বরানগরে তরুণী খুনের কিনারা করতে মরিয়া পুলিশ, ধৃত ধরমবীরকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের ভাবনা

বরানগরে তরুণী খুনের কিনারা করতে মরিয়া পুলিশ, ধৃত ধরমবীরকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের ভাবনা
Baranagar young woman murder: ধৃতের কাছ থেকে মৃত তরুণীর মোবাইল ফোন, সোনার গয়না এবং একাধিক ব্যাঙ্ক কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ।
Published : November 15, 2026 at 1:46 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: বরানগরে তরুণী খুনের ঘটনায় ধৃত মূল অভিযুক্ত ধরমবীর কুমারকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার পর তদন্তের জাল গোটাতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। দিল্লি থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে আনার পর ধৃত যুবককে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।
ধৃতের কাছ থেকে মৃত তরুণীর মোবাইল ফোন, সোনার গয়না এবং একাধিক ব্যাঙ্ক কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, খুনের পর প্রমাণ লোপাট বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে তরুণীর ফোনটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল অভিযুক্ত। ফোন থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা চ্যাট মুছে ফেলা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে মোবাইলটির ফরেন্সিক পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি, খুনের রাতের প্রকৃত ঘটনা বুঝতে ধৃত ধরমবীরকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।
তদন্তকারীদের নজরে এখন একগুচ্ছ প্রশ্ন, তা হল, খুনের ঠিক দু’দিন আগে দক্ষিণেশ্বরে এসে কী করছিল ধরমবীর ? এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সে একাই জড়িত, নাকি অন্য কারও মদত রয়েছে ? অনলাইন গেম ‘পাবজি’-র সূত্রে আলাপ হওয়া এই সম্পর্কে কি কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটেছিল ? নাকি নিছক সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকেই এই খুন ?
গত মঙ্গলবার রাতে বরানগরের একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর চাঞ্চল্য আরও বাড়ে যখন মৃতার পরিবার দাবি করে , মৃত্যুর পরও অঞ্জলির হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে তাঁদের কাছে একাধিক ফোন ও মেসেজ এসেছে।
মৃত তরুণীর ভাইয়ের বয়ান অনুযায়ী, ফোনের ওপার থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি প্রথমে 'হাই' লিখে মেসেজ করে। পরিচয় জানতে চাইলে সে বলে, "কী জানার ইচ্ছা আছে জলদি বলুন, সব বলে দেব। নাহলে ফোন সুইচ অফ করে দেব।" এরপরই হুমকির সুরে ওই ব্যক্তি জানায়, সে পরিবারের আশেপাশেই থাকবে, কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। এই বলেই ফোনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে ম্যারাথন জেরা শুরু করেছে পুলিশ। এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং জেরার তথ্য মিলিয়ে দেখলেই এই রহস্যমৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা ৷"