দ্বিতীয় দফায় কড়া নিরাপত্তা, রাজ্যে থাকছে 2321 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী
প্রথম দফায় 2 হাজার 400 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল ৷ দ্বিতীয় দফাতেও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে দু'হাজারেরও বেশি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে ৷
Published : April 25, 2026 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 25 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় 152টি আসনে ভোট প্রায় শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে ৷ কয়েকটি জায়গায় সামান্য কয়েকটি গোলমাল ছাড়া কোথাও সেভাবে কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ দ্বিতীয় দফায় 142টি আসনে ভোট হবে আগামী 29 এপ্রিল ৷ এই শেষ দফায় রাজ্যে 2 হাজার 321 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে । জেনারেল অবজারভারের সংখ্যা 142 ৷ পুলিশ অবজারভার এখনো পর্যন্ত 95 জন ৷ আয়-ব্যয়ের হিসেবনিকেশ পর্যবেক্ষণের জন্য 100 জন পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে । দ্বিতীয় দফায়- নদিয়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে ভোট ৷
কোথায় কত বাহিনী:
- বারাসত পুলিশ জেলায় 112 কোম্পানি
- বনগাঁ পুলিশ জেলায় 62 কোম্পানি
- বসিরহাট পুলিশ জেলায় 123 কোম্পানি
- বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট 50 কোম্পানি
- ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট 160 কোম্পানি
- সুন্দরবন পুলিশ জেলায় 113 কোম্পানি
- বারুইপুর পুলিশ জেলায় 161 কোম্পানি
- ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় 135 কোম্পানি
- হাওড়া গ্রামীণ 147 কোম্পানি
- হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট 110 কোম্পানি
- কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় 158 কোম্পানি
- রানাঘাট পুলিশ জেলায় 127 কোম্পানি
- চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট 83 কোম্পানি
- হুগলী গ্রামীণ এ 234 কোম্পানি
- পূর্ব বর্ধমান এ 260 কোম্পানি
- আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট 13 কোম্পানি
- কলকাতা পুলিশের অধীনে 273 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী
দ্বিতীয় দফায়- নদিয়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে ভোট ৷ এদিন 1 হাজার 448 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে ৷ প্রথম দফায় 92.88 শতাংশ ভোট পড়েছে, যা রেকর্ড গড়েছে ৷ প্রথম দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি হয়েছে ৷ তাই রাজ্যে নতুন করে আরও 11 জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হল ৷ ফলে মোট পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 95 ।
প্রথম দফায় 92.88 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ কমিশন জানিয়েছে, স্বাধীনতার পর এত বেশি ভোটদানের নজির বিরল । তবে এই বিপুল ভোটের নেপথ্যে ভিন্ন ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে । একাংশের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে আশঙ্কার জেরেই বহু মানুষ ভোট দিতে আগ্রহী হয়েছেন । এমনকী কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকা পরিযায়ী ভোটাররা ফিরে এসেছেন নিজের কেন্দ্রে । এই দুফার ভোটের শেষে মে মাসের 4 তারিখ হবে ভোটগণনা ৷ তার আগে এখন শেষ মুহূর্তের প্রচার চলছে ৷ চলছে ভোটরাদের কাছে টানার চেষ্টা ৷ প্রথম দফায় বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছিল ৷ এবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফাতেও ভোট হবে বেশ কয়েকটি নজরকাড়া কেন্দ্রে ৷