ট্রাফিকে কোনও প্রভাবই পড়ল না ! অন্য একুশে জুলাইয়ের সাক্ষী কলকাতা

ট্রাফিকে কোনও প্রভাবই পড়ল না ! অন্য একুশে জুলাইয়ের সাক্ষী কলকাতা
মঙ্গলবার কলকাতায় তিনটি শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করা হয় ৷ তার পরও কলকাতার যান চলাচল ব্য়বস্থা কার্যত স্বাভাবিক ছিল ৷
Published : July 21, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর 21 জুলাই কলকাতা কার্যত অচল হয় ৷ 2025 সাল পর্যন্ত এই ছবি দেখে অভ্যস্ত সকলেই ৷ কিন্তু 2026-এর ছবিটা একেবারেই আলাদা ৷ এবার শহিদ দিবসের একাধিক কর্মসূচিকে ঘিরে হয়তো কিছুটা যানজট হয়েছে, তবে আগেরবারগুলির মতো একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যায়নি কলকাতা শহরের যান চলাচল ব্যবস্থা ৷ বরং কলকাতা পুলিশ মহানগরের যান চলাচল ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে দিনভর যারপরনাই চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, 1993 সালের 21 জুলাই মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যুব কংগ্রেসের ব্যানারে আয়োজিত সেই কর্মসূচিতে 13 জন যুব কংগ্রেস কর্মীর প্রাণ যায় ৷ অভিযোগ, পুলিশের গুলিতেই প্রাণ গিয়েছিল ওই যুব কংগ্রেস কর্মীদের ৷ কলকাতার ধর্মতলায় ঘটনাটি ঘটেছিল ৷ তার পর থেকে প্রতি বছর 21 জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করা হয় ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করার পর থেকে এই কর্মসূচি তৃণমূলের বার্ষিক কর্মসূচিতে পরিণত হয় ৷ সময় যত এগিয়েছে, বাংলার রাজনীতিতে মমতার জনপ্রিয়তা যত বাড়তে শুরু করেছে, ততই আড়ে-বহরে বেড়েছে 21 জুলাইয়ের কর্মসূচি ৷ তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে শহিদ দিবস কর্মসূচি তৃণমূলের মেগা ব়্যালিতে পরিণত হয় ৷
ধর্মতলাকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ধরা হয় ৷ সেই জায়গায় এমন একটি কর্মসূচিতে কয়েক লাখ মানুষের ভিড় কার্যত অচল করে দিত মহানগরকে ৷ তার উপর শিয়ালদা-হাওড়া-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মিছিলের জেরে লেনিন সরণি, এসএন ব্যানার্জি রোড, সিআর অ্যাভিনিউ, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, জেএল নেহরু রোডে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যেত ৷ ফলে চাপ বাড়ত অন্য রাস্তাগুলিতে ৷ সেখানে গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ৷ ফলে তীব্র যানজট হতো ৷ অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে রোগী, পরীক্ষার্থী কিংবা নিত্যযাত্রী, সকলকেই সমস্যার মুখে পড়তে হতো ।
অনেক অফিসযাত্রী আগেভাগেই বিকল্প পরিকল্পনা করে রাখতেন । কেউ অফিসে ছুটি নিতেন, কেউ আবার বাড়ি থেকে কাজ করার চেষ্টা করতেন । কারণ, এই দিনে শহরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছনোই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ । বাসের রুট পরিবর্তন, ট্যাক্সি বা অ্যাপ-ক্যাবের সংকট, অতিরিক্ত ভিড়—সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি ছিল উদ্বেগের ।
পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছিল যে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরাও এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ৷ কাজের দিনে শহরের প্রাণকেন্দ্র আটকে কেন এমন রাজনৈতিক কর্মসূচি, সেই প্রশ্ন উঠেছিল ৷ কিন্তু এবার সেই প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই ৷ কারণ, মাস দুয়েক আগে বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়েছে তৃণমূল ৷ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার পর তৃণমূল কার্যত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে ৷
সাংসদদের দুই-তৃতীয়াংশ চলে গিয়েছে এনসিপিআই নামে এক নতুন রাজনৈতিক দলে ৷ সেই দল আবার কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে ৷ অন্যদিকে রাজ্যে তৃণমূল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে ৷ একাংশের পরিচয় এখন ঋতব্রতপন্থী ৷ আর যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন, তাঁরা এখন কালীঘাট তৃণমূলপন্থী বলে পরিচিত ৷ ফলে এবার দুই তৃণমূলই শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করেছে ৷ মেয়ো রোডে ঋতব্রতপন্থীরা শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করে ৷ অন্যদিকে আদালতের নির্দেশে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে শহিদ দিবস পালন করেন মমতা ও তাঁর অনুগামী তৃণমূল নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ৷
ফলে এবার 21 জুলাই-এর অতীতের চেনা ছবিকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে । অন্যান্যবারের তুলনায় ভিড়ও অনেকটাই কম হয়েছে ৷ তার পরও যাতে শহরের যান চলাচল ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখা যায়, সেই বিষয়ে সতর্ক ছিল কলকাতা পুলিশ ৷ সোমবারই এই নিয়ে নির্দেশিকা জারি করে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ৷ কোন রাস্তা দিয়ে পণ্য়বাহী গাড়ি চলবে না, কোন রাস্তায় পার্কিং করা যাবে না, তা ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয় ৷ এমনকী, এটাও জানিয়ে দেওয়া হয় যে ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক-কর্মীরা প্রয়োজনে যানবাহন অন্য কোনও রাস্তায় ঘুরিয়ে দিতে পারেন ৷
এর পর মঙ্গলবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে পুলিশের উপস্থিতি থাকলেও তা ছিল মূলত নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে । অতীতের মতো কোথাও দীর্ঘ যানজট বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহন আটকে থাকার ছবি তেমন চোখে পড়েনি । বরং সকাল থেকেই কলকাতার একাংশ রাস্তায় স্বাভাবিক যান চলাচল লক্ষ্য করা যায় ।
ফলে এবার অতীতের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়নি । গণপরিবহণও ছিল তুলনামূলক স্বাভাবিক । বাস, ট্যাক্সি এবং অন্যান্য যানবাহন নিয়মিত চলাচল করায় অফিসগামী মানুষও অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছেন । শহরের ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতেও স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততার ছবি দেখা গিয়েছে ।
শহরবাসীর একাংশের বক্তব্য, রাজনৈতিক কর্মসূচি গণতন্ত্রের অঙ্গ হলেও তার প্রভাব যেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যতটা সম্ভব কম পড়ে, সেই দিকেই নজর দেওয়া উচিত । এবারের 21 জুলাই সেই বার্তাই যেন নতুন করে তুলে ধরল ।