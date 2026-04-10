পাঁচ বছরে সম্পত্তি বেড়েছে 48 কোটিরও বেশি, জঙ্গিপুরের তৃণমূল প্রার্থী জাকির হোসেন এলাকার 'দানবীর'
মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর থেকে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের জাকির হোসেন ৷ গাড়ি-বাড়ি, একাধিক সংস্থার মালিক তিনি নিজে ৷
Published : April 10, 2026 at 6:52 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: রাজনীতির আঙিনায় পা-দেওয়ার আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শিল্পপতি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন জাকির হোসেন ৷ 2016 সালে তৃণমূলের হাত ধরে প্রথম রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি । জঙ্গিপুর বিধানসভা থেকে ঘাসফুল প্রতীকে জয়ী হয়ে বিড়ি ব্যবসায়ী হন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী ৷
এরপর থেকে জাকির হোসেনের শিল্পের প্রসার আরও বেড়েছে ৷ বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থার মালিক হয়েছেন তিনি ৷ নিজের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদেও রয়েছেন ৷ মুর্শিদাবাদ জেলায় জাকির হোসেনকে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ গড়তে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ জঙ্গিপুরের মথুরাপুরে সেই মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে ৷
2021 সালে জঙ্গিপুর বিধানসভা আসন থেকেই লড়েন জাকির ৷ তবে একুশে জয়ের ব্যবধান চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায় ৷ প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেন তিনি ৷ 2026 সালের বিধানসভা বোটে জঙ্গিপুর আসনে তিনিই তৃণমূলের প্রার্থী ৷ পরপর দু'বার জয়ী প্রার্থীর 2021 সালের তুলনায় আয় প্রায় চার কোটি টাকা কমেছে ৷ তবে স্থাবর, অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পত্তি দ্বিগুণের বেশি হয়েছে ৷ বর্তমানে তিনি বিড়ি শিল্পপতি ৷ পাশাপাশি রাইস মিল, গম কল, তেল কল-সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার মালিক ৷ নিজের সংস্থার নামে বেশ কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৷
2021 সালের হলফনামা
শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
বয়স- 48 বছর
বিচারাধীন মামলা- নেই
সাজা ঘোষণা- নেই
আয়- 9 কোটি 75 লক্ষ 6 হাজার 240 টাকা
অস্থাবর সম্পত্তি- 27 কোটি 79 লক্ষ 90 হাজার 262 টাকা
স্থাবর সম্পত্তি- 14 কোটি 92 লক্ষ 28 হাজার 741 টাকা
ঋণ- নেই
সোনার গহনা- 2 কেজি
মোট সম্পত্তির- 42 কোটি 72 লক্ষ 19 হাজার 3 টাকা
2026 সালের হলফনামা
শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
বয়স- 53 বছর
বিচারাধীন মামলা- নেই
সাজা ঘোষণা- নেই
আয়- 5 কোটি 76 লক্ষ 71 হাজার 290 টাকা
অস্থাবর সম্পত্তি- 44 কোটি 71 লক্ষ 21 হাজার 646 টাকা
স্থাবর সম্পত্তি- 46 কোটি 13 লক্ষ 17 হাজার 141 টাকা
ঋণ- নেই
সোনার গহনা- 2 কেজি
মোট সম্পত্তি- 90 কোটি 84 লক্ষ 28 হাজার 787 টাকা
জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়া হলফনামা থেকে জানা গিয়েছে, বিদায়ী বিধায়কের গত পাঁচ বছরে মোট সম্পত্তি 48 কোটি 12 লক্ষ 9 হাজার 784 টাকা বেড়েছে ৷ তবে এই পাঁচ বছরে আয় চার কোটি টাকা কমেছে ৷ হলফনামায় জাকিরের নামে বহরমপুর, কলকাতা, জঙ্গিপুর-সহ একাধিক জায়গায় রয়েছে বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট ও বাড়ি ৷ স্ত্রী ও নিজের নামে রয়েছে কয়েকটি গাড়িও ৷ স্ত্রীর নামে কিছু ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা রয়েছে ৷
2023 সালের জানুয়ারি মাসে জাকির হোসেনের বসত বাড়ি, ফ্যাক্টরি ও কলকাতায় একযোগে হানা দেয় আয়কর দফতর ৷ বসত বাড়ি ও ফ্যাক্টরি থেকে 15 কোটি টাকা নগদ পায় আয়কর দফতর ৷ পরে অবশ্য ওই টাকার হিসাব দেন তাঁর আইনজীবী ৷
ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের মজুরি ও বিড়ি শ্রমিকদের সাপ্তাহিক পেমেন্ট দেওয়ার জন্য ওই টাকা নগদে বাড়িতে রাখা ছিল বলে জানানো হয় ৷ সঠিক হিসাব দেওয়ায় কোনও মামলা দায়ের হয়নি ৷ জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলায় সবথেকে বেশি আয়কর দাতার নাম জাকির হোসেন ৷ এলাকায় তিনি দানবীর হিসাবেও পরিচিত ৷ নিজের চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রচুর মানুষকে আর্থিক সাহায্য করে থাকেন তিনি ৷