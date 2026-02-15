ETV Bharat / state

শিবরাত্রিতে উপচে পড়া ভিড় তারকেশ্বর মন্দিরে, মিলছে গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি

জেনে নিন শিবরাত্রি তিথি শুরু ও কখন শেষ ৷ কোন সময়ে মিলছে তারকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি ৷

Tarakeswar temple
শিবরাত্রিতে উপচে পড়া ভিড় তারকেশ্বর মন্দিরে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 15, 2026 at 7:21 PM IST

তারকেশ্বর, 15 ফ্রেব্রুয়ারি: আজ শিব চতুর্দশী ৷ এই উপলক্ষে ভক্তদের ভিড় তারকেশ্বর মন্দিরে । রবিবার সকাল থেকেই ভোলেনাথের মাথায় জল ঢালতে মন্দিরে পুণ্যার্থীদের লম্বা লাইন ।

দেশের অন্যান্য শিবতীর্থের পাশাপাশি তারকেশ্বর মন্দিরেও নিষ্ঠা সহকারে পালিত হচ্ছে শিবরাত্রি । এই তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো পাঠ হচ্ছে তারকেশ্বর মন্দিরে । এই বিশেষ দিনে সারা দিন-রাত খোলা থাকবে মন্দিরের দরজা । নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করে জল ঢালতে পারবেন ভক্তরা । পাশাপাশি জল, দুধ, বেলপাতা-সহ বিবিধ অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন ।

শিবরাত্রিতে উপচে পড়া ভিড় তারকেশ্বর মন্দিরে, মিলছে গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি (ইটিভি ভারত)

গর্ভগৃহে প্রবেশের সময়

রবিবার শিবরাত্রি উপলক্ষে কোনও ভোগ নিবেদন করা হয় না তারকেশ্বর মন্দিরে । ফল, ঘি, মধু, ছানা, দুধ, দই দেওয়া হয় স্বয়ম্ভুকে । সেই সময় টুকুর জন্য ভক্তদের প্রবেশ বন্ধ থাকে মন্দিরের গর্ভগৃহে । তারকেশ্বর মঠ ও মিশনের মঠাধিস মোহন্ত মহারাজ এদিন বিশেষ পুজো বিধি সম্পন্ন করেন শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ।

শিব চতুর্দশী তিথি

রবিবার বিকেল 4টা 58 মিনিটে এবং সোমবার অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি বিকেল 5টা 34 মিনিট পর্যন্ত থাকবে শিবরাত্রি পালনের তিথি । নিত্যদিনের মতো এদিন সকাল 6টা থেকে সকাল 9টা পর্যন্ত তারকেশ্বর মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দিয়েছেন ভক্তরা । সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে 7টা পর্যন্ত ভক্তদের জন্য খোলা থাকবে মন্দির ।

Tarakeswar temple
জল ঢালছেন পুণ্যার্থীরা (নিজস্ব ছবি)

শিবরাত্রি উপলক্ষে রবিবার রাত 8টা থেকে সোমবার বিকাল 5টা পযন্ত গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারবেন ভক্তরা । সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত শিবরাত্রির বিশেষ পুজো করবেন মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ । পুজো শেষে রাত 10টার পর থেকে সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা পযন্ত শিবের মাথায় ফের জল ঢেলে পুজো দিতে পারবেন পুণ্যার্থীরা । এছাড়াও নিত্যদিনের মতো পুজোও দিতে পারবেন ভক্তরা ।

পুণ্যার্থীদের বক্তব্য

আরামবাগ থেকে তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালতে আসেন রোমা রায় । এই পুণ্যার্থী বলেন, "2018 সালে ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে শিবরাত্রি পড়েছিল ৷ এবছর একদিন পর শিবরাত্রি পড়েছে । একদিন পুরো উপবাস করেছি । আজ শিবের মাথায় জল ঢেলে স্বামীকে গোলাপ দিয়ে প্রেম দিবস পালন করব । প্রতিবছর শিবরাত্রি পালন করি ।"

Tarakeswar temple
তারকেশ্বর মন্দিরে গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি মিলছে (নিজস্ব ছবি)

বেগমপুর থেকে এসেছেন সুমনা বারিক । তিনি বলেন, "আমাদের আস্থা থেকেই এখানে পুজো দিতে আসা । ভবিষ্যতে যাতে সমস্ত কাজে সফলতা পাই, সেই কারণেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি ।"

Maha Shivaratri
পুণ্যার্থীদের লম্বা লাইন তারকেশ্বর মন্দিরে (নিজস্ব ছবি)

মন্দির কমিটির ব্যবস্থা

তারকেশ্বর মন্দির কমিটির সহকারী ম্যানেজার শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায় বলেন, "মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মোহন্ত মহারাজ 8টা থেকে 10টা পুজো করবেন । সেই সময় মন্দির বন্ধ থাকবে । এদিন কোনও ভোগ হবে না । সারারাত জল ঢালতে পারবেন শিব ভক্তরা । বিশেষ অনুরোধে ভক্তদের গর্ভগৃহে জল ঢালার সমস্ত ব্যবস্থার অনুমতি দিয়েছেন মহারাজ । সোমবার দু’টো পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকবে । তারপর বন্ধ হয়ে যাবে মন্দির । শিবরাত্রি উপলক্ষে ভলেন্টিয়ার ও প্রশাসনের তরফে যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।"

