হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও পুরবোর্ড গঠন থেকে সরে দাঁড়ালেন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলররা

হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও পুরবোর্ড গঠন থেকে সরে দাঁড়ালেন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলররা
Jalpaiguri Municipality: বিজেপির দাবি, "আমরা কোনও সন্ত্রাস করিনি । কাউন্সিলররা আসুক, আমরা তাঁদের গোলাপফুল দিয়ে স্বাগত জানাব ।"
Published : October 14, 2026 at 6:16 PM IST
জলপাইগুড়ি, 14 অক্টোবর: কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও পুরবোর্ড গঠন থেকে সরে দাঁড়ালেন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলররা । তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি সন্ত্রাস করছে ৷ তাই মহিলা কাউন্সিলরদের নিরাপত্তার খাতিরে মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলররা পুরবোর্ড গঠন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । তবে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির দাবি, "আমরা কোনও সন্ত্রাস করিনি । কাউন্সিলররা আসুক, আমরা তাঁদের গোলাপফুল দিয়ে স্বাগত জানাব ।"
কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর বুধবার জলপাইগুড়ি পুরসভার বোর্ড গঠন হওয়ার কথা ছিল । গত সপ্তাহেই মমতাপন্থী তিনজন কাউন্সিলর জলপাইগুড়ি পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারকে একটি চিঠি দিয়ে জানান যে, তাঁরা বুধবার বোর্ড মিটিং করে চেয়ারম্যান নির্বাচন ও বোর্ড গঠন করবেন । এর পর আচমকা গতকাল তিনজন কাউন্সিলরের মধ্যে একজন পিঙ্কু বিশ্বাস সেই চিঠি থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন ।
25 আসন বিশিষ্ট জলপাইগুড়ি পুরসভার তিনজন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন । জলপাইগুড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচন ও বোর্ড গঠন করতে তৃণমূলের যে সংখ্যক কাউন্সিলর দরকার ছিল, সেই সংখ্যক কাউন্সিলর মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে নেই বলে অভিযোগ । বুধবার জলপাইগুড়ি পুরসভার 18নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কার্যালয়ে একটি বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা । সেই বৈঠকে দেখা যায়, মাত্র তিনজন কাউন্সিলর ও একজন কাউন্সিলরের স্বামী উপস্থিত ছিলেন ।
যদিও বোর্ড গঠন করার জন্য যত কাউন্সিলর দরকার সেই সংখ্যক কাউন্সিলর তাঁদের সঙ্গেই রয়েছে বলে দাবি করে তৃণমূল । মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলর উত্তম বোস অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি তাঁদের হুমকি দিচ্ছে । মহিলা কাউন্সিলররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন । তাই তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আজকের বোর্ড গঠন থেকে তাঁরা সরে দাঁড়াচ্ছেন ।
অন্যদিকে, বিজেপির জেলা-সহ সভাপতি বুবাই করের দাবি, "তৃণমূল কাউন্সিলররা মিথ্যা অভিযোগ করছে বিজেপির বিরুদ্ধে । ওদের কাছে বোর্ড গঠন করার জন্য যে নয়জন কাউন্সিলরের সমর্থন দরকার, সেটা নেই । তাই নিজেদের ব্যার্থতা ঢাকতে বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে ৷" তিনি এও বলেন, "তৃণমূল কাউন্সিলররা পুরসভায় আসুক, আমরা গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগত জানাব ।"
রাজ্যে পালাবদলের পরেই পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন দলের নয়জন কাউন্সিলর । বোর্ড গঠনের মিটিংয়ের আগেই তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন । অনাস্থা আনা হলেও পুরবোর্ড গঠন করতে পারেননি তৃণমূল কাউন্সিলররা ।
এরপর রাজ্য সরকার প্রশাসক বসায় । অবৈধ ভাবে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে বলে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস । এরপর আদালত প্রশাসককে সরিয়ে দেয় । কিন্তু গত সপ্তাহে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, পুরসভার নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রশাসক থাকবে । পাশাপাশি কাউন্সিলররা বোর্ড গঠন করতে পারবে । কিন্তু আজ বোর্ড গঠন থেকে সরে দাঁড়াল তৃণমূল ৷
এদিকে, পুরসভায় প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এবিষয়ে কটাক্ষ করে বলেন, "নাচতে না-জানলে উঠোন বাঁকা । তৃণমূলের কাউন্সিলরদের চেয়ারম্যান হওয়া এখন স্বপ্ন ৷"