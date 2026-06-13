যুদ্ধের আঁচে জ্বালানি সংকট, ইলিশের আশায় পেটের টানে সমুদ্রমুখী মৎস্যজীবীদের ট্রলার
নিষেধাজ্ঞা উঠতেই সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন মৎস্যজীবীদের ৷ তবে মধ্যপ্রাচ্য সংকটে জ্বালানির অপ্রতুলতায় উদ্বিগ্ন তাঁরা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : June 13, 2026 at 5:24 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 13 জুন: দু'মাসের অপেক্ষার অবসান । গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা শেষ হতে চলেছ । আর সেই সঙ্গে নতুন আশায় বুক বেঁধে আবারও সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী ।
তবে আশার পাশাপাশি রয়েছে একাধিক দুশ্চিন্তাও । পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি সরবরাহ ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে । ডিজেল ও পেট্রলের ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধির ফলে কার্যত মাথায় পড়েছে ট্রলার মালিক থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদের । সঙ্গে পর্যাপ্ত জোগানের অপ্রতুলতার বিষয়টিও আছে ৷
গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে কয়েক হাজার লিটার জ্বালানি লাগে । সেটা কীভাবে মিলবে তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের 10 দিন সমুদ্র যাত্রায় রানা করার জন্য 4টি গ্যাস লাগে ৷ সেখানে 2টি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে ৷ সুতরাং, এতদিন পর মাছ ধরতে যাওয়ার আনন্দ যেন চিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে ৷
শ্রমিক সংকটও এখন বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্রলার মালিকদের কাছে । আগে একটি ট্রলারে 15 থেকে 16 জন মৎস্যজীবী কাজ করতেন ৷ এখন সেই সংখ্যাও কমে এসেছে । কারণ এলাকার বহু যুবক রুজি-রুটির টানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কেরল-সহ দেশের ভিনরাজ্যে কাজ করতে চলে গিয়েছেন । ফলে সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না ।
নতুন দিনের নতুন আশা
বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির রসনা তৃপ্তির অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে ইলিশ মাছের চাহিদা বেড়ে যায় । সেই চাহিদা মেটাতেই এবার গভীর সমুদ্রে নামবে কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, রায়দিঘি, ক্যানিং ও গোসাবা-সহ দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন মৎস্য বন্দর এলাকার কয়েক হাজার মৎস্যজীবী ।
মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মাছের প্রজনন কালকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতি বছর 15 এপ্রিল থেকে 14 জুন পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে । এই সময় মাছ ধরায় বিরতি দেওয়া হয় যাতে প্রজনন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে শেষ হতে পারে এবং সামুদ্রিক মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । চলতি বছরও সেই নিয়ম অনুযায়ী গত 15 এপ্রিল থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছিল । অবশেষে 14 জুন মানে রবিবার মধ্যরাতের পর সরকারিভাবে উঠে যাচ্ছে সেই নিষেধাজ্ঞা । ফলে 15 জুন থেকেই আবার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ট্রলার নিয়ে রওনা দিতে পারবেন মৎস্যজীবীরা ।
নিষেধাজ্ঞা ওঠার খবর মিলতেই উপকূলবর্তী মৎস্য বন্দরগুলিতে শুরু হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি । কোথাও চলছে ট্রলার সংস্কারের কাজ, কোথাও বা জাল মেরামতের ব্যস্ততা । জাল তৈরি থেকে শুরু করে ট্রলারের ইঞ্জিন পরীক্ষা, ডিজেল মজুত, বরফ, খাবার, পানীয় জল, রান্নার গ্যাস, ওষুধপত্র, লাইফ জ্যাকেট, লকবুক ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র গোছানোর কাজে এখন কার্যত রাতদিন এক করে ফেলেছেন মৎস্যজীবীরা ।
ফিরেছে চেনা ব্যস্ততা
ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপের বিভিন্ন মৎস্য বন্দরে এখন চোখে পড়ছে এক ব্যস্ততার ছবি । ট্রলারের গায়ে রং করা হচ্ছে, কোথাও ইঞ্জিন মেরামতি চলছে, কোথাও জাল শুকিয়ে ভাঁজ করে রাখা হচ্ছে। কারণ আগামী কয়েক মাসই মৎস্যজীবীদের রোজগারের অন্যতম প্রধান সময় । বিশেষ করে বর্ষাকালে ইলিশের মরশুমে ভালো মাছের দেখা মিললে সারা বছরের ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে ।
এছাড়াও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্যাসের অনিয়মিত জোগান । মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, ট্রলারে রান্নার জন্য পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না । অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে গ্যাসের সিলিন্ডার না মেলায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের । এর পাশাপাশি রয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা । বর্ষাকালে মাঝে মধ্যেই নিম্নচাপ, ঝোড়ো হাওয়া বা সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে । ফলে জীবন বাজি রেখেই সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হয় মৎস্যজীবীদের ।
কে কী বলছে ?
ট্রলার মালিক দীপঙ্কর দাস বলেন, "গত বছর সেই অর্থে আমরা লাভের মুখ দেখতে পাইনি । সমুদ্রে মাছের পরিমাণও কম ছিল । এবছর নতুন করে আশা করছি । কিন্তু ডিজেল-পেট্রলের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে । গ্যাসও ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না । আবার শ্রমিকের সমস্যাও রয়েছে । সবমিলিয়ে আমরা খুবই চাপে রয়েছি । তবুও আশায় বুক বেঁধে আবার সমুদ্রে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি । মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে তাকায়, তাহলে হয়তো ভালো মাছ পেয়ে কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পাব ।"
এ বিষয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি ও গ্যাসের পর্যাপ্ত যোগান নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । তার উপর জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে ট্রলার মালিকদের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হচ্ছে । সরকারিভাবে আমাদের আগেই সতর্ক করা হয়েছে, জ্বালানির সরবরাহে সমস্যা হতে পারে । তবুও 15 জুন থেকে মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে রওনা দেবেন । আমরা আশাবাদী, গত বছরের তুলনায় এ বছর ভালো পরিমাণ মাছ পাওয়া যাবে ।"
অন্যদিকে মৎস্যজীবী রবীন্দ্র দাস বলেন, "আমাদের এলাকায় অনেকেই কেরলে চলে গিয়েছে কাজের খোঁজে । তাই শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে । আবার জ্বালানির খরচও অনেক বেড়েছে । তবুও সংসার চালাতে হলে তো সমুদ্রে নামতেই হবে ! এখন ট্রলারের সংস্কারের কাজ চলছে, জালও তৈরি করা হচ্ছে । আশা করছি গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি মাছ পাব ।"
এই সংকটের মরশুমে ইলিশ পাতে পড়লেও তার জন্য যে পকেট থেকে বেশি টাকা খসবে তার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ সামনেই জামাই ষষ্ঠী, তাই সেদিন জামাইকে ইলিশের পদ খাওয়াতে যুদ্ধের আঁচ লাগবে কিনা তাই নিয়ে ধন্দে সাধারণ মানুষ ৷
সব প্রতিকূলতার মাঝেও নতুন আশায় বুক বাঁধছেন দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী । দু'মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে আবার সমুদ্র ডাকছে তাঁদের । ইলিশের আশায়, ভালো মাছের আশায়, আর সংসারের হাল ফেরানোর আশায় এবার আবার গভীর সমুদ্রের পথে পাড়ি দিতে প্রস্তুত বাংলার মৎস্যজীবীরা । এখন দেখার, মা গঙ্গা এবং সমুদ্রদেবী তাঁদের মুখে কতটা হাসি ফোটান ।