শতবর্ষে বাদ পড়েছিলেন, কমিটি বদলে টালা প্রত্যয়েই ফিরছেন সুশান্ত শিবানী পাল
কলকাতা পুরনিগমের মাঠ ছাড়তে হওয়ায়, পুজোর দায়িত্ব ছাড়লেন ভবতোষ সুতার ৷ ভালো শিল্পী, ভবিষ্যতে ভাবা যাবে, মন্তব্য নয়া পুজো কমিটির ৷
Published : August 4, 2026 at 8:12 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: টালা প্রত্যয় উত্তর কলকাতার নামী দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ৷ ক্লাবের সেই খ্যাতি অর্জনের অন্যতম কারিগর হলেন পুজো শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল ৷ টালা প্রত্যয়ের 99 বছরের পুজো মণ্ডপের বাহির পথেই ছিল 100 বছরে থিম শিল্পীর নাম ৷ সেখানে জ্বলজ্বল করছিল সুশান্ত শিবানী পালের নাম ৷ তবে, শতবর্ষে তাঁকে বাদ দেওয়া হয় ৷ শুরু হয়েছিল বিতর্কও ৷ তবে, রাজ্যের সরকার বদলের সঙ্গেই টালা প্রত্যয় পুজো কমিটিতেও বদল এসেছে ৷ আর সেই বদলের সঙ্গেই সুশান্ত শিবানী পালকে ফেরাচ্ছে টালা প্রত্যয় পুজো কমিটি ৷ বুধবার তাদের দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো ৷
একটি ছোট্ট পুজো আচমকাই বিরাট চেহারা নিয়েছিল ৷ তৎকালীন শাসক ঘনিষ্ঠ দু-একজনের নেতৃত্বের টাকায় চলত বিশাল কর্মকাণ্ড ৷ এমনকি বেআইনিভাবে কলকাতা পুরনিগমের মাঠ ঘিরে বছরের পর বছর প্যান্ডেল তৈরির অভিযোগ করেছিলেন বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি ৷ তাঁর হস্তক্ষেপে চলতি বছর সেই মাঠ দখলমুক্ত হয়েছে ৷ রাজ্যের বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর, কমিটিতেও বদল এসেছে ৷ এলাকার সাধারণ মানুষজনকে নিয়ে তৈরি হয়েছে কমিটি ৷
টালা প্রত্যয়ের 94, 95, 96 ও 99 তম বর্ষে থিম বাস্তবায়ন করেছিলেন সুশান্ত শিবানী পাল ৷ শতবর্ষে নাম তুলেও বাদ দেওয়া হয়েছিল ৷ সেখানে শতবর্ষে এই মণ্ডপের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আরেক খ্যাতনামা শিল্পী ভবতোষ সুতার ৷ 101 বছরে ফের তাঁর হাতেই সেজে ওঠার কথা ছিল টালা প্রত্যয়ের পুজো ৷ শুরুও হয়েছিল মণ্ডপের কাজ ৷ তবে, কমিটি বদলের জেরে সবটাই বন্ধ হয়েছে ৷ কলকাতা কর্পোরেশনকে মাঠ ছেড়ে দেওয়ায় মণ্ডপের নির্মীয়মাণ অংশ খুলে দিতে হয়েছে ৷
তারপরেই শিল্পী জানিয়ে দেন, তার পক্ষে আর সেই কাজ করা সম্ভব নয় ৷ ইতিমধ্যে, নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে টালা প্রত্যয়ে ৷ সম্পাদক হয়েছেন বিশ্বেশ্বর পাণ্ডে ৷ তিনিই টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপ তৈরির জন্য সুশান্ত শিবানী পালকে অনুরোধ করেন ৷ পুরনো কমিটির সঙ্গে অতীতের তিক্ততা ভুলে গিয়ে, নতুন কমিটির সঙ্গে কাজের আহ্বান জানান তিনি ৷ সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শিল্পীও রাজি হন টালা প্রত্যয়ের পুজো মণ্ডপ তৈরি করতে ৷
নতুন কমিটির সম্পাদক বিশ্বেশ্বর পাণ্ডে বলছেন, "দু-চারজনের পুজো নয়, এটা পাড়ার সকলের পুজো ৷ বিগত কমিটি কী করেছে, সেই সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারব না ৷ ভবতোষ সুতার অত্যন্ত নামী শিল্পী ৷ ভবিষ্যতে পরিস্থিতি তৈরি হলে, তার সঙ্গে ফের কাজ হবে ৷ তবে, 101 তম বর্ষে এবার ঘরের ছেলে ফের ঘরে ফিরছে ৷ শিল্পীকে রাজি করাতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল ৷ শেষমেষ রাজি হয়েছেন ৷" 99 তম বছরের মণ্ডপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মজার ছলে বলেন, "সুশান্ত দা লালে আটকে গেছিলেন ৷ এবার গেরুয়াতে ফের শুরু করবেন ৷"
উল্লেখ্য, তৎকালীন পুজোর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠে ৷ ফলে পুজোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দেয় ৷ কাজ শুরু করেও, মণ্ডপ খোলায় পুজো হবে কি না সেই সংশয় তৈরি হয়েছিল ৷ তবে সেসব উদ্বেগের অবসান হয়েছে ৷ ফের আগামিকাল খুঁটি পুজো হতে চলেছে টালা প্রত্যয়ের ৷