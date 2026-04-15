বীরভূমে দেবের রোড-শো, সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত

বীরভূমে দেবের রোড-শো, সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত
ভোটের ময়দানে এবার সাঁজোয়া গাড়ি ! অনুব্রতের মতে, মনে হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হতে পারে।
Published : April 15, 2026 at 9:10 PM IST
বোলপুর, 15 এপ্রিল: ভোট-ময়দানে সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে কটাক্ষ কেষ্টর ৷ 'পশ্চিমবঙ্গ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জায়গা ৷ যখন ঝাঁপাবে ওই সাঁজোয়া গাড়ি খেয়ে নেবে ৷' কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন নিয়ে বিস্ফোরণ অনুব্রত মণ্ডলের ৷ বুধবার সাংসদ তথা অভিনেতা দেবকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করলেন কেষ্ট ৷ একদিনে, বীরভূমের তিনটি শহরে মিছিল করেন অভিনেতা দেব ৷ হেলিকপ্টার ও অভিনেতাকে দেখতে উপচে পরে ভিড় ৷
আগে দু'বার খারাপ আবহাওয়ায় হেলিকপ্টার উড়তে না-পারার জন্য তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের বীরভূমের কর্মসূচি বাতিল হয়েছিল ৷ এবার একদিনে বীরভূমের রামপুরহাটে রোড-শো, সিউড়িতে সভা ও বোলপুরে রোড-শো করেন দেব ৷ বোলপুরের রোড শোতে অভিনেতার সঙ্গে ছিলেন নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তিন জায়গাতেই চড়া রোদে হেলিকপ্টার ও অভিনেতা দেবকে দেখতে উপচে পড়ে ভিড় ৷
তবে এদিন ইলামবাজারে মোতায়েন ছিল সিআরপিএফ-এর সাঁজোয়া গাড়ি ৷ মূলত কোন বড় রকমের ঝামেলা বা সংঘর্ষ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেনা ও আধা সামরিক বাহিনী এই ধরনের গাড়ি ব্যবহার করে থাকে ৷ কিন্তু, এবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে এই গাড়ি দিকে দিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷
এই সাঁজোয়া গাড়ি (Armored Car) সম্পূর্ণ লোহা দিতে তৈরি ৷ যে কোনও পরিস্থিতিতে হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচতে আধা সেনা ও সেনা জওয়ানরা এই গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন ৷ এই গাড়ির ভিতর থেকে বাইরে দেখার জন্য ছোট ছোট খোপ থাকে ৷ তাতে কাঁচ লাগানো ৷ সেই কাঁচ আবার বুলেটপ্রুফ ৷ ইট বৃষ্টি, গুলি, ল্যান্ডমাইনের মোকাবিলা করতে সক্ষম এই গাড়ি ৷
তবে সাম্প্রতিক অতীতে কোনও নির্বাচনে এই ধরনের সাঁজোয়া গাড়ির ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না বাংলার তাবড় রাজনীতিবিদরা ৷ তাই এবার বিধানসভা নির্বাচনে এই গাড়ির ব্যবহার কমিশনের অতিসক্রিয়তা হিসাবে দেখছে কেন্দ্র সরকার বিরোধী দলগুলি ৷
সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন নিয়ে এদিন রোড-শো শেষে বিস্ফোরক বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, "ইলামবাজারে সাঁজোয়া, নাকি কীসব গাড়ি দেখলাম ৷ এ বাবার জন্মে দেখিনি ৷ এমন মনে হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হতে পারে। তার জন্য ওই গাড়ি এনেছে ওরা ৷"
তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জায়গা ৷ রয়েল বেঙ্গল টাইগার কীভাবে ঝাঁপাতে হয় জানে ৷ এসব গাড়ি-টারি সব টাইগারে খেয়ে নেবে।" অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর এত সাজসাজ রবে কোন প্রভাবই পড়বে না নির্বাচনে ৷ এমনই ইঙ্গিত দিলেন অনুব্রত ৷
তিনি আরও জানান, জেলার প্রচার মোটামুটি শেষ ৷ এবার দলের নির্দেশে স্টার ক্যাম্পেনার হিসাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলায় প্রচারে যাবেন। বিজেপি'র লোকজন নেই, তৃণমূলের সভা, মিটিং, রোড শো-তে উপচে পড়ছে ভিড়, দাবি কেষ্টর ৷ রাজ্যে এবার দু'দফায় বিধানসভা ভোট করাছে নির্বাচন কমিশন ৷ প্রথম দফা অর্থাৎ 23 এপ্রিল 152টি বিধানসভা ভোট ৷ আর বাকি 142টি বিধানসভায় ভোট 29 এপ্রিল দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় ৷ বীরভূমে ভোট প্রথম দফায় ৷