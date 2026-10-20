চোরবাগান-কাণ্ডের তদন্তে লালবাজার ! 19 মৃত্যুর নেপথ্য কী কী ত্রুটি, খতিয়ে দেখবেন গোয়েন্দারা

চোরবাগান-কাণ্ডের তদন্তে লালবাজার ! 19 মৃত্যুর নেপথ্য কী কী ত্রুটি, খতিয়ে দেখবেন গোয়েন্দারা
Lalbazar investigates Chorbagan incident: কীভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, কোন পরিস্থিতিতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল, দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ভূমিকা কী ছিল- খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা ।
Published : October 20, 2026 at 4:34 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: উৎসবের আনন্দের মধ্যে শোকের ছায়া নামিয়ে আনা চোরবাগানের পদপিষ্টের ঘটনায় তদন্তে আরও এক ধাপ এগোল কলকাতা পুলিশ । 19 জনের মৃত্যুর কারণ এবং ঘটনার নেপথ্যে কারও কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে । ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত । এ বার তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ তদন্তকারী দল ।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের দায়িত্ব হাতে নিয়েই গিরিশ পার্ক থানার আধিকারিকদের কাছ থেকে ঘটনার কেস ডায়েরি ও এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য সংগ্রহ করবেন গোয়েন্দারা । ঘটনার দিন চোরবাগান মণ্ডপ ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হবে । কীভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, কোন পরিস্থিতিতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল এবং সেই সময় দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ভূমিকা কী ছিল- এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "চোরবাগান-কাণ্ডে তদন্তের আরও অগ্রগতির জন্য দায়িত্বভার গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।"
তদন্তকারীদের সামনে এখন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কা রয়েছে । প্রখমেেই রয়েছে গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কী কী তথ্য পেয়েছে, তা খতিয়ে দেখা । তার পরে ধৃতদের আলাদা আলাদা করে জেরা করা হতে পারে । তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান ও সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে সেই তথ্যের মিল কতটা, তা যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন গোয়েন্দারা । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পদপিষ্টের ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ বা কারও দায় ছিল কি না সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয় ।
চোরবাগানের ঘটনানির পরই প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুলিশ । রবিবার গিরিশ পার্ক থানার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওসি সুমিতকুমার ঘোষকে । তাঁর জায়গায় ওই থানার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক হীরক দলপতিকে ।
শুধু থানার দায়িত্বে বদল নয়, শহরের পুজোয় ভিড় সামলানোর ব্যবস্থাও নতুন করে সাজাচ্ছে লালবাজার । পরিস্থিতি মোকাবিলায় 9 জন অভিজ্ঞ আইপিএস আধিকারিককে তড়িঘড়ি দায়িত্বে নামানো হয়েছে । পাশাপাশি, শহরের সব থানাকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত 11 দফা নির্দেশ পাঠানো হয়েছে । চোরবাগানের ঘটনার পর পুজোর ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, সে দিকেই বিশেষ নজর দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ।
চোরবাগানের পদপিষ্টের ঘটনায় তদন্তের ক্ষেত্রে সিসিটিভি ফুটেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । মণ্ডপে প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, ভিড়ের গতিপ্রকৃতি, মানুষের চলাচলের দিক এবং ঘটনার ঠিক আগে ও পরে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা ফুটেজ থেকে বোঝার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা । একই সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, ধৃতদের বক্তব্য এবং থানার তদন্তে উঠে আসা তথ্য মিলিয়ে দেখা হবে ।
এ ধরনের ঘটনায় ভিড়ের চাপ, প্রবেশ ও নির্গমনপথের ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ভূমিকা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছিল কি না, একাধিক বিষয় তদন্তের আওতায় আসতে পারে । চোরবাগানের ক্ষেত্রেও কোন পরিস্থিতিতে এত বড় বিপর্যয় ঘটল, তা নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করাই গোয়েন্দাদের লক্ষ্য ।