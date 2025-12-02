2002-এ নাম থাকলেও নিষিদ্ধপল্লিতে 'ভ্যানিশ' বহু ভোটার ! ভূতুড়ে নাকি অনুপ্রবেশকারী
কুলটির নিষিদ্ধপল্লি লছিপুর, চবকা এলাকায় খোঁজ নেই বহু ভোটারের । বারবার এদেঁর বাড়িতে গেলেও এন্যুমারেশন ফর্ম দিতে পারেননি বিএলও-রা ৷
Published : December 2, 2025 at 3:54 PM IST
আসানসোল, 2 ডিসেম্বর: একবার, নয় দু'বার । কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাঁচবার বাড়ি বাড়ি খোঁজ চালাচ্ছেন বিএলও'রা । কিন্তু তাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না । কেউ বলছে আগে এখানে থাকত, এখন নেই । কারও কারও আবার হদিশই নেই । কুলটির নিষিদ্ধপল্লি লছিপুর, চবকা এলাকায় খোঁজ নেই এমন বহু ভোটারের । অথচ 2002 সালের তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে । তাঁরাই আজ আর নেই । কর্পূরের মতো কি উবে গেলেন !
বিএলও'রা বিভ্রান্ত । কোনও বুথে 70 জন ভোটার উধাও, কোনও বুথে 85 । এসআইআরের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রায় শেষ । কী হবে তাহলে, এখনও সঠিক উত্তর নেই কারও কাছেই । বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এই 'নিখোঁজ' ভোটাররা আসলে অস্তিত্বহীন অথবা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, এই ভূতুড়ে ভোটারদের দয়াতেই কুলটিতে রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করত তৃণমূল । তৃণমূলের অবশ্য দাবি, এটা বড় কিছু নয় । নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় এসব স্বাভাবিক ঘটনা ।
কুলটির নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় চলছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মাইকিং । মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, যাঁরা এখনও এন্যুমারেশন ফর্ম তোলেননি, তাঁরা অবিলম্বে নিয়ে নিন । এসআইআরের কাজ শেষ মুহূর্তে । অথচ এখনও ফর্ম নেননি । খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এক-দু'জন নন । নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় ভোটার তালিকায় নাম আছে, অথচ ভোটারদের খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না, এই সংখ্যাটা প্রতি বুথে 50-এরও অধিক । কুলটির নিষিদ্ধপল্লি লছিপুর ও চবকা এলাকায় এখন এই নিখোঁজ ভোটারদের খুঁজতেই নাঝেহাল অবস্থা বিএলওদের । ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কোথায় তারা, তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিএলএ 2-রাও জানাতে পারছেন না ।
কুলটির নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় বুথ নম্বর 116'র বিএলও মহম্মদ এজাজ আহমেদ । তিনি বহুবার এলাকায় গিয়েছেন । কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না ভোটারদের । তিনি জানান, "আমার বুথে 995 জন ভোটার আছে । কিন্তু 84 জনের কোনও খোঁজ নেই । আমি তাঁদের ঠিকানা ধরে 4-5 বার বাড়িতে গিয়েছি । বেশিরভাগই ভাড়া বাড়ি । স্থানীয়রা কেউ বলছেন আগে থাকত । আবার বেশিরভাগ নতুন ভাড়াটেরা জানাচ্ছেন, তাঁদের চেনেনই না । বিষয়টি এইআরও এবং জেলাশাসককে জানানো হয়েছে ।"
নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় আরেকটি বুথে বিএলও দেব কুমার । তিনি 113'র বুথের বিএলও । দেব কুমার জানান, "আমার বুথে 814 জন ভোটার আছেন তালিকায় । কিন্তু তার মধ্যে প্রায় 60-70 জনকে খুঁজে পাচ্ছি না । রেড লাইট এলাকা হওয়ায় অনেকে ভয়ে বা অন্য কারণে হয়তো সামনে আসছেন না ।"
বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক আঙিনাও সরগরম । বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি তো সরাসরি ওই ভোটারদের অস্তিত্বহীন ভূতুড়ে ভোটার বলে দাবি করলেন । তাঁর কথায়, "কুলটি বিজেপির শক্ত ঘাঁটি । তাই ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টায় তৃণমূল পরিকল্পনামাফিক 10-20 হাজার ভুয়ো ও ভূতুড়ে ভোটারের নাম তালিকায় ঢুকিয়ে রেখেছে । এসআইআরের ফলে সব ভূত ধরা পড়ছে । ভূত ছাড়া তৃণমূলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ৷"
যদিও ভূতুড়ে ভোটারের তত্ত্ব মানতে রাজি নন তৃণমূল জেলা সম্পাদক মীর হাসিম । তিনি জানান, "যাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁদের মধ্যে অনেকে মারা গিয়েছেন । অনেক মেয়েদের বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে । অথবা কেউ কাজের সূত্রে বাইরে আছেন । এটা স্বাভাবিক ঘটনা । সব বুথেই হবে । একে ভুয়ো ভোটার বলা ঠিক নয় ৷"
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যদি এই ভোটারদের অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাঁরা কেন এন্যুমারেশন ফর্ম তুলছেন না । কারণ তাঁরা তো নিজেরাও চাইবেন ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম রাখতে ।
যৌনকর্মীদের সংগঠন 'দুর্বার' এসআইআরে বিএলও-দের সাহায্য করছে । দুর্বারের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর রবি ঘোষ জানান, "মুর্শিদাবাদ, নদিয়া,বনগাঁ বা বীরভূম থেকে অনেক যৌনকর্মী এখানে কাজ করতে আসেন । তাঁরা অনেকেই কাজের জায়গা বদল ক'রে যান । আবার অনেকেই স্থায়ী ঠিকানা করতে নিজের গ্রামের বাড়িতে আরেকটি করে ভোটার কার্ড রেখেছিলেন । তাঁরা সেখানেই ফর্ম তুলেছেন সম্ভবত । আমরা যোগাযোগ করে অনেককেই সচেতন করেছি । অনেকেই পরিবারের লোক অসুস্থ বলে বাহানা দিচ্ছে । যাঁরা এখান থেকেই এনুম্যারেশন ফর্ম জমা দেবেন বলছেন, তাঁদের 4 তারিখের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি ।"
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, কমিশনের নিয়ম মেনেই যাচাই প্রক্রিয়া চলছে । যাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁদের বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।