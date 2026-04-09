নেই বাড়ি-গাড়ি, ব্যাঙ্কে মাত্র সাড়ে 12 লক্ষ; হলফনামায় সাদামাটা মমতা
হলফনামা থেকে স্পষ্ট, নিজের নামে বাড়ি, একটুকরো জমিও করেননি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা। কমেছে সম্পত্তির পরিমাণ, ঋণ শূন্য ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নামে নেই কোনও এফআইআর ৷
Published : April 9, 2026 at 11:05 AM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে। কিন্তু সম্পত্তির খাতায় তিনি এখনও সেই একই 'সাদামাটা' মানুষ! বুধবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন রাজ্যের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই মনোনয়নের সঙ্গে জমা পড়া হলফনামাটি যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিল- রাজনীতির শীর্ষে থেকেও 'দিদি'-র জীবন এখনও অনাড়ম্বর। হলফনামা থেকে স্পষ্ট, নিজের নামে একটি ছাদ কিংবা একটুকরো জমিও করেননি তৃণমূলের এই সর্বময় নেত্রী।
বাড়ি-গাড়ি নেই মমতার
কালীঘাটের 30বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, এটাই মমতার ঠিকানা। কিন্তু এই বাড়িটিও তাঁর নিজের নামে নয়। হলফনামায় স্পষ্ট উল্লেখ, তাঁর নামে কোনও কৃষিজ বা অ-কৃষিজ জমি নেই, নেই কোনও বসতবাড়ি, নেই কোনও ব্যক্তিগত গাড়িও। এমনকী কোনও বড় বিনিয়োগও করেননি মমতা। আর ঋণের পরিমাণ- একেবারে শূন্য।
মমতার অস্থাবর সম্পত্তি
- মনোনয়ন জমার দিন মমতার হাতে নগদ ছিল 75 হাজার 700 টাকা। তাঁর দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। দু'টিই ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে। প্রথমটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট, যেখানে জমা রয়েছে 12 লক্ষ 36 হাজার 209 টাকা 71 পয়সা।
- দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টটি নির্বাচনী খরচ মেটানোর জন্য, সেখানে রয়েছে মাত্র 40 হাজার টাকা। অর্থাৎ ব্যাঙ্কে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ 12 লক্ষ 76 হাজার 209 টাকা 71 পয়সা। নগদ ও ব্যাঙ্ক মিলিয়ে এবং সোনার গয়না ধরলে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় 15 লক্ষ 37 হাজার 509 টাকা 71 পয়সা।
- গয়নার বিষয়েও হলফনামার তথ্য বলছে অনেক কিছু। মমতার কাছে রয়েছে 9 গ্রাম 750 মিলিগ্রাম সোনা, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 1 লক্ষ 75 হাজার টাকা। 2021 সালে এই একই পরিমাণ সোনার বাজারদর ছিল মাত্র 83 হাজার 837 টাকা। সোনার দাম বাড়লেও গয়নার পরিমাণ একটুও বাড়েনি।
গত 5 বছরে কমেছে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ
2021 সালের হলফনামার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, পাঁচ বছরে মমতার সামগ্রিক অস্থাবর সম্পত্তি কমেছে। 2021 সালে তাঁর হাতে নগদ ছিল 69 হাজার 255 টাকা। দু'টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ছিল মোট 13 লক্ষ 53 হাজার 356 টাকা। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটে ছিল 18 হাজার 490 টাকার বিনিয়োগ। তখন মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 16 লক্ষ 72 হাজার 352 টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছর পর সেই অঙ্ক কমে এসেছে। ফারাক 1 লক্ষ 34 হাজার 843 টাকার। 2021 সালে যে এনএসসি বিনিয়োগ ছিল, এখন তা-ও নেই।
গত 5 বছরে মমতার আয়
- আয়ের ক্ষেত্রেও উঠনামার ছবি স্পষ্ট।
- 2020-21 অর্থবর্ষে মমতার মোট আয় ছিল 15 লক্ষ 47 হাজার 845 টাকা।
- পরের বছর অর্থাৎ 2021-22 সালে সেটি বেড়ে হয় 38 লক্ষ 14 হাজার 410 টাকায়, যা গত কয়েক বছরে সর্বোচ্চ।
- এরপর থেকে আয় ক্রমশ নিম্নমুখী। 2022-23 সালে আয় নামে 29 লক্ষ 76 হাজার 360 টাকায়।
- 2023-24 সালে আরও কমে দাঁড়ায় 20 লক্ষ 72 হাজার 740 টাকায়।
- সবশেষ 2024-25 অর্থবর্ষে আয় কিছুটা বেড়ে হয়েছে 23 লক্ষ 21 হাজার 570 টাকা।
- এছাড়া চলতি 2025-2026 অর্থবর্ষে তিনি 40 হাজার 600 টাকা টিডিএস ফেরত পেয়েছেন বলেও হলফনামায় জানানো হয়েছে। মমতা নিজে জানিয়েছেন, রয়্যালটি এবং ব্যাঙ্কের সুদই তাঁর আয়ের উৎস।
মমতার নামে নেই কোনও FIR:
শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যও বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে হলফনামায়। 1970 সালে দেশবন্ধু শিশু শিক্ষালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। 1974 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে স্নাতক হন। এরপর 1977 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করেন, যদিও সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1979 সালে। 1982 সালে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজ থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন মমতা। অপরাধের দিক থেকে হলফনামার চিত্র সম্পূর্ণ পরিষ্কার ৷ কোনও থানায় তাঁর নামে এফআইআর নেই, কোনও মামলায় চার্জ গঠন হয়নি।
গতবার মমতা হেরেছিলেন শুভেন্দুর কাছে !
বুধবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে মিছিল করে সার্ভে বিল্ডিংয়ে পৌঁছন মমতা ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। ভবানীপুরে এবার তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী, যিনি নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এই কেন্দ্র থেকেও প্রার্থী হয়েছেন। 2021 সালে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর কাছে হেরে (নন্দীগ্রাম নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা চলছে) ভবানীপুরের উপনির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ধরে রেখেছিলেন মমতা। পাঁচ বছর বাদে একই ময়দানে ফের মুখোমুখি দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এবার লড়াই হবে ভবানীপুরের মাটিতেই।