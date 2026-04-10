30 গ্রাম সোনা-হাতে 20 হাজার, পানিহাটির পদ্মপ্রার্থী আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের সম্পত্তির পরিমাণ কত ?

30 গ্রাম সোনা-হাতে 20 হাজার, পানিহাটির পদ্মপ্রার্থী আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের সম্পত্তির পরিমাণ কত ?
হাতে নগদ 20 হাজার টাকা । নেই কোনও অপরাধের রেকর্ড কিংবা মামলা । হলফনামায় উল্লেখ পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর ।
Published : April 10, 2026 at 11:31 AM IST
পানিহাটি, 10 এপ্রিল: বঙ্গের নির্বাচনী দামামার মধ্যেই পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নিজের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতা মা । বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা-নেত্রীর উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেন ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে । এবার পানিহাটি কেন্দ্র থেকে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার মা'কে তুরুপের 'তাস' হিসেবে ময়দানে নামিয়েছে বিজেপি । তাঁর বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন তৃণমূলের তীর্থঙ্কর ঘোষ ও সিপিএমের কলতান দাশগুপ্ত ।
তবে, এর মধ্যে বাকি দু'জন রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুক্ত থাকলেও আরজি করের নির্যাতিতার মা কোনও দিনই রাজনীতি করেননি । তাঁর রাজনীতিতে 'প্রবেশ' ভোটে প্রার্থী হওয়ার ঠিক আগে । স্বভাবতই, সদ্য বিজেপিতে যোগ দিয়ে ভোটের ময়দানে নির্যাতিতার মায়ের এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ । আরও তাৎপর্যপূর্ণ, পদ্ম প্রার্থী হয়ে তাঁর সরাসরি ভোটের লড়াইয়ে নামা । তাই, সবারই এখন নজর সেদিকে । বস্তুত, ত্রিমুখী লড়াইয়ে রীতিমতো জমজমাট উঠেছে রাজ্যের অন্যতম 'হাইভোল্টেজ' কেন্দ্র পানিহাটি ।
এক সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দেওয়া আরজি কর-কাণ্ড আবারও যেন 'তরতাজা' ছাব্বিশের ভোটে । বিশেষত, পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী ও আরজি করের নির্যাতিতার মা, তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া 'নির্মম' ঘটনাকে হাতিয়ার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ভোটের ময়দানে । বারবারই তিনি ভোটের প্রচারে নারী সুরক্ষাকে 'অস্ত্র' করে পানিহাটিবাসীর 'মসিহা' হতে কোনও কসুর করছেন না । তিনি যে তাঁদেরই পরিবারের একজন তা বারবার জনসংযোগের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এলাকাবাসীকে ।
বিজেপি নেতৃত্বের কাছেও কার্যত এই আসনটি 'প্রেস্টিজ ফাইট' হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাঁরাও যেন তেন প্রকারেণ শাসকদলের দখলে থাকা এই আসনটি ছিনিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে । তারই মধ্যে ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে নিজের মনোনয়ন দাখিল করেছেন পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী ।মনোনয়ন দাখিল করার সময় তিনি তাঁর সম্পত্তির হলফনামাও জমা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের কাছে ।
তাতে দেখা যাচ্ছে, 19 লক্ষ টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের নামে । স্বামী-স্ত্রী'র যৌথ অ্যাকাউন্ট, স্থায়ী আমানত (এফডি)-সহ ব্যাঙ্কে তাঁদের পাঁচটি করে অ্যাকাউন্ট রয়েছে ।
সম্পত্তি ও নগদ অর্থ
হাতে নগদ 20 হাজার টাকা নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন আরজি করে নির্যাতিতার মা । তাঁর স্বামীর হাতে আছে নগদ 40 হাজার টাকা । সোদপুর শাখার একটি ব্যাঙ্কে পাঁচটি করে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁদের দু'জনের নামেই । তার মধ্যে একটি স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অ্যাকাউন্ট । সেখানে 1 লক্ষ 4 হাজার 74 টাকা রয়েছে । এছাড়া, পদ্মপ্রার্থীর একটি অ্যাকাউন্টে 90 হাজার 422 টাকা, নির্বাচনী সেভিংস অ্যাকাউন্টে 3 হাজার টাকা এবং দু'টি স্থায়ী আমানতে যথাক্রমে 1 লক্ষ এবং 8 লক্ষ টাকা রয়েছে ।
আয়ের উৎস
প্রার্থীর আয়ের প্রধান উৎস হল ব্যবসা এবং ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত সুদ । প্রার্থীর স্বামীর আয়ের উৎসও ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কের সু দ।
অস্থাবর সম্পত্তি
একটি যৌথ সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টে স্বামী-স্ত্রী'র নামে জমা রয়েছে 1 লক্ষ 4 হাজার 74.37 টাকা । যার মধ্যে সঞ্চয়ের অর্ধেক অংশ আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের । বিজেপি প্রার্থীর কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে নগদ 90 হাজার 422 টাকা । এছাড়া নির্বাচনী সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে 3 হাজার টাকা ।
চলতি বছরের 7 ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সোদপুর শাখায় 1 লক্ষ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট জমা করা হয়েছে । একই শাখায় 19 মার্চ 8 লক্ষ টাকার আরও একটি ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে । দু'টি স্থায়ী আমানত মিলিয়ে প্রার্থীর নামে রয়েছে মোট 9 লক্ষ টাকা । পদ্মপ্রার্থীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 19 লক্ষ 2 হাজার 432 টাকা ।
স্বামীর ব্যাঙ্ক আমানত
সোদপুর শাখার ওই ব্যাঙ্কে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে 1 লক্ষ 2 হাজার 339 টাকা রয়েছে । 2023 সালের 31 অক্টোবর 10 লক্ষ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে । এর দু'বছরের মাথায় 15 লক্ষ টাকার একটি আমানত রাখা হয়েছে সোদপুরের ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে । 2026 সালের 10 ফেব্রুয়ারি 5 লক্ষ টাকার আরও একটি আমানত জমা করা হয়েছে । পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর স্বামীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 35 লক্ষ 96 হাজার 349 টাকা ।
যানবাহন
পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী ও তাঁর স্বামী যে গাড়ি ব্যবহার করেন তার বাজারদর 8 লক্ষ 3 হাজার 946 টাকা । হলফনামায় আরজি করের নির্যাতিতার মা জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েই মারুতি ব্যালেনো নামে ওই গাড়ি কিনেছিলেন 2024 সালের 12 মার্চ । মৃত্যুর পর তাঁর বাবা-মা সেই গাড়ির মালিকানা পেয়েছেন ।
সোনার গয়না
আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের নামে 30 গ্রাম সোনার গয়না আছে । যার আনুমানিক বাজারমূল্য 4 লক্ষ 35 হাজার টাকা ।
স্থাবর সম্পত্তি
প্রার্থীর নিজের নামে কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই বলে তিনি হলফনামায় জানিয়েছেন । সোদপুরে যে বাড়িতে নির্যাতিতার মা বসবাস করেন সেটিও তাঁর স্বামীর নামে । এছাড়া প্রার্থীর স্বামীর নামে পানিহাটি পুরসভার নাটাগড় মৌজায় একটি আবাসিক ভবন ও জমি রয়েছে । ওই আবাসিক সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 20 লক্ষ টাকা ।
অপরাধের রেকর্ড
আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের নামে কোনও অপরাধের রেকর্ড নেই । পুলিশের খাতায় স্বামী-স্ত্রীর নামে কোনও মামলা নেই । হলফনামায় প্রার্থী নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়ে কোনও কিছুই উল্লেখ করেননি ।