31 বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী, বিশ্বজুড়ে সুরের মূর্ছনা ছড়িয়েও আক্ষেপ মেটেনি রঞ্জনের

31 বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী, বিশ্বজুড়ে সুরের মূর্ছনা ছড়িয়েও আক্ষেপ মেটেনি রঞ্জনের
রঞ্জন জানা ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা ৷ 31টি বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী এই শিল্পী ৷ সুনীল দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 19, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 8:17 PM IST
বাড়ুয়া (পশ্চিম মেদিনীপুর), 19 অগস্ট: এ আর রহমান ৷ বিশ্বখ্যাত মিউজিক কম্পোজার ৷ একাই অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন ৷ তাঁর সুরের মূর্ছনায় ভেসে যেতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে টিকিট কিনতে হয় শ্রোতা ও দর্শকদের ৷ একই পরিস্থিতি ছিল বাপি লাহিড়ীর ক্ষেত্রেও ৷ তিনিও একাধিক বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারদর্শী ছিলেন ৷ রহমান কিংবা বাপির নাম তো সবাই জানেন ৷ কিন্তু রঞ্জনের নাম ক’জন শুনেছেন ! এই রঞ্জনও কিন্তু সুরের যাদুকর ৷ একসঙ্গে 31টি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারদর্শী তিনি ৷
রঞ্জনের বাঁশির সুর দেশ ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে বিদেশের বাতাসেও ৷ মার্কিন মুলুক থেকে শুরু করে ইউরোপ, বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠানও করেছেন তিনি ৷ তাঁর সুরের মায়ায় মুগ্ধ শ্রোতাদের তালিকায় রয়েছেন উস্তাদ আমজাদ আলি খান, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শংকরদয়াল শর্মা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও । এমন একজন শিল্পীর আক্ষেপ, তাঁর সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি সাজিয়ে রাখার মতো সঠিক ঘরই পাওয়া গেল না ৷ তৈরি হল না একটা মিউজিয়ামও ৷
এই শিল্পীর পুরো নাম রঞ্জন জানা ৷ বাড়ি মেদিনীপুর শহরের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বাড়ুয়া এলাকায় ৷ ছোট থেকে বাদ্যযন্ত্রের প্রতি অসম্ভব ঝোঁক ছিল তাঁর ৷ কারও কাছে কোনওদিন তালিম নেননি ৷ কোনও এক মেলায় গিয়ে বাঁশি নিয়ে প্রথম চেষ্টা । তারপর কঠোর সাধনা । এভাবেই একে একে 31টি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি ৷ আজ তিনি গোটা বিশ্বকে মুগ্ধ করছেন তাঁর বাঁশির সুরের মূর্ছনায় ।
রঞ্জনবাবুর কথায়, ‘‘এক মেলায় বাঁশি কিনে বাজানো শুরু করি । পরে এলাকার যাত্রাপালা, নাটকে অংশগ্রহণ করি ৷ সেখানে একাধিক বাদ্যযন্ত্রী নিজেদের যন্ত্র বাজাতেন ৷ তাঁদের ফলো করতে শুরু করি ৷ এভাবে ধীরে ধীরে মানুষের নজরে এসেছি । পরবর্তীতে কিংবদন্তি নায়ক রবি ঘোষের সঙ্গে সিনেমায় বাঁশি বাজানোর সুযোগ পাই । এরপর একে একে ঢাক, ঢোল, সেতার, রকমারি বাঁশি-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করি ৷’’
তাঁর বাঁশির সুরই রঞ্জনবাবুকে মেদিনীপুর থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি বিদেশেও ৷ অসংখ্য শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাঁশির আওয়াজ শুনেছেন ৷ তারিফ করেছেন তাঁর বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পারদর্শিতার ৷ একসময় মুম্বই-এর একটি কনসার্টে বিখ্যাত ভারতীয় প্লেব্যাক গায়ক, সুরকার ও অভিনেতা এসপি বালাসুব্রহ্মণ্যম তাঁর বাঁশি শুনে মুগ্ধ হন ৷ তাঁকে বাহবাও দেন ।
দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় গুজরাতের একটি কনসার্টে তাঁর বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে যান ৷ তাঁর বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়েছেন উস্তাদ আমজাদ আলি খান, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শংকরদয়াল শর্মা, বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।
শিল্পী রঞ্জন জানা বলেন, ‘‘ছোটবেলা থেকে তালিম সেভাবে পাইনি, বিভিন্ন যাত্রাপালায় বিভিন্ন জনের বাঁশি বাজানো দেখেই এই সুর রপ্ত করা । বহু সাধনার পর দেশ-বিদেশ বহু জায়গায় ডাক পেয়েছি ৷’’ তাই এখনও দেশ কিংবা বিদেশ থেকে ডাক পেলেই অনুষ্ঠান করতে ছুটে যান তিনি ৷
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমার বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়েছেন বহু বিশিষ্ট জনেরা । খুশি হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী ।’’ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সরকারি চাকরির অফারও দেন । কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনও নথি না থাকায় সেই চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি রঞ্জনবাবু । পরবর্তীকালে শালবনিতে তাঁকে একটি চাকরি দেওয়া হয় । সেই চাকরি ছিল, ওই এলাকার বাচ্চাদের বাঁশির সুরের ট্রেনিং দেওয়া ৷
কিন্তু ছাব্বিশের ভোটের সময় তাঁর চাকরি চলে যায় ৷ কারণ, সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের ভোটের প্রচারের এক মিছিল থেকে রঞ্জনবাবুর গলায় একটি মালা পরিয়ে দেওয়া হয় । তাতেই অনেকটা আক্ষেপ রয়েছে এই শিল্পীর মনে । তিনি বলেন, "যদিও মুখ্যমন্ত্রীর তরফে একটা চাকরি জুটে ছিল ৷ কিন্তু কোথাও একটা রাজনীতির কারণে তা থেকে বঞ্চিত আমি ।’’
তবে তাঁকে নিয়ে রাজনীতি যাই হোক, রঞ্জনবাবু এগিয়ে চলেন মানবিকতার রাস্তা ধরে ৷ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া টাকা তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন এলাকার মানুষের উন্নয়নকল্পে । কখনও দুরারোগ্য রোগীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি৷ টাকার অভাবে কারও মেয়ের বিয়ে আটকে গেলে মুশকিল আসান তিনি ৷ গরিব ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্যও তিনি অর্থসাহায্য করে যান ৷
শুধু একটিই আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে তাঁর৷ সেটি হল মিউজিয়াম ৷ তিনি জানাচ্ছেন, তাঁর ঘর অত্যন্ত ছোট ৷ সেখানে এত বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে রাখা কিংবা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না ৷ ফলে ধীরে ধীরে মরচে পড়তে শুরু করেছে সেসব ৷ এটা শুধু যন্ত্রের উপর জং ধরা নয়, তাঁর শিল্পসত্তার উপরেই একটা আঘাত ৷ রঞ্জনবাবু বলেন, ‘‘আমার এই শেষ বয়সে, শেষ ইচ্ছে আমার এই 31টি ইনস্ট্রুমেন্ট সাজিয়ে রাখার জন্য একটা মিউজিয়াম করে দেওয়া হোক ।’’