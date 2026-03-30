'ভুয়ো খবর মনে হয়েছিল', রাহুলের মৃত্যু বাংলা চলচ্চিত্রের বড় ক্ষতি বলে উল্লেখ দেবের

'ভুয়ো খবর মনে হয়েছিল', রাহুলের মৃত্যু বাংলা চলচ্চিত্রের বড় ক্ষতি বলে উল্লেখ দেবের
প্রয়াত অভিনেতা রাহুলের রাজনৈতিক আদর্শের সমালোচনা নিয়ে ক্ষুব্ধ কুণাল ঘোষ ৷ একজন ভালো অভিনেতাকে সম্মান করার পরামর্শ বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থীর ৷
Published : March 30, 2026 at 10:00 PM IST
কোচবিহার ও কলকাতা, 30 মার্চ: যখন খবরটা পেয়েছিলেন, তখন বিশ্বাস করতে পারেননি অভিনেতা দেব ৷ মনে করেছিলেন, আর দশটা ভুয়ো ফরওয়ার্ডেড মেসেজ ৷ কিন্তু, পরে যখন নিশ্চিত খবরটা পেলেন, তখনও বিশ্বাস করতে পারেননি রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই ৷ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে গিয়ে অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন দেব ৷ অন্যদিকে, রাহুলের রাজনৈতিক আদর্শকে নিয়ে একশ্রেণির মানুষের সোশাল মিডিয়ায় কুৎসা রটানোর অভিযোগে তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা বেলেঘাটা বিধানসভার প্রার্থী কুণাল ঘোষ ৷
সোমবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকের সমর্থনে চান্দামারিতে প্রচারে গিয়েছিলেন সাংসদ দেব ৷ সেখানেই অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে দেব বলেন, "আমার ফোনে যখন মেসেজ আসে, তখন বিশ্বাস হয়নি ৷ মনে হয়েছিল, ফরওয়ার্ডের মেসেজ ৷ অনেক সময় চলে আসে, তেমনই ৷ কিন্তু, পরে যখন জানলাম বিশ্বাস করতে পারিনি ৷"
রাহুলের সঙ্গে কাজ ও তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে দেব বলেন, "আমার এখনও মনে আছে, রাজ (রাজ চক্রবর্তী) যখন ওঁকে নিয়ে প্রথম সিনেমা করল, আমি সেখানে আইটেম সং করেছিলাম ৷ মনে আছে ওঁর 'বাতাসে গুনগুন' গানের শুটের জন্য দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার কথা ছিল ৷ তখন আমি আর রাজ ওঁকে নিয়ে শপিং করতে গিয়েছিলাম ৷ আমার সঙ্গে ওঁর খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল, তা নয় ৷ কিন্তু, বাংলা ইন্ডাস্ট্রি একজন খুব ভালো অভিনেতাকে হারালো ৷ এটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ আমি ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ৷"
অন্যদিকে, অভিনেতা তথা ব্যক্তি রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় আগাগোরা বামপন্থী আদর্শ বিশ্বাসী ছিলেন ৷ আর তাঁর এই রাজনৈতিক আদর্শকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় নানান কটূক্তি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আর সেই নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ রাহুলের সমালোচকদের 'জানোয়ার' বলে উল্লেখ করলেন বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী ৷
তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "রাহুলের অকালমৃত্যুর পর যারা ওঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে জড়িয়ে, তাঁকে আক্রমণ করে ফেসবুকে পোস্ট বা কমেন্ট করছে, সেগুলো জানোয়ারের অধম ৷ রাহুল বামপন্থী হতেই পারেন ৷ ওঁ কারোর পাকা ধানে মই দিতে যায়নি ৷ ছেলেটি ভালো অভিনেতা, শক্তিশালী লেখক ৷ কিছু কৃমি, কীটের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াটা নোংরা হয়ে যাচ্ছে ৷ একটা ছেলে এভাবে দুর্ঘটনায় মারা গেল, তাঁকে নিয়ে যারা অসভ্যতা করছে, তাদের জুতিয়ে সিধে করা উচিত ৷ এর থেকে নরম কিছু লেখা গেল না ৷"