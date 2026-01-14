গঙ্গাসাগরে বেলাভূমিতে বালি দিয়ে পিণ্ড দান, চিরাচরিত আচার মেনে হল পিতৃতর্পণ
মকর সংক্রান্তিতে সকালে পূর্বপুরুষের জন্য় প্রার্থনা, চলল পিণ্ড দান প্রথা ৷ বেলাভূমিতে খোলা আকাশের নীচে এক অভূতপূর্ব সাধনায় ব্রতী হলেন ভক্তরা ৷
Published : January 14, 2026 at 6:56 PM IST
গঙ্গাসাগর, 14 জানুয়ারি: মকর সংক্রান্তির সকালে সাগরের তীরে বালি-মাটি দিয়ে তৈরি পিণ্ড দান করে পূর্বপুরুষদের আত্মার মুক্তি কামনা করলেন ভক্তরা ৷ গঙ্গাসাগরের বেলাভূমিতে বালি দিয়ে পিণ্ড দানের এই রীতি চিরাচরিত ৷ মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে বুধবার ভোর থেকে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে পিতৃতর্পণ করলেন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ৷
সাগরের এক পুরোহিত দেবকুমার পণ্ডা বলেন, "এই আচার পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে ৷ রামায়ণে আছে, মা সীতা যখন বনবাসে গিয়েছেন, তখন সেখানে তিনি রাজা দশরথের মৃত্যুর সংবাদ পান ৷ কিন্তু বনজঙ্গলে তিনি শ্বশুরের শ্রাদ্ধশান্তি করার কোনও সামগ্রী পাননি ৷ তখন গঙ্গার তীরে বালি দিয়েই রাজা দশরথের পিণ্ড দান করেন ৷ তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে দশরথের আত্মা মুক্তি লাভ করেন, এমনটাই বিশ্বাস ৷ সেই রীতি মেনে আজও গঙ্গাসাগরে বালি দিয়ে পিণ্ড দান প্রথা চলছে ৷"
রামায়ণে বর্ণিত, অযোধ্যার রাজা দশরথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীরাম পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করার সংকল্প করেছিলেন ৷ কিন্তু রাজ্যত্যাগ ও বনবাসের কারণে শ্রীরাম তখন অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না ৷ এই অবস্থায় দেবী সীতা পিতৃভক্তির নিদর্শন হিসেবে নিজ উদ্যোগে রাজা দশরথের পিণ্ড দান করেন ৷ এই কাহিনির মতো যে সব পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগরে আসেন, তাঁদের কাছে পিণ্ড দানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী না থাকলে সেই ব্যবস্থা করে দেন পুরোহিতরা, জানালেন দেবকুমার ৷
কথিত আছে, সীতা দেবী যে স্থানে বালি দিয়ে পিণ্ড দান করেছিলেন, সেই স্থানই পরবর্তীকালে পিণ্ড দানের পবিত্র ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ৷ আজও গঙ্গাসাগরের বেলাভূমিতে বালি দিয়ে পিণ্ড দানের প্রথা প্রচলিত ৷
এক ভক্ত সুদর্শন মিশ্র বলেন, "গঙ্গাসাগরের বেলাভূমি পবিত্র ভূমি ৷ এখানে সাগর রাজার সন্তানরা উদ্ধার হয়েছিল ৷ এই পবিত্র ভূমিতে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় পিণ্ড দান করলাম ৷"
এই প্রযুক্তি-নির্ভর যুগেও লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাসের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের আত্মার মোক্ষ কামনা করে চলেছেন ৷ তাই মা সীতার পিণ্ড দান এখন শুধু কাহিনিতে সীমাবদ্ধ নেই, হয়ে উঠেছে পিতৃভক্তি, কর্তব্যবোধ ও ধর্মাচরণের এক অনন্য উদাহরণ ৷ হিন্দু সমাজে পিণ্ড দান ও পিতৃতর্পণের মাহাত্ম্যকে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ৷
সমুদ্রতটে সারি সারি মানুষ মাথায় গঙ্গাজল নিয়ে বসে আচার পালন করেন ৷ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বালি, তিল, জল ও ফুল দিয়ে তৈরি হয় পিণ্ড ৷ বিশ্বাস অনুযায়ী, গঙ্গাসাগরে পিণ্ড দান করলে পিতৃপুরুষের আত্মা শান্তি লাভ করে এবং বংশের কল্যাণ হয় ৷ তাই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে এসে এই বিশেষ আচার পালন করেন ৷
বেলাভূমিতে পর্যাপ্ত জায়গা, তাই খোলা আকাশের নীচেই চলছে তর্পণ ৷ কেউ নিজের উদ্যোগে আচার সারছেন, আবার কেউ পুরোহিতের সহায়তায় নিয়ম মেনে পিণ্ড দান করছেন ৷ চারপাশে শঙ্খধ্বনি, মন্ত্রপাঠ আর ঢেউয়ের গর্জনে এক আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷
প্রবল ভিড় ও ঠান্ডার মধ্যেও এই আচার পালনে উৎসাহ হারাননি তীর্থযাত্রীরা ৷ অনেক প্রবীণ মানুষ ভেজা বালিতে বসেই আচার পালন করছেন ৷ প্রশাসনের তরফে কিছু জায়গায় নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি থাকলেও আচার পালনের ক্ষেত্রে মূলত ভক্তদের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে ৷