কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন ছাড়া বাংলার বিকাশ অসম্ভব, KMC-তে এসে বার্তা শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পূর্বতন সরকার কলকাতার উন্নয়নে বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা দেখায়নি, এমনকি শেষ ত্রৈমাসিকেও পুরসভার জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি ।
Published : June 15, 2026 at 6:08 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে সরকার বদলের পর সোমবার প্রথম কলকাতা পুরনিগমে পা রাখলেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আসন্ন যোগ দিবসের প্রস্তুতি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তিনি স্পষ্ট করে দেন, মহানগরী কলকাতাকে ব্রাত্য রেখে সমগ্র বাংলার সার্বিক উন্নয়ন কোনওভাবেই সম্ভব নয় ।
পাশাপাশি, বিগত সরকারের বিরুদ্ধে কলকাতাকে চরম অবহেলা করার গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পূর্বতন সরকার কলকাতার উন্নয়নে বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা দেখায়নি, এমনকি শেষ ত্রৈমাসিকেও পুরসভার জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি । শুভেন্দুর কথায়, সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এই শহরকে, দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তিলোত্তমায় পরিণত করা যায় ৷
এ দিন পুরসভার কাউন্সিলর, আধিকারিক ও প্রশাসকমণ্ডলীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক সহায়তার একগুচ্ছ রূপরেখা তুলে ধরেন । তিনি জানান, পুরনিগম সঠিক প্রস্তাব জমা দিলে রাজ্য সরকারের তরফে অতিরিক্ত উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে 600 কোটি টাকা দেওয়া হতে পারে । মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই অর্থবর্ষে স্টেটে আমাদের যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট আগেই হয়েছে এবং আমাদের যে টেনটেটিভ প্রোভিশন রয়েছে, সেখানে আমরা কলকাতা কর্পোরেশনকে অ্যাডিশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য 600 কোটি টাকা দিতে পারি, যদি প্রোপোজাল আপনারা দেন ।"
এর পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্যের 60:40 অনুপাতের যৌথ উদ্যোগে চলা 'অমৃত যোজনা'-য় আরও 500 কোটি টাকার এবং 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে এসটিপি স্টেশন বাড়িয়ে গঙ্গা দূষণ রোধে আরও 500 কোটি টাকার কাজ করার বিপুল সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান । 'স্বচ্ছ ভারত' এবং 'আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড'-এর মাধ্যমেও পুরসভাকে পরিকাঠামোগত সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । আত্মকেন্দ্রিকতার বদলে যৌথ উদ্যোগের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি আশা করব, আমাদের গৌরবের কলকাতা আপনারা আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবেন এবং আমরা, 'আমি আমি' নয় 'আমরা আমরা' নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে এই কলকাতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলব, গড়ে তুলব ।"
পরবর্তীতে পুরসভার কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গঙ্গা দূষণ প্রসঙ্গে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । সাংবাদিকরা অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে, সেই সুযোগ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রয়েছে । এরপরই গঙ্গার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "এত জল বাংলায় আছে, অন্য কোনও রাজ্যে গঙ্গায় পাবেন না । ইউপি, বিহারে এই সময় এত জল থাকে না । এটা তো প্রকৃতি আপনাকে দিয়েছে, এত আপনার ফ্লো, এত নাব্যতা । তা আপনি তাকে কীভাবে নোংরা করে রেখেছেন ?"
তিনি প্রশ্ন তোলেন, অপর্যাপ্ত জলপ্রবাহ থাকা সত্ত্বেও কেন আগে এসটিপি স্টেশন তৈরির জন্য জমি দেওয়া হয়নি । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "গঙ্গাজল ছাড়া আপনার বাড়ির পুজো হয় ? সেই গঙ্গাকে পরিষ্কার করার সুযোগ আপনি নিতে পারলেন না ? আমরা নেব ।" এই পরিস্থিতি বদলাতে তিনি নিজেই আগামী বুধবার সকালে গঙ্গার পাড় পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগাবেন বলে ঘোষণা করেছেন ।
পুরনিগমের প্রশাসনিক কাজের শ্লথতা নিয়েও চরম উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, ভোট অন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিগত সরকার পুরসভার জন্য এক পয়সাও বরাদ্দ করেনি । অর্থবর্ষের প্রথম সপ্তাহে পুরসভা কোনও ডিপিআর বা প্রজেক্ট রিপোর্টও পাঠায়নি বলে তিনি আরবান সেক্রেটারির কাছ থেকে জানতে পেরেছেন । নির্বাচনী বিধিনিষেধের অজুহাত সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "নির্বাচন বিধিতে রাজনৈতিক লোকরা যুক্ত । ইঞ্জিনিয়ার বা আধিকারিকদের কোনও নির্বাচন বিধি নেই ।"
এদিন জল জমা রোধ করা বা প্রাক-বর্ষার প্রস্তুতির মতো জরুরি পরিষেবাগুলো নিয়েও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিনি । শুভেন্দু বলেন, মুখ্যসচিবের বিশেষ ক্ষমতাবলে জরুরি পরিষেবা নিয়ে কাজ নির্বাচন চলাকালেও চলতে পারে, তাই সেই কাজ আটকানোর কোনও যুক্তি নেই বলে তিনি স্পষ্ট করেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কলকাতা পুরসভার নিজস্ব শক্তিশালী ইঞ্জিনিয়ারিং সেল, কেএমডিএ-র নিরন্তর সহায়তা, অসংখ্য এক্সিকিউটিভ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, হেলথ এবং প্রাথমিক শিক্ষার মতো বিশাল পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেবল সদিচ্ছার অভাবেই এত দিন উন্নয়ন থমকে ছিল ।
তাঁর কথায়, "সব আছে । ইচ্ছা নেই । ইচ্ছা ছিল না ।" তিনি বলেন, "আমি চাইলে কর্পোরেশনকে নবান্নে ডেকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তার বদলে আমি এখানে এসে এই মেসেজটা দিতে চেয়েছি যে, কলকাতার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট ছাড়া এই বাংলার ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না ।"
পরিশেষে, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় এবং উত্তম কুমারের মতো দিকপালদের স্মৃতিবিজড়িত এই শহরের ঐতিহ্যকে পূর্বতন সরকার বিন্দুমাত্র ব্যবহার করতে পারেনি বলে কটাক্ষ করেন তিনি । ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে আখ্যা দিয়ে তিনি জানান, এই মহানগরের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দেওয়াই তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ।