মনোহর ডাকাতের কালীপুজো, দক্ষিণ কলকাতার মন্দিরে আজও ভিড় করেন ভক্তরা
দক্ষিণ কলকাতার ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছে পূর্ণ দাস রোডে রয়েছে এই মন্দির৷ কালীপুজো-সহ সারা বছর এই ডাকাত কালীর মন্দিরে আসেন ভক্তরা৷
Published : October 17, 2025 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: ডাকাত কালী৷ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ালে এমন অনেক কালীবাড়ির হদিশ পাওয়া যায়৷ তেমনই একটি কালীবাড়ি রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ দাস রোডে৷ যা পরিচিত মনোহর ডাকাতের কালীবাড়ি নামে৷
ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে৷ ঠিক সময় কলকাতায় দু’জন ডাকাত ধনী-জমিদারদের কাছে ত্রাস ছিল৷ তাঁদের ভয় পেত ইংরেজরাও৷ সেই দু’জনের একজন রঘু ডাকাত৷ আর দ্বিতীয়জন মনোহর ডাকাত৷ রঘু ডাকাত কলকাতার উত্তর দিকে, আর মনোহর ডাকাত কলকাতার দক্ষিণ অংশে ঘাঁটি গেড়েছিলেন সেই সময়৷
দক্ষিণ কলকাতায় এখন যেদিকে তাকাবেন, সেই দিকেই কংক্রিটের জঙ্গল৷ শুনতে অবাক লাগলেও একসময় এই জায়গা সবুজে ঘেরা ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত ছিল৷ খুব বেশি মানুষের আনাগোনা সেখানে হতো না৷ তাই এমনই একটি জায়গাকে নিজের আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মনোহর ডাকাত৷
সেই সময় ডাকাতেরা সাধারণত অত্যাচারী জমিদারদের বাড়িতেই ডাকাতি করতে যেতেন৷ তার আগে চিঠি লিখে ডাকাতির কথা জানিয়েও দিতেন৷ সেই চিঠিতে লেখা থাকত, ‘‘আটকাতে পারলে আটকাও৷’’ আর এই লেখাটি মনোহর ডাকাত লিখতেন রক্ত দিয়ে৷ তার পর যে ধন-সম্পদ তিনি লুঠ করতেন, তা ব্যবহার করতেন গরিব মানুষদের কল্যাণে৷
কথিত আছে, যেখানে মনোহর ডাকাত থাকতেন, সেখানে একটি কুয়ো ছিল৷ সেই কুয়ো থেকেই তিনি কালী ঠাকুরের একটি মূর্তি খুঁজে পেয়েছিলেন৷ তার পর সেই মুর্তিটিরই পুজো শুরু করেন তিনি৷ সেই সময় ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মা কালীর আরাধনা করতেন সব ডাকাতই৷ সেভাবেই মনোহর ডাকাতের কালীপুজো শুরু হয়৷
তবে সময় যত এগোয়, ততই তিনি হয়ে ওঠেন একজন কালীভক্ত৷ ধীরে ধীরে তাঁর মন্দিরের কথা চারিদিকে ছড়িয়েও পড়ে৷ যা এখনও বিদ্যমান৷ মন্দিরের সেবায়েত থেকে ভক্ত, সকলেরই বক্তব্য যে এই মন্দিরের মা কালী খুবই জাগ্রত৷ সকলেরই প্রার্থনা শোনেন৷ মন্দিরের সেবায়েত কল্লোল ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘বহুদিন ধরে হয়ে আসছে এই পুজো৷ প্রায় দেড়শো থেকে দু’শো বছর ধরে এই পুজো হচ্ছে৷ এই পুজো প্রথম চালু করেন স্থানীয় ডাকাতরা৷ সেই ডাকাতদের সর্দার ছিলেন মনোহর ডাকাত৷ তাই শুরু থেকেই ডাকাতদের পুজো বলে পরিচিতি আছে৷ এটাই এর মাহাত্ম্য৷’’
মনোহর ডাকাতের কালী মন্দিরে সারাবছর ভিড় তো লেগেই থাকে৷ তবে কালীপুজোর দিন ভিড় সবচেয়ে বেশি হয়৷ সেদিন পুজোর সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের ব্যস্ততা থাকে মারাত্মক৷ মন্দিরের সেবায়েত কল্লোল ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘কালীপুজোয় ভোরবেলা থেকে একেবারে পুজোর পরের দিন পর্যন্ত আমরা অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাই। দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসেন। ভোরবেলা থেকেই পুজো শুরু হয়ে যায়। সকালবেলা শুরু হয় অঞ্জলি পর্ব। তারপর মায়ের ভোগ তৈরি হয়৷" এখানে পুজো হয় বৈদিক মতে৷
এখনও পুজোর সময় বলিপ্রথা চালু রয়েছে৷ তবে এখন চালকুমড়ো ও শসা বলি দেওয়া হয়৷ একসময় এই মন্দিরে পশুবলির রীতি ছিল৷ কালের নিয়মে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে৷ কিন্তু মনোহর ডাকাতের সময় এই মন্দিরে নরবলি দেওয়া হতো৷ মনোহর ডাকাতের কালী মন্দিরের কয়েকটি বিশেষত্ব রয়েছে৷ তার মধ্য়ে একটি কুয়ো৷ নরবলির পর দেহ ওই কুয়োতে ফেলে দেওয়া হতো৷
যদিও মনোহর ডাকাত কোনও নিরাপরাধ মানুষকে বলি প্রদত্ত হিসেবে নিয়ে আসতেন না৷ বরং ব্রিটিশদের চর হিসেবে যাঁরা কাজ করতেন, বিপ্লবীদের নাগাল পেতে ব্রিটিশদের সাহায্য করতেন, তাঁদেরই বলি দেওয়া হতো মনোহর ডাকাতের মন্দিরে৷ এই সব কীর্তিকলাপের জন্য ব্রিটিশদেরও চক্ষুশূল ছিলেন তিনি৷ তাঁকে ধরার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছেন ইংরেজরা৷ তবে কোনোবারই সফল হয়নি৷
এই মন্দিরের বিশেষত্বগুলির মধ্য়ে আরও একটি হল গোপন কুঠুরি৷ এই গোপন কুঠুরিতেই লুকিয়ে থাকতেন মনোহর ডাকাত৷ সেই কারণে তাঁর নাগাল পাওয়া ব্রিটিশদের পক্ষে সম্ভব হতো না৷ তাঁকে ধরতে নাকি ইংল্যান্ড থেকে বিশেষ তদন্তকারী দল পর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ফলাফল ছিল শূন্য। মনোহর ডাকাত ছিলেন অধরা, নিজের মতোই স্বাধীন।
যা এখনও লোকমুখে ঘোরে৷ তাঁর তৈরি করে যাওয়া মন্দিরে গেলেও শোনা যায় সেই কথা৷ স্থানীয়দের বিশ্বাস, মনোহরের এই কালীমন্দির রক্ষা করে দক্ষিণ কলকাতার এক বিশাল এলাকার শান্তি ও সমৃদ্ধি। তাই মনোহর ডাকাতের কালীপুজো শুধুই ইতিহাস নয়, এ পুজো আজও জীবন্ত এক বিশ্বাস ও ভক্তির প্রতীক।