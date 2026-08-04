ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিধ্বংসী আগুন, হাসপাতাল কর্মীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয়দের

ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিধ্বংসী আগুন, হাসপাতাল কর্মীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয়দের
স্থানীয়দের সহযোগিতা এবং পুলিশের তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে । ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।
Published : August 4, 2026 at 3:19 PM IST
মাধবডিহি, 4 অগস্ট: পূর্ব বর্ধমানের রায়না-2 ব্লকের মাধবডিহি ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন ৷ সোমবার গভীর রাতে আচমকা আগুন লাগার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ হাসপাতালের একটি অংশ থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাধবডিহি থানার পুলিশ । স্থানীয়দের সহযোগিতা এবং পুলিশের তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে । ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।
কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । আগুনের উৎস এবং হাসপাতালের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সময়মতো উদ্যোগ না-নিলে হাসপাতালের আরও বড় ক্ষতি হতে পারত ।
ঘটনার পর হাসপাতালের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসীর একাংশ । তাঁদের অভিযোগ, আগুন লাগার সময় বিএমওএইচ ঘটনাস্থলে ছিলেন না । পাশাপাশি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে । আগুন নেভাতে সাহায্য করতে আসা সাধারণ মানুষ এবং সংবাদ সংগ্রহে পৌঁছনো সাংবাদিকদের সঙ্গেও অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি ।
স্থানীয় বাসিন্দা রাজু রায়ের দাবি, রাতে আগুন লাগার খবর পেয়েই এলাকার যুবকেরা হাসপাতালে পৌঁছে যান এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন । তাঁর অভিযোগ, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পরিবর্তে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মী সেখানে উপস্থিত মানুষজনের উপর চড়াও হন । এমনকি সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি । এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেও জানান রাজু রায় ।
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা প্রভাস ক্ষেত্রপাল বলেন, "খবর পেয়ে আমি দলীয় কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছই । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব । এখানে আগুন নেভানোর জন্য প্রয়োজনীয় জল, পাইপলাইন বা অন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না । শেষ পর্যন্ত ড্রেন থেকে জল তুলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয় । ওসির নির্দেশে কোনওরকমে জল জোগাড় করা হয় । বালি এবং ড্রেনের জল ব্যবহার করেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে ।"
তাঁর অভিযোগ, বিএমওএইচ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না । বিষয়টি প্রশাসনের তদন্ত করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন । তবে তিনি মাধবডিহি থানার ওসি-সহ পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, তাঁদের সহযোগিতাতেই পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে । পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার দাবিও জানান তিনি ।
রায়না থানার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে । স্থানীয় মানুষ ও দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ আগুন কীভাবে লেগেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এবং ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ।