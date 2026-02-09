ডাম্পারের দাপটে আলিপুরদুয়ারে ভেঙে পড়ল সেতু
গ্রামীণ রাস্তায় ভারী লরি ও ডাম্পার চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই নির্দেশ যে বাস্তবে মানা হচ্ছে না, সে ছবি উঠে এল আলিপুরদুয়ার জেলায়।
Published : February 9, 2026 at 1:10 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 9 ফেব্রুয়ারি: নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই গ্রামীণ রাস্তায় ডাম্পারের চলাচল ৷ ডাম্পারের ভারে আলিপুরদুয়ারে ভেঙে পড়ল মুজনাই নদীর সেতু ৷ এর জেরে দেওগাঁও–জটেশ্বর দুই এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বিপাকে কয়েক হাজার মানুষ ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, গ্রামীণ রাস্তায় ভারী লরি ও ডাম্পার চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই নির্দেশ যে বাস্তবে কতটা মানা হচ্ছে, তারই ভয়াবহ ছবি উঠে এল আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবিবার সকালে ফালাকাটা থানার অন্তর্গত দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়বেলতলি এলাকায় এক মুহূর্তে বদলে গেল পরিস্থিতি। দেওগাঁও–জটেশ্বর সংযোগকারী মুজনাই নদীর উপর বাঁকিমের ঘাটসংলগ্ন একটি পুরনো কংক্রিটের সেতু পার হচ্ছিল বালিবোঝাই একটি ডাম্পার ৷ ডাম্পারের ভারে আচমকাই ভেঙে পড়ে সেতুটি ৷ মুহূর্তের মধ্যেই সেতু ভেঙে ডাম্পারটি নদীতে পড়ে যায় ৷ অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন চালক ৷
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস-সহ পুলিশ বাহিনী। শুরু হয় উদ্ধার ও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কাজ। তবে দুর্ঘটনার জেরে দেওগাঁও ও জটেশ্বরের মধ্যে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ৷ প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করে নিত্যযাত্রী থেকে স্কুলপড়ুয়া, রোগী, কৃষক ও কয়েক হাজার স্থানীয় বাসিন্দা ৷ সেতু ভেঙে যাওয়ায় এখন চরম দুর্ভোগের মুখে তারা। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় বিপাকে পড়েছে পরীক্ষার্থীরাও ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই গ্রামীণ সেতু দিয়ে অবাধে চলাচল করছে বালি ও পাথরবোঝাই ভারী ডাম্পার। বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কার্যকর কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি ৷ তার ফলেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি বাসিন্দাদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ওই ভারী ডাম্পার গ্রামের রাস্তায় ঢুকল এবং সেতু পার করার অনুমতি পেল তা খতিয়ে দেখছে স্থানীয় থানা। ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
উল্লেখ্য, এর আগে গত 30 জানুয়ারি কোচবিহার জেলার লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোমাশিয়া এলাকায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে ৷ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভারী ট্রাক সেতু পার হওয়ার সময় ভেঙে পড়ে সেতুটি। সেই ঘটনাতেও অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান চালক ও খালাসি। বারবার এমন দুর্ঘটনায় প্রশাসনিক নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। গ্রামীণ সেতু ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ।