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যুদ্ধের আঁচে জ্বালানি সংকট, ইলিশের আশায় পেটের টানে সমুদ্রমুখী মৎস্যজীবীদের ট্রলার

নিষেধাজ্ঞা উঠতেই সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন মৎস্যজীবীদের ৷ তবে মধ্যপ্রাচ্য সংকটে জ্বালানির অপ্রতুলতায় উদ্বিগ্ন তাঁরা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷

South 24 PARGANA NEWS
নিষেধাজ্ঞা উঠতেই সাগরে যাওয়ার জন্য উন্মুখ মৎস্যজীবীদের ট্রলার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 5:24 PM IST

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ডায়মন্ড হারবার, 13 জুন: দু'মাসের অপেক্ষার অবসান । গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা শেষ হতে চলেছ । আর সেই সঙ্গে নতুন আশায় বুক বেঁধে আবারও সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী ।

তবে আশার পাশাপাশি রয়েছে একাধিক দুশ্চিন্তাও । পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি সরবরাহ ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে । ডিজেল ও পেট্রলের ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধির ফলে কার্যত মাথায় পড়েছে ট্রলার মালিক থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদের । সঙ্গে পর্যাপ্ত জোগানের অপ্রতুলতার বিষয়টিও আছে ৷

পেটের টানে সমুদ্রমুখী মৎস্যজীবীদের ট্রলার (ইটিভি ভারত)

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে কয়েক হাজার লিটার জ্বালানি লাগে । সেটা কীভাবে মিলবে তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের 10 দিন সমুদ্র যাত্রায় রানা করার জন্য 4টি গ্যাস লাগে ৷ সেখানে 2টি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে ৷ সুতরাং, এতদিন পর মাছ ধরতে যাওয়ার আনন্দ যেন চিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে ৷

শ্রমিক সংকটও এখন বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্রলার মালিকদের কাছে । আগে একটি ট্রলারে 15 থেকে 16 জন মৎস্যজীবী কাজ করতেন ৷ এখন সেই সংখ্যাও কমে এসেছে । কারণ এলাকার বহু যুবক রুজি-রুটির টানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কেরল-সহ দেশের ভিনরাজ্যে কাজ করতে চলে গিয়েছেন । ফলে সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না ।

South 24 PARGANA NEWS
নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর সমুদ্রে যাওয়ার জন্য ট্রলারে নতুন রঙের প্রলেপ (ইটিভি ভারত)

নতুন দিনের নতুন আশা

বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির রসনা তৃপ্তির অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে ইলিশ মাছের চাহিদা বেড়ে যায় । সেই চাহিদা মেটাতেই এবার গভীর সমুদ্রে নামবে কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, রায়দিঘি, ক্যানিং ও গোসাবা-সহ দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন মৎস্য বন্দর এলাকার কয়েক হাজার মৎস্যজীবী ।

মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মাছের প্রজনন কালকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতি বছর 15 এপ্রিল থেকে 14 জুন পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে । এই সময় মাছ ধরায় বিরতি দেওয়া হয় যাতে প্রজনন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে শেষ হতে পারে এবং সামুদ্রিক মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । চলতি বছরও সেই নিয়ম অনুযায়ী গত 15 এপ্রিল থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছিল । অবশেষে 14 জুন মানে রবিবার মধ্যরাতের পর সরকারিভাবে উঠে যাচ্ছে সেই নিষেধাজ্ঞা । ফলে 15 জুন থেকেই আবার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ট্রলার নিয়ে রওনা দিতে পারবেন মৎস্যজীবীরা ।

South 24 PARGANA NEWS
সমুদ্রে যাওয়ার আগে মৎস্যজীবীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)

নিষেধাজ্ঞা ওঠার খবর মিলতেই উপকূলবর্তী মৎস্য বন্দরগুলিতে শুরু হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি । কোথাও চলছে ট্রলার সংস্কারের কাজ, কোথাও বা জাল মেরামতের ব্যস্ততা । জাল তৈরি থেকে শুরু করে ট্রলারের ইঞ্জিন পরীক্ষা, ডিজেল মজুত, বরফ, খাবার, পানীয় জল, রান্নার গ্যাস, ওষুধপত্র, লাইফ জ্যাকেট, লকবুক ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র গোছানোর কাজে এখন কার্যত রাতদিন এক করে ফেলেছেন মৎস্যজীবীরা ।

ফিরেছে চেনা ব্যস্ততা

ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপের বিভিন্ন মৎস্য বন্দরে এখন চোখে পড়ছে এক ব্যস্ততার ছবি । ট্রলারের গায়ে রং করা হচ্ছে, কোথাও ইঞ্জিন মেরামতি চলছে, কোথাও জাল শুকিয়ে ভাঁজ করে রাখা হচ্ছে। কারণ আগামী কয়েক মাসই মৎস্যজীবীদের রোজগারের অন্যতম প্রধান সময় । বিশেষ করে বর্ষাকালে ইলিশের মরশুমে ভালো মাছের দেখা মিললে সারা বছরের ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে ।

এছাড়াও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্যাসের অনিয়মিত জোগান । মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, ট্রলারে রান্নার জন্য পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না । অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে গ্যাসের সিলিন্ডার না মেলায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের । এর পাশাপাশি রয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা । বর্ষাকালে মাঝে মধ্যেই নিম্নচাপ, ঝোড়ো হাওয়া বা সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে । ফলে জীবন বাজি রেখেই সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হয় মৎস্যজীবীদের ।

কে কী বলছে ?

ট্রলার মালিক দীপঙ্কর দাস বলেন, "গত বছর সেই অর্থে আমরা লাভের মুখ দেখতে পাইনি । সমুদ্রে মাছের পরিমাণও কম ছিল । এবছর নতুন করে আশা করছি । কিন্তু ডিজেল-পেট্রলের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে । গ্যাসও ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না । আবার শ্রমিকের সমস্যাও রয়েছে । সবমিলিয়ে আমরা খুবই চাপে রয়েছি । তবুও আশায় বুক বেঁধে আবার সমুদ্রে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি । মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে তাকায়, তাহলে হয়তো ভালো মাছ পেয়ে কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পাব ।"

এ বিষয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি ও গ্যাসের পর্যাপ্ত যোগান নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । তার উপর জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে ট্রলার মালিকদের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হচ্ছে । সরকারিভাবে আমাদের আগেই সতর্ক করা হয়েছে, জ্বালানির সরবরাহে সমস্যা হতে পারে । তবুও 15 জুন থেকে মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে রওনা দেবেন । আমরা আশাবাদী, গত বছরের তুলনায় এ বছর ভালো পরিমাণ মাছ পাওয়া যাবে ।"

South 24 PARGANA NEWS
সমুদ্রে যাওয়ার অপেক্ষায় সার দিয়ে ট্রলারের মেলা (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে মৎস্যজীবী রবীন্দ্র দাস বলেন, "আমাদের এলাকায় অনেকেই কেরলে চলে গিয়েছে কাজের খোঁজে । তাই শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে । আবার জ্বালানির খরচও অনেক বেড়েছে । তবুও সংসার চালাতে হলে তো সমুদ্রে নামতেই হবে ! এখন ট্রলারের সংস্কারের কাজ চলছে, জালও তৈরি করা হচ্ছে । আশা করছি গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি মাছ পাব ।"

এই সংকটের মরশুমে ইলিশ পাতে পড়লেও তার জন্য যে পকেট থেকে বেশি টাকা খসবে তার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ সামনেই জামাই ষষ্ঠী, তাই সেদিন জামাইকে ইলিশের পদ খাওয়াতে যুদ্ধের আঁচ লাগবে কিনা তাই নিয়ে ধন্দে সাধারণ মানুষ ৷

সব প্রতিকূলতার মাঝেও নতুন আশায় বুক বাঁধছেন দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী । দু'মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে আবার সমুদ্র ডাকছে তাঁদের । ইলিশের আশায়, ভালো মাছের আশায়, আর সংসারের হাল ফেরানোর আশায় এবার আবার গভীর সমুদ্রের পথে পাড়ি দিতে প্রস্তুত বাংলার মৎস্যজীবীরা । এখন দেখার, মা গঙ্গা এবং সমুদ্রদেবী তাঁদের মুখে কতটা হাসি ফোটান ।

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ইলিশ আশায় সমুদ্রে ট্রলার
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