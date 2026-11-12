ফের নিম্নচাপের ভ্রুকূটি থাকলেও কমবে বৃষ্টি, রাতে ঠাণ্ডার আমেজ
cyclonic circulation over north-eastern Bangladesh: উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের উপরে বর্তমানে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অক্ষরেখা।
Published : November 12, 2026 at 9:24 AM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: বঙ্গোপসাগরে ফের নতুন করে নিম্নচাপের আশঙ্কা। ইতিমধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে 'গাল্ফ অফ মান্নার' বা মান্নার উপসাগরে। নিম্নচাপটি আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে শক্তি বাড়াবে বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। শুক্রবার গভীর নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী 48 ঘণ্টায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে সেটি।
বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের উপরে বর্তমানে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অক্ষরেখা। নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি ওড়িশা ও ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে বলে খবর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দোপাধ্যায় বলেন, "আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ তবে বৃহস্পতিবার থেকে কিছু জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে সকালের দিকে। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা কমবে। শীতের আমেজ সকালে ও সন্ধ্যায় থাকবে। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের আমেজ বোঝা যাবে বেশি।"
বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে দক্ষিণবঙ্গে ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে। সকালের দিকে কলকাতা-সহ বেশ কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে কিছু এলাকায়। বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া।
শুক্রবার থেকে পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। পরবর্তী দু-তিনদিনে তাপমাত্রা 2 থেকে 4 ডিগ্রি কমতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যায় শীতের আমেজ থাকবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সকালে ও সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া থাকবে বলে জানা গিয়েছে।
বৃহস্পতিবার থেকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে উত্তরবঙ্গেও ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। পরের কয়েক দিনে তাপমাত্রা কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতায় এদিন থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।
সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ফের কমতে পারে। আবহাওয়া মনোরম থাকবে ৷ বুধবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 65 শতাংশ।