পেটের ও চর্মরোগ সত্ত্বেও নদীর জলই ভরসা 300 পরিবারের, প্রশাসনে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা

পেটের ও চর্মরোগ সত্ত্বেও নদীর জলই ভরসা 300 পরিবারের, প্রশাসনে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা
গ্রামে তীব্র জলকষ্ট ৷ পুনর্ভবা নদীর জল ব্যবহার করা ছাড়া কোনও উপায় নেই গ্রামবাসীদের ৷ তবে সব ম7লে জানালেও সমস্যার সুরাহা হয়নি ৷
Published : October 24, 2025 at 6:31 PM IST
মালদা, 24 অক্টোবর: গোটা গ্রামে অন্তত তিনশো ঘর ৷ বিদ্যুৎ রয়েছে ৷ কিন্তু নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা ৷ সরকারি দুটো সাব মার্সিবল পাম্প রয়েছে বটে, কিন্তু দুটোই দেহ রেখেছে দীর্ঘদিন আগে ৷ কয়েকজন নিজেদের বাড়িতে নলকূপ বসিয়েছিলেন ৷ কিন্তু অগভীর নলকূপ দিয়ে ঘোলা জল বেরোয় ৷ সেই জল পান করা যায় না ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পে এই গ্রামের নাম ছিল ৷ বছরখানেক আগে গ্রামে পাইপও এসেছে ৷ কিন্তু সেসবে এখন জঙ্গল জমেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে নদীর জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামের সবাই ৷ নদীর জলেই চলছে দৈনন্দিন জীবন ৷ তার প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে ৷ ঘরে ঘরে চর্মরোগ ৷ বাচ্চা-বুড়ো ভুগছে পেটের সমস্যায় ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসন সব জানে ৷ কিন্তু কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই ৷ এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে নির্বাচনের আগে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷
ঘটনাটি পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সেন্দিয়া গ্রামের ৷ গ্রামের বাসিন্দারা বলছেন, রাজ্য সরকার বারবার দাবি করে, গোটা রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়ে চলেছে ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রীও সেকথা বলে থাকেন ৷ কিন্তু তাঁদের গ্রামে সেই উন্নয়নের ছিটেফোঁটা দেখা যায় না ৷ দীর্ঘ বছর আগে গ্রামে দুটি সাব মার্সিবল পাম্প বসানো হয়েছিল ৷ বছর চারেক আগে দুটিই খারাপ হয়ে যায় ৷ তারপর থেকেই গ্রামে তীব্র জলকষ্ট ৷ গরমের সময় কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হয় ৷ এখন সেখানেও জলের সমস্যা ৷ তাই পুনর্ভবা নদীর জল ব্যবহার করা ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় নেই ৷
গ্রামের বাসিন্দা মিতালি বৈদ্য জানাচ্ছেন, "আমাদের গ্রামে জলের ভীষণ সমস্যা ৷ দুটো সাব মার্সিবল পাম্প রয়েছে ৷ কিন্তু দুটোই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ নদীর জল ফুটিয়ে পান করছি ৷ নদীর জলই স্নান-সহ সমস্ত কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে ৷ এতে চর্মরোগ হচ্ছে ৷ বাচ্চা থেকে বয়স্ক, সবাই অসুস্থ হচ্ছে ৷ পেটের রোগ হচ্ছে ৷ গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পে পাইপ লাইন বসানোর কাজ হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু আমাদের গ্রামে হয়নি ৷ গ্রামে অনেক পাইপ জঙ্গলে ফেলা রয়েছে ৷ কিন্তু পাইপগুলি ভীষণ সরু ৷ ওই পাইপ দিয়ে আমাদের গ্রামে জল আসবে না ৷ আমরা এই সমস্যার কথা অনেকবার পঞ্চায়েত দফতরে জানিয়েছি ৷ কিন্তু সেখান থেকেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ৷ আমাদের কাছ থেকে আধার কার্ড, ফোন নম্বর-সহ যাবতীয় নথিপত্র নিয়ে গিয়েছে ৷ অথচ কোনও কাজ করছে না ৷"
আরেক গ্রামবাসী চন্দনা বৈরাগীর বক্তব্য, "আমাদের মূল সমস্যা জল ৷ বছর চারেক ধরে আমাদের জলের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ পাইপ পড়ে রয়েছে ৷ কিন্তু বসানো হয়নি ৷ বলে গিয়েছিল, পাইপ বসানো হবে ৷ পঞ্চায়েত থেকে আমাদের আধার কার্ড, ফোন নম্বর, সব নিয়ে গিয়েছে ৷ বলা হয়েছিল, বিনা পয়সায় বাড়ি বাড়ি পাইপ লাইনে জল সরবরাহ করা হবে ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা হয়নি ৷ তাই আমাদের নদীর জল খেতে হচ্ছে ৷ নদীর জল দিয়েই সব কাজ করতে হচ্ছে ৷ কিন্তু সেখানেও সমস্যা ৷ বছরের একটা বড় সময় নদী কচুরিপানায় ভরে থাকে ৷ ওই জল খাওয়া খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ৷ জল ফুটিয়ে খেতে হয় ৷ এতে চর্মরোগ ও পেটের সমস্যাও হয় ৷ আমরা শুধু একটু পরিষ্কার জল চাই ৷ আশেপাশের সব গ্রামে জলের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু পঞ্চায়েতে বহুবার জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি ৷"
বিজেপি পরিচালিত মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পলি দাস বলছেন, "জল জীবন মিশন প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ কিন্তু এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ৷ কোথায় জলের সমস্যা রয়েছে, কোথায় পাইপ লাইন বসবে, সেসব রাজ্য সরকারই ঠিক করে ৷ রাজ্যকে আমি জানাতে চাই, মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক জায়গায় এখনও পাইপ লাইন পৌঁছয়নি ৷ কিছু জায়গায় বাড়ি বাড়ি সংযোগ দেওয়া হলেও সঠিকভাবে জল পৌঁছচ্ছে না ৷"
তিনি আরও জানান, "এনিয়ে আমি অনেকবার এই প্রকল্পের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি ৷ ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি ৷ বহুবার পিএইচই দফতরেও জানিয়েছি ৷ পঞ্চায়েতের ক্ষমতা সীমিত ৷ তার মধ্যেও যতটা সম্ভব এই সমস্যা দূর করার চেষ্টা করব ৷ তবে রাজ্যের উদ্দেশে আমার বক্তব্য, মানুষের পাশে সত্যিই থাকতে হলে এই বিষয়টি আপনারা দেখুন ৷ জল আমাদের মৌলিক অধিকার ৷ কারও দয়ার ব্যাপার নেই ৷ এই সমস্যার সমাধান না হলে মানুষই কিন্তু যোগ্য জবাব দেবে ৷ সেন্দিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে এবার আমি পিএইচই দফতরে যাব ৷"
এনিয়ে তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, "মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির, সেখানকার বিধায়ক ও সাংসদও বিজেপির ৷ সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধি বিজেপির হওয়া সত্ত্বেও কেন ওই গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি, সেটা নিয়ে তো আমাদেরই প্রশ্ন রয়েছে ৷ জল জীবন মিশন থেকে শুরু করে 100 দিনের কাজ প্রকল্প, প্রতিটি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে ৷ এভাবে বিজেপি এই বাংলাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে ৷ কিন্তু এসব করে বাংলাকে ছোট করা যাবে না ৷ এই চক্রান্ত বাংলার মানুষ মেনে নেবে না ৷ দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রের এমন দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে সারা বাংলায় বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত হবে ৷"