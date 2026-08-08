সম্মতি দিয়েও এলেন না পরিবারের কেউ, বিফলে বন্দিদের মুখে হাসি আনার উদ্যোগ

সম্মতি দিয়েও এলেন না পরিবারের কেউ, বিফলে বন্দিদের মুখে হাসি আনার উদ্যোগ
আসানসোল সংশোধনাগারের চারজন বন্দিকে বেছে নেওয়া হয় ৷ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডিএলএসএ ও জেল কর্তৃপক্ষ ৷ সম্মতি দিয়েও এলেন না পরিবারের সদস্য়রা ৷
Published : August 8, 2026 at 4:53 PM IST
আসানসোল, 8 অগস্ট: চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দিজীবন ৷ অপরাধের সাজা ভোগ করতে করতেই পার হয় দিন ৷ তার মধ্যে টাটকা বাতাস হয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা ৷ সংশোধনাগারে বেঁচে থাকার মানসিক জোর অটুট রাখার অক্সিজেন দিয়ে যান এই পরিজনেরা ৷ কিন্তু সকলের ভাগ্যে কি সেটাও জোটে ! অনেকের তো পরিবার আসেই না ৷ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ বা লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি উদ্য়োগ নিলেও পরিবার-বন্দি সাক্ষাৎ করানো সম্ভব হয় না অনেকক্ষেত্রে ৷
এমনই একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে আসানসোল সংশোধনাগারে ৷ সেখানকার চারজন বন্দির সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের দেখা করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল পশ্চিম বর্ধমানের ডিস্ট্রিক লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি (ডিএলএসএ) ও আসানসোল সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ । বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছিল ৷ কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও নানা কারণ দেখিয়ে কোনও পরিবারই এল না দেখা করতে ।
তবু হাল ছাড়তে রাজি নন ডিএলএসএ সচিব আম্রপালি চক্রবর্তী ও আসানসোল জেল সুপার । আবারও চেষ্টা করে পরিবারের সঙ্গে বন্দিদের যোগসূত্র তৈরি করতেই বদ্ধপরিকর তাঁরা । তাঁদের বিশ্বাস কোনও না কোনোদিন এই চার বন্দির পরিবারের সদস্যরা নিশ্চয় দেখা করতে আসবেন ৷ আর হাসি ফুটবে ওই চারজনের মুখে ৷
উল্লেখ্য, গতবছর পরিবার দিবসে এমন বহু বন্দিদের চিহ্নিত করা হয়েছিল, যাদের পরিবার আর যোগাযোগ রাখে না । অন্যান্য বন্দিদের পরিবারের মানুষরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেও, কিছু বন্দি সংশোধনাগারের চার দেওয়ালে বন্দি হয়ে আরও যেন একা হয়ে যাচ্ছিল । কারণ, তাদের পরিবারের কেউ আসে না। ফলে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ভুগছিল তারা ।
এই বিষয়টি লক্ষ্য করেই ডিএলএসএ কর্তৃপক্ষ ও আসানসোল সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকজনের পরিবারকে সংশোধনাগারে এনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছিল । ফলও মিলেছিল হাতেনাতে । আইনি প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে অনেকেই পুনরায় সংশোধনাগারের বন্দিদশা থেকে পরিবারের প্রতি টানে আবারও মূলস্রোতে ফেরার চেষ্টা করছে । কিন্তু যাদের পরিবার আর খোঁজ নেয় না, তারা মানসিক ভাবেই এতটাই বিপর্যস্ত যে আর সংশোধনাগার থেকে মুক্তির পথ খোঁজে না ।
সেই সব বন্দিদের মধ্যে এবছর চারজনকে চিহ্নিত করে ডিএলএসএ ও আসানসোল সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ । ওই চার বন্দির পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণ দেখিয়ে কোনও পরিবারে সদস্যরাই এলেন না । তবু মানবিক এই উদ্যোগের হাল ছেড়ে দিতে রাজি নন ডিএলএসএ সচিব ও আসানসোল সংশোধনাগারের জেল সুপার । চেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাবেন বলেন জানিয়েছেন ।
আম্রপালি বলেন, ‘‘যখনই আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কারও বাড়ির লোক দীর্ঘদিন আসছেন না, তার সঙ্গে দেখা করছেন না তখন আমরা চেষ্টা করছি পরিবারের সঙ্গে বন্দিদের সাক্ষাত করানোর । বাড়ির লোক দীর্ঘদিন না এলে তাদের অনেক রকমের অসুবিধা হয় ।’
তিনি আরও বলেন, ‘‘একজন মানুষ কারাগারের মধ্যে দীর্ঘদিন রয়েছে । তার বাড়ির লোকের সঙ্গে যদি তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ পরিমাণে সে যদি এটা বুঝতে পারে যে তার কাছে তার বাড়ির লোকের কাছে তার কোনও মূল্যই নেই, সে কিন্তু এই সংশোধনাগার ছাড়তেও চাইবে না । এই সংশোধনের যে আসল যে কারণ 'সংশোধন', সেটা কোনও দিনই অর্জন করা যাবে না ।’’
আম্রপালির দাবি, ‘‘আগেরবারও এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু এবারে সংখ্যাটা অনেকটাই কমে এসেছে । কারণ, মাঝখানে আমরা অনেকেই তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করিয়েছি । এরপর আবারও চারজনকে আমরা সনাক্ত করেছিলাম, যারা অনেকদিন ধরে সংশোধনাগারে রয়েছে এবং পরিবারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কোনও কারণে চারটির মধ্যে একটি পরিবারকেও আজকে আমরা নিয়ে আসতে পারিনি । কিন্তু এরকম ব্যাপারটা নয় যে আজকে আসতে পারেননি মানে কোনোদিনও আসবেন না । কারণ, ওঁদের সঙ্গে আমাদের যে কথা হয়েছে, ওঁরা রাজি আছেন । হয়তো আজকে না এলেও কালকে আসবেন ।’’