দীপান্বিতা কালীপুজোয় দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে ভক্তদের ভিড়, নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি

দীপান্বিতা কালীপুজোয় দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে ভক্তদের ভিড়, নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি
Devotees at Dakshineswar Bhabatarini Temple: দক্ষিণেশ্বর ফেরিঘাটে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ চোরবাগান-কাণ্ডের পর বাড়তি সতর্কতা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ৷
Published : November 8, 2026 at 8:38 PM IST
দক্ষিণেশ্বর, 8 নভেম্বর: দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথি পড়তেই রাজ্যের অন্যতম ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে শুরু হয়েছে দেবীর পুজো ৷ ভোর থেকেই ভক্তদের লম্বা লাইন, যা সামাল দিতে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় মন্দির চত্বরকে ৷ রাতভর দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের চলবে দীপান্বিতা কালীপুজো ৷
রবিবার সকাল থেকেই শক্তির আরাধনায় মেতে উঠেছে রাজ্যের মানুষ ৷ বারোয়ারি পুজো থেকে শক্তিপীঠ এমনকি মন্দিরে মহাসমারোহে কালীপুজোর দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে শুরু হয়েছে মায়ের পুজো ৷ রাজ্যের অন্যতম ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কালীস্থান দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরে কালীপুজো উপলক্ষে ভোর থেকেই লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটছে ৷
রাত যত গভীর হবে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে ততই বাড়বে ভক্তদের সমাগম ৷ শুধুমাত্র দেশ নয়, বিদেশ থেকেও প্রচুর ভক্ত আসেন এই বিশেষ দিনটিতে মায়ের দর্শন করতে ৷ ভীড় এড়াতে দিতে কালীপুজোর দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভোর থেকেই পুজো দিতে আসেন ভক্তরা ৷ মায়ের কাছে সকাল সকাল পুজো দিয়ে ভক্তরা জানাচ্ছেন, আগামী দিনগুলি যাতে ভালোভাবে কাটে এবং সকলের মঙ্গল হয়, সেই প্রার্থনাই মায়ের কাছে করেছেন তাঁরা ৷
কালীপুজোর এই বিশেষ দিনটিতে ভোর থেকেই মানুষের ভিড় হয় ৷ তাই সেই মতো আগে থেকেই ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা তৈরি ছিলেন আজকের দিনটিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তাকে ঢেলে সাজাতে ৷ গোটা মন্দির চত্বর কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় দক্ষিণেশ্বর থানা এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে ৷
প্রতিবছরই এই বিশেষ দিনটিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকে ৷ তবে, এবার চোরবাগানের দুর্ঘটনার পর বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে পুলিশ, প্রশাসন ৷ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না-ঘটে, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখা হয়েছে ৷ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গঙ্গার ঘাট রয়েছে ৷ যেখানে ফেরি পারাপার করে ওপারের বহু মানুষ মায়ের দর্শন করতে আসেন ৷ সেই জন্য ফেরিঘাটে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
লঞ্চে করে আসা যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত ফেরি সার্ভিসের পাশাপাশি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দলকে তৎপর রাখা হয় ৷ সেই সঙ্গেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেউ যাতে অসুস্থ না-হয়ে পড়েন বা অসুস্থ হলেও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশেই চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয় ৷ রাখা হয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সও ৷
এমনকি দমকল বিভাগও এবার যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় রয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরে ৷ নিয়ম মতো এদিন ভোর থেকেই খুলে যায় মা ভবতারিণীর মন্দিরের দরজা ৷ তারপরে সময়মতো শুরু হয়ে যায় দেবীদর্শন ও পুজো দেওয়ার পালা ৷ তবে মূল অমাবস্যার পুজো রাতেই অনুষ্ঠিত হবে ৷
এদিন ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অনেকেই অনেক দূর থেকে ভোরবেলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই বিশেষ দিনে মায়ের পুজো দিতে ও দর্শন করতে ৷ বাটানগর থেকে আসা ঋতুপর্ণা সাহা জানালেন, এই বিশেষ দিনে মায়ের দর্শন করে ও পুজো দিতে পেরে খুবই আনন্দিত তাঁরা ৷ সকলের মঙ্গল কামনায় তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন ৷ অপর এক দর্শনার্থী অর্পিতা পাল জানালেন, তিনি প্রতিবছর এই দিনটিতে ভবতারিণী মায়ের দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে আসেন, এবারও এসেছেন ৷ তিনি এও জানান, মায়ের আশীর্বাদের হাত সকলের মাথার উপরে রয়েছে, তাই আলাদা করে চাওয়ার কিছুই নেই ৷