর জন্য অপেক্ষা করেছেন৷ অপেক্ষায় থাকা অবস্থাতেও মায়ের পুজো ও আরতির সব দৃশ্যই ভক্তরা দেখতে পেরেছেন৷ তবে সরাসরি নয়৷ এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে৷ মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফেই এই এলইডি স্ক্রিন বসানো হয় মন্দিরের প্রবেশপথে৷ সেখানে দাঁড়িয়েই আরতি-পুজো দেখতে দেখতে অনেক ভক্ততা ভক্তিভরে প্রণাম সেরেছেন মা ভবতারিণীকে৷

কালীপুজোয় ভবতারিণীর আরাধনায় ভক্তদের ভিড় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে (নিজস্ব ছবি)

ফলে প্রতি বছরের মতো আজও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রাঙ্গণে এক অনন্য ভক্তিময় আবহে মোড়ানো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সকাল থেকেই ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আছে মন্দির চত্বর৷ সঙ্গে রয়েছে ধূপের গন্ধ৷ মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোর 6টা থেকেই পূজার্চনা শুরু হয়েছে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মা ভবতারিণীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। গঙ্গার ঘাটে চলে স্নান ও পুজোর আচার।

Dakshineswar Temple
দক্ষিণেশ্বর মন্দির (নিজস্ব ছবি)

এদিকে দুপুর থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ ভোগ বিতরণ, সন্ধ্যায় হয় মহা-আরতি ও গঙ্গা-আরতি। গঙ্গার পাড়ে এর জন্য সাজানো হয় প্রদীপ৷ ফুল আর আলোকসজ্জায় ঝলমলে মঞ্চও তৈরি করা হয়। সেখানেই গঙ্গা-আরতি করা হয়৷ সেই আরতি দেখতে গঙ্গার পাড়ে বহু ভক্ত ভিড় জমিয়েছিলেন৷ এছাড়া মন্দির চত্বরে ধামসা-মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্যের আয়োজন করেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ, যা পুজো দিতে আসা অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের নজর টেনেছে৷ তাঁরা উপভোগ করেছেন এই নৃত্যানুষ্ঠান৷

Dakshineswar Temple
দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে কালীপুজোর অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

কথিত আছে, 1847 সালে কাশী যাওয়ার পথে গঙ্গাবক্ষেই মা কালী রানি রাসমনিকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন৷ মন্দির তৈরি করে পুজো শুরুর আদেশ দিয়েছিলেন৷ তার পরই নির্মাণ শুরু হয় এই মন্দিরের৷ 1855 সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়৷ সেবছর 31 মে স্নানযাত্রার দিনই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রানি রাসমনি৷ তাই এই মন্দিরের সঙ্গে রানি রাসমনির নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত রয়েছে৷

Dakshineswar Temple
দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে কালীপুজোর অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

সময় যত এগিয়েছে, ততই কালীপুজো এবং বছরের অন্য সময় অমাবস্যা ও বিশেষ তিথিতে ভক্তদের ভিড় বাড়তে শুরু করে এখানে৷ যা আজ বিপুল জনসমাগমে পরিণত হয়েছে৷ সেই কারণে ভক্তদের ভিড় সামলাতে এদিন মন্দিরে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ। দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় চলাচল করছে পুলিশ পেট্রোলিং ভ্যান৷ ভক্তদের সহায়তায় রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দলও। পুজোর ভিড়ের কথা চিন্তা করে রাতে অতিরিক্ত মেট্রোও যেমন চলছে, তেমনই অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ৷

Dakshineswar Temple
দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর আরতি (নিজস্ব ছবি)

তাই ভক্তরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে পুজো দেওয়ার পর মন্দিরেও কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছেন৷ ভক্তিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা করেছেন৷ এক ভক্ত বলেন, “প্রতিবছর মা ভবতারিণীর পুজোয় এখানে আসি। মনে হয়, এই পরিবেশেই সত্যি শান্তি মেলে।”

Dakshineswar Temple
দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী (নিজস্ব ছবি)

তাছাড়া এই মন্দিরের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম৷ দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর পুজোর প্রথম প্রধান পুরোহিত ছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়৷ তাঁরই ভাই গদাধর চট্টোপাধ্যায় কিশোর বয়সে, 1857-58 সালে এই মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন৷ তার পর এই মন্দিরই হয়ে ওঠে তাঁর সাধন ক্ষেত্র৷ এখনও তাঁর বাসস্থানে ভক্তরা ভিড় করেন৷ এদিনও সেখানে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো৷

Dakshineswar Temple
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভক্তদের ভিড় (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

KALI PUJA
GODDESS BHAVATARINI
ভবতারিণীর আরাধনা
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির
DAKSHINESWAR TEMPLE

