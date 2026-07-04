মধ্যমগ্রামের পর হাবরা, জুনে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা মিললেও জুলাইয়ে 'বাতিল' তালিকায় উপভোক্তারা

মধ্যমগ্রামের পর হাবরা, জুনে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা মিললেও জুলাইয়ে 'বাতিল' তালিকায় উপভোক্তারা
অনলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার স্ট্যাটাস 'বাতিল' দেখানোর অভিযোগ ৷ হাবরা পুরসভার ফিন্যান্স আধিকারিককে সামনে না-পেয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ৷
Published : July 4, 2026 at 9:20 PM IST
হাবরা, 4 জুলাই: এসআইআরে ভোটার তালিকায় নাম বাদ গিয়েছে ৷ আছে দোতলা বাড়ি ৷ তবুও, পেয়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ! কিন্তু, অভিযোগ উঠছে জুন মাসে টাকা পাওয়া যোগ্য মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে বাদ গিয়েছেন ৷ জুলাই মাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না-ঢোকায়, এবার পুরসভায় ঢুকে বিক্ষোভ দেখালেন উপভোক্তারা ৷ ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার হাবরা পুরসভা এলাকার ৷ অভিযোগ, সদুত্তর না-পেয়ে পুরসভার ভিতরে ভাঙচুর চালিয়েছেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ ৷
জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের দেওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জুন মাসে অনেকেই পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু, জুলাই মাসের টাকা উপভোক্তা মহিলাদের অনেকেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি ৷ ইতিমধ্যে, নতুন আবেদনকারীরা পয়লা জুলাই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়ে গিয়েছেন ৷ প্রথম মাসের টাকা পাওয়ার পরেও দ্বিতীয় মাসে কেন টাকা পেলেন না, তা নিয়ে গত দু-তিনদিন ধরে নানা জল্পনা চলছে ৷
আর এ সবের মধ্যেই অভিযোগ উঠেছে পুরসভা কর্তৃপক্ষের কারসাজিতে প্রকল্পের দ্বিতীয় মাসের টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি ৷ বহু আবেদনকারীর নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে ৷ আর তারপরেই হাবরা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েকশো মহিলা শনিবার দুপুরে পুরসভার ভবনে হাজির হন ৷ তাঁরা পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকদের কাছে জুলাই মাসের টাকা না-পাওয়ার কারণ জানতে চান ৷ কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষের দেওয়া ব্যাখায় তাঁরা খুশি হতে পারেননি ৷ তখন তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷
আন্দোলনকারী মহিলারা পুরসভার ফিন্যান্স আধিকারিক উত্তম সরকারের কক্ষে যান ৷ কিন্তু, তখন তিনি সেখানে ছিলেন না ৷ তখন আন্দোলনকারী মহিলাদের একাংশ ফিন্যান্স আধিকারিকের ঘরে ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ বিক্ষোভকারী মহিলারা অভিযোগ করেন, ফিন্যান্স অফিসার জবাব দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ তবে, পুলিশের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷
আন্দোলনকারী প্রিয়াঙ্কা দত্ত সরকার বলেন, "অন্নপূর্ণা যোজনায় অনেকেই প্রথম মাসের টাকা পেয়েছেন ৷ কিন্তু, দ্বিতীয় মাসের টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি ৷ মোবাইলে অন্নপূর্ণা যোজনার স্ট্যাটাস 'রিজেকটেড' দেখাচ্ছে ৷ আমরা যোগ্য উপভোক্তা না-হলে প্রথম মাসেই আমাদের নাম বাতিল হয়ে যেত ৷ প্রথমবার টাকা পেয়েছি মানে আমরা যোগ্য উপভোক্তা ৷ তাহলে দ্বিতীয় মাসে কেন আমাদের নাম বাতিল করে দেওয়া হল ? আজ পুরসভায় এসেছিলাম বিষয়টা জানার জন্য ৷ কিন্তু, পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীরা সকলেই এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ আমরা সন্দেহ করছি, পুরসভা থেকে কোনও কারসাজি করা হয়েছে ৷ তাই, আমরা দ্বিতীয় মাসের টাকা পাইনি ৷ অথচ ভোটার তালিকায় নাম নেই, এসআইআরে নাম বাদ হয়ে গিয়েছে, দোতলা বাড়ি আছে, তেমন অনেকেই টাকা পেয়েছেন ৷ কেন এমন বৈষম্য হল, আমরা তা জানতে চেয়েছি ৷ কিন্তু, পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমাদের প্রশ্ন সদুত্তর পাইনি ৷"
এই নিয়ে পুরসভার আধিকারিক মিঠুন মজুমদার বলেন, "অন্নপূর্ণা যোজনার প্রকল্পে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও অধিকার নেই ৷ যাঁরা অফলাইনে আবেদন করেছেন, আমরা তাঁদের তথ্যগুলি অনলাইনে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের পোর্টালে আপলোড করে দিয়েছি ৷ প্রথম মাসে টাকা পেয়েছেন ৷ কিন্তু, দ্বিতীয় মাসে কেন তাঁদের নাম বাতিল হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই ৷ আমরা শুধুমাত্র আবেদনকারীর তথ্যগুলি অন্নপূর্ণা যোজনার ওয়েবসাইটে আপলোড করেছি ৷ কেন সেগুলি বাতিল হয়েছে, তা আমরা বলতে পারব না ৷ আমাদের এখান থেকে উপভোক্তাদের নাম বাতিল হওয়ার বিষয়টি জানার কোনও উপায় নেই ৷" এ নিয়ে হাবরা পুরসভার ফিন্যান্স আধিকারিক উত্তম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷