আর্থিক অনটনের মধ্যেও পুলিশের কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

আর্থিক অনটনের মধ্যেও পুলিশের কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যান্য রাজ্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অবস্থান ঠিক কোথায়, তা তুলে ধরেন তিনি।
Published : July 30, 2026 at 3:52 PM IST
ব্যারাকপুর, 30 জুলাই: রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল আর্থিক দেনা। পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। এই প্রতিকূলতার মধ্যেই রাজ্য পুলিশ যে কাজ করছে, তার ভূয়সি প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে তিনি বার্তা দিলেন, নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের অভাব-অভিযোগ এবার সরাসরি শুনবেন তিনি।
ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজেও যোগদান করেন তিনি। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যান্য রাজ্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অবস্থান ঠিক কোথায়, তা তুলে ধরেন। রাজ্যের আর্থিক বেহাল দশার কথা অকপটে স্বীকার করে নেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বতন সরকারের আমলের সমালোচনাও শোনা যায় তাঁর গলায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগের প্র্যাকটিসগুলোর মধ্যে কিছু ভালো থাকলে অনেক খারাপ দিক ছিল। তারপরে কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। এই রাজ্যে প্রচুর দেনা।"
পুলিশ কর্মীদের প্রতিদিনের লড়াই এবং সংগ্রামের কথা উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। প্রত্যন্ত এলাকায় ডিউটি করতে গিয়ে পুলিশকে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা তিনি জানেন বলেও উল্লেখ করেন ৷ পরিকাঠামোগত ত্রুটির কথা স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সব মিলিয়ে আপনারা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে থাকেন, আমরা জানি। প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করতে হয়। না আছে থাকার জায়গা, না পরিশ্রুত পানীয় জল, লজিস্টিক সাপোর্ট, গাড়ি, ঘোড়া ইত্যাদি। অনেক ত্রুটি আছে।" তবে এত সমস্যা সত্ত্বেও গত কয়েক সপ্তাহে পুলিশ যে সাফল্য পেয়েছে, তার খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে নারী সুরক্ষা, দুর্নীতি দমন এবং সীমান্ত সুরক্ষায় পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তার মধ্যেও আপনারা পারেন। কারণ গত দু-মাসে বা দশ সপ্তাহে আপনারা অনেক ভালো কিছু কাজ করেছেন, সেটা দুর্নীতি দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, চিহ্নিত অপরাধীদের গ্রেফতার করা, সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে হতে পারে। অথবা আমাদের মা, দিদি, বোন বা কন্যাদের সুরক্ষা নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে হতে পারে।" একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে পুলিশ এই অল্প সময়েই অনেক ভালো নজির তৈরি করেছে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।
পুলিশের নিচুতলার কর্মীদের মনোবল বাড়াতে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট করে দেন, শুধু উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেই তিনি দায় সারবেন না। সাধারণ পুলিশ কর্মীদের কথাও শুনবেন। তিনি বলেন, "আপনারা ভালো থাকবেন। আপনাদের মন্ত্রী আপনাদের সাথেই থাকবে। শুধু আইপিএস, ডিজি, এডিজি, আইজিদের সঙ্গে মিটিং হবে, তা নয়। আপনাদের মনের ব্যথা-যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগ, সেটাও শুনব।"
রাজ্য পুলিশের মানবসম্পদকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির থেকেও তারা ভালো ফল করতে পারবে, সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "আমি জানি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের যে মানবসম্পদ আছে তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে, যেকোনও রাজ্যের পুলিশ বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির তুলনায় আমরা অনেক ভালো ভালো পারফরম্যান্স করতে পারব।" পুলিশ কর্মীদের রাজ্যের সম্পদ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "আমি জানব, সমাধানের চেষ্টা করব। কারণ আপনারাই হলেন আমাদের সম্পদ।"