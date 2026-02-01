20 লক্ষের সমাগম, মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যস্নানে জমজমাট গঙ্গাসাগর

20 লক্ষের সমাগম, মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যস্নানে জমজমাট গঙ্গাসাগর
গঙ্গাসাগর মেলার পর ফের জমজমাট সাগরতীর্থ । মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যস্নান সারতে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে গঙ্গাসাগরে ।
গঙ্গাসাগর, 1 ফেব্রুয়ারি: মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে পুণ্য অর্জনের আশায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম ৷ রবিবার ভোর থেকে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে গঙ্গাসাগর । পূর্ণিমা তিথি শুরু হয়েছে 1 ফেব্রুয়ারি ভোর 5.52 মিনিটে ৷ চলবে 2 ফেব্রুয়ারি ভোর 3.38 মিনিট পর্যন্ত । ইতিমধ্যেই 20 লক্ষ পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়েছে মাঘী পূর্ণিমার মেলায় ৷
আজকের এই পবিত্র তিথিকে কেন্দ্র করে ভোর থেকেই সাগরসঙ্গমে শুরু হয়েছে পুণ্যস্নান । দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা পবিত্র স্নান সেরে একে একে কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে পুজো দিচ্ছেন । গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পরও মাঘী পূর্ণিমায় এমন ভিড় হওয়ায় প্রশাসনও বাড়তি সতর্ক রয়েছে । তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নামানো হয়েছে সিভিল ডিফেন্স কর্মী । জেলা প্রশাসনের তরফে স্থলপথ ও জলপথ দু'দিকেই কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ ঘাট ও জনবহুল এলাকায় মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ।
মেলা প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় বসানো হয়েছে প্রায় 500টি সিসিটিভি ক্যামেরা । পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাড়ানো হয়েছে পরিবহণ ব্যবস্থা । অতিরিক্ত বাস ও ভেসেল পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে । মুড়িগঙ্গা নদীতে তিনটি বার্জ চলাচল করছে যাত্রী পারাপারের জন্য । ভিড় নিয়ন্ত্রণে একাধিক বাফার জোন তৈরি করা হয়েছে । 1, 5 এবং 6 নম্বর স্নানঘাটে সুশৃঙ্খলভাবে পুণ্যস্নান চলছে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে । পানীয় জল ও স্যানিটেশনের বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ।
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বসানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ শৌচাগার । কচুবেড়িয়া, গঙ্গাসাগর ও বেনুবন এলাকা মিলিয়ে প্রায় 1000টি টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে । তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য রয়েছে তিনটি যাত্রী নিবাস । ভিড় সামাল দিতে বিভিন্ন জায়গায় বাঁশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে ।
সাগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কানহাইয়া কুমার রায় জানিয়েছেন, এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি । সেই কথা মাথায় রেখেই আলো, টয়লেট, বার্জ ও ভেসেল পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে । গঙ্গাসাগর বকখালি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান সীমন্ত মালি জানিয়েছেন, সকালেই 20 লক্ষ পুণ্যার্থী সমাগম হয়েছে মাঘী পূর্ণিমার মেলায় ৷
ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মাঘী পূর্ণিমার দিন দেবতারা মর্ত্যে অবতরণ করেন । এই দিনে সাগরসঙ্গমে স্নান অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয় । অনেক ভক্ত স্নানের পর দান-ধ্যান, তর্পণ ও পুজো করেন । কেউ খাদ্য, কেউ বস্ত্র, আবার কেউ তিল, গুড়, কম্বল বা ঘি দান করেন । সবমিলিয়ে কঠোর নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে পুণ্যস্নানে সরগরম গঙ্গাসাগর ।