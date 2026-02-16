গভীর রাতে আগুন, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ! বসতভিটে ছারখার পরিবারের
এই ঘটনায় একজন জখম হয়েছেন । প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের ফলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ।
Published : February 16, 2026 at 5:00 PM IST
গঙ্গাসাগর, 16 ফেব্রুয়ারি: মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে বসতভিটে ৷ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল একটি পরিবার । ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের বিষ্ণুপুর এলাকায় ৷ এই ঘটনায় একজন জখম হয়েছেন । আহতকে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমলেন্দু জানা নামে এক ব্যক্তির বসতবাড়িতে রবিবার রাতে আচমকাই আগুন লাগে ৷ হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন । প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখেন, খড়ের চাল ও কাঠের অংশে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে । বাড়িতে থাকা দাহ্য সামগ্রীর কারণে আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করে । গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় ৷ পরিবারের লোকেরা কোনওরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচেন ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ । স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে জল এবং বালির সাহায্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হয় । দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ঘর, আসবাবপত্র, জামাকাপড়, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ।
এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রাণহানির খবর না মিললেও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বিপুল বলে জানা গিয়েছে । হঠাৎ এই বিপর্যয়ে কার্যত পথে বসার জোগাড় হয়েছে পরিবারটি । স্থানীয় মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সহায়তার কথা জানানো হয়েছে ।
এলাকাবাসীর মতে, পুরনো বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগের ত্রুটির কারণেই এমন ঘটনা ঘটছে । তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার নিয়মিত পরিদর্শন ও সতর্কতার উপর জোর দেওয়া হোক ৷
এলাকাবাসী দেবাশিস মণ্ডল বলেন, "রবিবার রাতে শর্টসার্কিট হয়ে আগুনে বিমলেন্দু জানার বাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে । এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসি ৷ আমরা জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি ৷ কিন্তু আগুনের তীব্রতা এত পরিমাণে ছিল যে জল দিয়ে নেভানো যায়নি ৷ ঘরটি চোখের সামনে ভস্মীভূত হয়ে যায় ৷ দমকল আসেনি ৷ স্থানীয় কোস্টাল থানা আসে ও বিডিওর প্রতিনিধি এসে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে গিয়েছেন ৷ একজন প্রতিবেশী গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন ৷ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৷ পরনের পোশাক ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই ওই পরিবারের ৷"