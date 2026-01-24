রেলগাড়ির কামরায় বাড়ছে পড়ুয়ার সংখ্যা, আর্থিক সংকটেও নান্দনিকতার ছোঁয়া সরকারি স্কুলে
স্কুলের শিক্ষকদের উদ্যোগে উন্নতি হলেও, সেই যথেষ্ঠ ক্লাসরুম ৷ একটি কক্ষে দু’টি শ্রেণির পঠনপাঠন চালানো অভিযোগ শিক্ষকদের ৷
Published : January 24, 2026 at 8:18 PM IST
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: আর্থিক সংকটের মধ্যেও নান্দনিকতার ছোঁয়া সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ৷ উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাটের সীমান্তবর্তী গ্রাম দণ্ডিরহাট ৷ সেই গ্রামের একমাত্র সরকারি স্কুল দণ্ডিরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুমের বাইরের দেওয়ালে নতুন রং করা হয়েছে ৷ তবে, তা শুধু রং নয় ৷ একেবারে আস্ত একটা দূরপাল্লার ট্রেন ৷ নীল-সাদায় ট্রেনের আদলে রং করা হয়েছে স্কুলকে ৷ যা স্কুলে পড়তে আসা খুদেদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে ৷ অভাবের মধ্যেও এই রূপ বদলের নেপথ্যে রয়েছে সদ্য স্কুলে যোগ দেওয়া চার শিক্ষক ৷
মূলত, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা এই দণ্ডিরহাট ৷ ইদানিংকালে এই এলাকায় বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, 1962 সালে প্রতিষ্ঠিত দণ্ডিরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান নেমে গিয়েছিল ৷ বদলির কারণে স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা কমতে কমতে একজনে দাঁড়ায় ৷ বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন ৷
সম্প্রতি সেই স্কুলের খোলনোলচে বদলেছে ৷ বদলি হয়ে আসা বসিরহাট এলাকারই চারজন শিক্ষক ওই স্কুলে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁদেরই উদ্যোগে স্কুলের নতুন রূপ পেয়েছে স্কুলটি ৷ শিক্ষকদের গাটের টাকায় নান্দনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে ৷ কিন্তু, সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্য না-মেলায় তিনটি ঘরে ছয়টি শ্রেণির ক্লাস করাতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা ৷ অর্থাৎ, প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের তিনটে ঘরের মধ্যেই নিয়মিত পড়ানো হচ্ছে ৷ তবে, গত এক-দেড় বছরে পড়ুয়ার সংখ্যা 173 জনে পৌঁছেছে ৷ প্রধান শিক্ষকের দাবি, সরকারি সাহায্য মিললে পড়ুয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি, চারটি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের থেকেও এগোতে পারবে ৷
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বরূপ ঘোষ বলেন, "একটা সময়ে এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছিল ৷ এখন সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে ৷ এই মুহূর্তে 173 জন পড়ুয়া আছে। প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় ৷ টিচিং লার্নিং মেথডে পড়ানোর চেষ্টা করছি। যাতে বাচ্চাদের মনে জিজ্ঞাসা জন্মায় ৷ কারণ, একটা সময় দাদু, ঠাকুমার থেকে নানা গল্পের ছলে বাচ্চারা অনেককিছু শিখতে পারত ৷ এখন সেই সুযোগ নেই বললেই চলে ৷ তাই, আমাদের স্কুলেরই চারপাশে থাকা চারটি বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছি ৷ গত দেড়-দু’বছরে একশোর বেশি পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে ৷"
কিন্তু, বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে এই স্কুলে ৷ যার মধ্যে অন্যতম হল, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের অভাব ৷ একটি ঘরে দু’টি ক্লাসের পড়াশোনা হচ্ছে ৷ প্রধান শিক্ষক বিশ্বরূপ ঘোষ বলেন, "শৌচালায় ঠিকঠাক ছিল না ৷ এখন সেটা মেরামতির কাজ চলছে ৷ একইভাবে আমাদের শিক্ষকদের প্রতি মাসে 500 থেকে 700 টাকা করে ডোনেশনের মাধ্যমে ধাপে-ধাপে একাধিক সংস্কারমূলক কাজ চলছে ৷ কিন্তু, আমাদের ডোনেশনেই সব কাজ হয়ে যাবে এমনটা নয় ৷ বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আমরা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ নিজেদের খরচে বেশ কিছু কার্ড তৈরি করেছি ৷ সেগুলিতে বাচ্চারা পেনসিল দিয়ে লিখতে শিখছে ৷ এভাবেই বেসরকারি স্কুল থেকে এখানে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ বিদ্যালয়ের একাধিক সমস্যার জন্য জেলা স্কুল পরিদর্শক থেকে শুরু করে একাধিক দফতরকে জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু, পরিস্থিতির কোনও বদল ঘটেনি ৷ বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের মতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷"
দণ্ডিরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অশোক রায় বলেন, "6টি শ্রেণির জন্য তিনটি শ্রেণিকক্ষ থাকায় একটি ঘরে দু’টি ক্লাস নিতে হচ্ছে ৷ আরও তিনটে ঘর হলে সুবিধা হয় ৷ আমাদের স্কুলের সামনে বসিরহাট থেকে টাকি যাওয়ার প্রধান রাস্তা ৷ স্বাভাবিকভাবেই আমরা তো বটেই, অভিভাবকরাও চিন্তায় থাকেন ৷ কারণ, বিদ্যালয়ের কোনও গার্ডওয়াল বা পাঁচিল নেই ৷ সেই বিষয়টা সরকার দেখলে ভালো হয় ৷"
যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়েছেন পাঁচিলের জন্য ব্যবস্থার চেষ্টা করছেন তিনি ৷ পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের থেকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই স্কুলের সামনেই দোকানের সঙ্গে বাড়ি রয়েছে রমিশা বিবির ৷ তিনি বলেন, "আগের তুলনায় এই স্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে ৷ মাঝে খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল ৷ স্কুলে কোনও শিক্ষক ছিল না ৷ বাচ্চারা স্কুলে যেতে চাইত না, আমরাও পাঠাতাম না ৷ বাধ্য হয়ে এলাকার বেসরকারি স্কুলে বাচ্চারা পড়তে যাচ্ছিল ৷ যাঁদের বেসরকারি স্কুলের খরচা যোগানোর ক্ষমতা ছিল না, তাঁদের বাচ্চারা বাড়িতেই থাকছিল ৷ এখন নতুন করে এই সাজানো হয়েছে স্কুল, একাধিক মাস্টারমশাই আসতেই আবার বাচ্চার স্কুলে যাচ্ছে ৷ এমনকি মাস্টাররাও বাড়ি থেকে বাচ্চাদের ডেকে নিয়ে আসেন পড়ানোর জন্য ৷"