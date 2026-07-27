'ঠুঁটো' নন, দুটো হাত না-থাকলেও পা দিয়েই শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ছেন এই জগন্নাথ

'ঠুঁটো' নন, দুটো হাত না-থাকলেও পা দিয়েই শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ছেন এই জগন্নাথ
পা দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে-এঁকে দিব্যি পড়াচ্ছেন পড়ুয়াদের ৷ 41 বছরের এই শিক্ষকই এখন গোটা এলাকার অনুপ্রেরণা ৷ শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : July 27, 2026 at 7:59 PM IST
বাঘমুন্ডি, 27 জুলাই: নাম জগন্নাথ ৷ নামের সঙ্গে মেলে শারীরিক গঠনও ৷ জন্ম থেকেই নেই দুটো হাত ৷ তবে বাংলা প্রবাদে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' বলতে যা বোঝায় তা একেবারেই নন ৷ বরং দুটো হাত না-থেকেও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি কর্মঠ এই জগন্নাথ ৷ পা দিয়েই তিনি গড়ে চলেছেন শিশুদের ভবিষ্যৎ ৷
শারীরিক ক্ষমতা না-থাকলেও অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরেই যে নিজের স্বপ্নকে লালন-পালন করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছনো যায়, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগন্নাথ মাহাতো ৷ জন্ম থেকেই তাঁর দুটো হাত নেই ৷ তাতে কী ! ছোটবেলা থেকে এই ভাবেই পড়াশোনার প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে আজ তিনি পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের ডাভা তোরাং নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৷ পা দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে-এঁকে দিব্যি পড়াচ্ছেন পড়ুয়াদের ৷ 41 বছরের এই শিক্ষকই এখন গোটা এলাকার অনুপ্রেরণা ৷
হাতের বিকল্প পা
বাঘমুন্ডি ব্লকের বুরদা গ্রামের বাসিন্দা জগন্নাথ মাহাতো । তাঁর বাবা ছিলেন পেশায় কৃষক । ছেলেবেলা থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম জগন্নাথ । তবে সেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে তিনি তাঁর স্বপ্নের পথে বাধা হতে দেননি । দু'হাত না থাকলেও তিনি নিজের পা দিয়েই সমস্ত কাজ করেন । ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তাঁর হাতিয়ার দুটো পা ৷ আর স্বপ্ন ছিল, বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, সংসারের হাল ধরা ।
পড়াশোনা থেকে চাকরি
বরাবরই মেধাবী ছিলেন জগন্নাথ মাহাতো । বুরদা বিবেকানন্দ শিশু নিকেতনে তাঁর প্রাথমিকের পঠন পাঠন । 2000 সালে বুরদা হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন । 2002 সালে ঝালদা সত্যভামা বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরনো ৷ 2006 সালে পুরুলিয়ার জেকে কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন । সে বছরই কলকাতার সল্টলেক সেক্টর ফাইভের বেনফিশ মৎস্য দফতরে চাকরি পান তিনি ।
এরপর 2012 সালে টেট উত্তীর্ণ হন । তার দু'বছর পর ডাভা তোরাং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রাইমারি শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন জগন্নাথ । তারপর থেকে দীর্ঘ 12টা বছর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করে চলেছেন পা দিয়েই । ছোটবেলা থেকে বহু অভাব অনটন ও চড়াই উৎরাই পার করে তাঁর এই সাফল্য । পরিবারে আছেন তাঁর মা, স্ত্রী, ভাই ও একটি কন্যাসন্তান ।
জগন্নাথের কণ্ঠে তাঁর জীবনসংগ্রামের কাহিনি
তাঁর জীবনসংগ্রামের গল্প শোনাতে গিয়ে জগন্নাথ বলেন, "ছেলেবেলা থেকেই আমার শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন ছিল । তবে আমার শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য কখনও ভেঙে পড়িনি ৷ পরিবারের থেকেও সবরকম সহযোগিতা পেয়েছি ।" কীভাবে হাতের বদলে পা দিয়ে কলম ধরার ইচ্ছে হল, সেকথা বলতে গিয়ে জগন্নাথ জানালেন, "ছেলেবেলায় দিদিদের পড়তে দেখে পড়ালেখার ইচ্ছা হয় । সেই সময়ই হঠাৎ পায়ে কলম ধরলাম । সেই দেখে দিদিরাও বুঝল, আমি পা দিয়ে লিখতে পারব ৷ ওরা খুব সহযোগিতা করেছে ৷"
এরপরেই শুরু হয় তাঁর অগ্নিপরীক্ষা ৷ সম্পূর্ণ মনের জোরেই সেই পরীক্ষায় 100-য় 100 পেয়ে গোটা সমাজকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইচ্ছে থাকলে ঠিক কী কী করা যায় !
জগন্নাথের দরাজ প্রশংসা প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবকদের
ডাভা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ কুমার বলেন, "জগন্নাথ বাবু যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান তা সত্যিই প্রশংসনীয় । ওঁকে দেখে কোনওভাবেই মনে হয় না ওঁর কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে । আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করেন । যাঁরা ওঁর মতো বিশেষভাবে সক্ষম, তাঁরা ওঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হোন ।"
জগন্নাথের এক ছাত্রের অভিভাবক দেবেন মাহাতো বলেন, "আমার ছেলে এই স্কুলে পড়াশোনা করে ৷ এই স্কুলের শিক্ষক জগন্নাথ মাহাতো যেভাবে বাচ্চাদের পড়ান, তা দেখে সকলের গর্ব হয় । শিশুদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে সব সময় এগিয়ে আসেন তিনি ।" শুধু অভিভাবকরাই নন, জগন্নাথের এই শিক্ষণ-পদ্ধতি উৎসাহিত করে পড়ুয়াদেরও ৷ তারাও ছোট থেকেই শিখছে, কীভাবে প্রতিকূল স্রোত এলেও, তার বিপরীতে এগিয়ে যাওয়া যায় ৷
গর্বিত সহকর্মী ও প্রতিবেশীরাও
এ বিষয়ে এলাকার এক বাসিন্দা পরীক্ষিত কুমার বলেন, "ছোটবেলা থেকেই জগন্নাথ বাবুর এই লড়াই দেখছি ৷ সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যেভাবে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন, তা প্রশংসার যোগ্য । মানুষ হিসাবেও জগন্নাথ মাহাতো খুবই ভালো । তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্ব হয় ।"
জগন্নাথের এক বন্ধু স্বদেশ কুমার মাইতি বলেন, "প্রায় দিনই জগন্নাথ আমার সঙ্গে স্কুলে যাতায়াত করেন । তিনি যে-ভাবে শিশুদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, শিশুদের প্রতি নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠা ভাবে পালন করেন, তা দেখে ভীষণই ভালো লাগে । আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই জীবন কাটান । তাঁকে দেখে কোনও ভাবেই মনে হয় না যে তিনি বিশেষভাবে সক্ষম ।"
তিনি আজ বহু মানুষের অনুপ্রেরণা । দৃঢ় সংকল্প ও অদম্য ইচ্ছেশক্তি থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে কোনও বাধা হতে পারে না, তারই জীবন্ত উদাহরণ জগন্নাথ মাহাতো ।