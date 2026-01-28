1,500 কোটির ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সূচনা মমতার, আবেগে ভাসলেন দেব
সিঙ্গুরের মঞ্চে মমতা বলেন, 'নাই বা দিল কেন্দ্র টাকা, ওরা দেয় শুধু ধোঁকা, ওদের বানিয়ে বোকা, আমরা দিলাম টাকা !'
Published : January 28, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: 1959 সাল থেকে ফাইলের লাল ফিতের বাঁধনে আটকে ছিল স্বপ্ন । প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেখেছে বর্ষা নামলেই ডিভিসির ছাড়া জলে কীভাবে ভেসে যায় ঘরবাড়ি, তলিয়ে যায় ধানক্ষেত । দিল্লির দরজায় বারবার কড়া নেড়েও মেলেনি সুরাহা । অবশেষে সাত দশকের সেই অপেক্ষার অবসান হল মঙ্গলবার । সিঙ্গুরের মাটি থেকে বহু প্রতীক্ষিত 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-এর আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
সেই মঞ্চেই কার্যত আবেগে ভাসলেন ঘাটালের তিনবারের সাংসদ তথা টলিউড তারকা দেব । কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, দিল্লির ভিক্ষার আশায় আর বসে থাকবে না বাংলা । সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের তহবিলে, প্রায় 1,500 কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে এই মেগা প্রকল্প ।
বুধবার সিঙ্গুরে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের ঘোষণা করছেন, তখন মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে সাংসদ দেবের চোখেমুখে ছিল দীর্ঘ লড়াই জয়ের তৃপ্তি । নিজের বক্তৃতায় দেব অকপটে স্বীকার করেন, গত 12 বছরের সাংসদ জীবনে এটিই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ দিন । তিনি বলেন, "1959 সালে মানসিং কমিটি প্রথম এই মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশ করেছিল । তারপর থেকে এই ফাইলটি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিটি সরকারের টেবিলে টেবিলে ঘুরেছে, কিন্তু কেউ সাহস করে পাশ করেনি ।"
দেবের কথায়, "যিনি পাশ করলেন, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এটি কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা নয়, এটি ঘাটাল, কেশপুর, দাসপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের বাঁচার লড়াই । আজ আমি সাংসদ হিসেবে বা দলের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দিদিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।"
দেব আরও বলেন, প্রতি বছর বন্যায় মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যু তিনি নিজের চোখে দেখেছেন । সংসদে বারবার সরব হয়েও কেন্দ্রের উদাসীনতা ছাড়া আর কিছুই মেলেনি । 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি এই দায়িত্ব নেবেন, এবং 2025-এর বিধানসভা বাজেটে তিনি সেই কথা রেখেছেন ।
মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সুর চড়ান । তিনি বলেন, ডিভিসি-র জলে প্রতি বছর আরামবাগ, খানাকুল ও ঘাটাল যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তা পুরোপুরি 'ম্যান-মেড বন্যা'। গত 10 বছর ধরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার দরবার করা হলেও, এক পয়সাও মেলেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি । কেন্দ্রের অসহযোগিতাকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী ছড়ার ছন্দে বলেন, "নাই বা দিল কেন্দ্র টাকা, ওরা দেয় শুধু ধোঁকা, ওদের বানিয়ে বোকা, আমরা দিলাম টাকা !"
তিনি জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য রাজ্য সরকার মোট 1,500 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে । এর মধ্যে 500 কোটি টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে এবং 300 কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে । এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা নয়, পূর্ব মেদিনীপুর এবং হাওড়া-হুগলির নিম্ন দামোদর অববাহিকা এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন ।
এদিনের সভা থেকে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উন্নয়নের বার্তাই জোরালোভাবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ । দেব সোশাল মিডিয়ার ট্রোলিং ও সমালোচনার জবাব দিয়ে বলেন, নির্বাচন তো কাজের ভিত্তিতে হওয়া উচিত । যে সরকার ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, মানুষের পাশে থাকে, তাদেরই তো জেতা উচিত । 15 বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলাকে আগলে রেখেছেন, তাতে দলমত নির্বিশেষে মানুষের তাঁর পাশে থাকা উচিত বলে মনে করেন সাংসদ । অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, তিনি 'জুমলা' রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন । তিনি বলেন, "আমি ডবল ইঞ্জিন সরকার নই, আমি মানুষের সরকার । আমি কথা দিলে 100 শতাংশ পালন করি ।"
সিঙ্গুরের যে জমি থেকে একদা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই জমিতে দাঁড়িয়েই এদিন তিনি বোঝাতে চাইলেন, কেন্দ্রের 'অর্থনৈতিক অবরোধ' সত্ত্বেও বাংলা নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নেবে ।