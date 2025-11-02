লাগাতার জল স্প্রে-র সুফল, কালীপুজো-ছটে দেদার বাজি ফাটলেও শহরের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণেই
Published : November 2, 2025 at 10:30 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: শীতকালের আগমনের সময় থেকেই বাতাসের গুণমান খারাপ হতে শুরু করে দিল্লি, কলকাতার মতো শহরগুলিতে । এই বছরেও তার অন্যথা হয়নি । কালীপুজো বা দীপাবলি এবং ছটে দেদার ফেটেছে বাজি । তার ধোঁয়া মিশেছে বাতাসে । মরার উপর খাঁড়ার ঘা । দিল্লির মানুষের ইতিমধ্যেই প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা । তবে, কলকাতার ছবি এবার কিছুটা ব্যতিক্রমী । দেদার ফাটানো বাজির ধোঁয়া মিশলেও বাতাসের গুণমান ততটা খারাপ পর্যায়ে পৌঁছায়নি । আর সেটা কোনও বিস্ময় নয়, বরং আগাম পদক্ষেপের ফল, বলছেন কলকাতা পুরনিগমের কর্তারা ।
দেশের বায়ুদূষণের নিরিখে বেশিরভাগ সময়ই তালিকায় দিল্লির কাছাকাছি অবস্থান করে কলকাতা শহর । কালীপুজো কিংবা তৎপরবর্তী ছট পুজোয় শহরে বাজির দাপটে কান পাতা দায় ছিল । সঙ্গে বাতাসে মিশেছে লাগামহীন কার্বন ও বিষাক্ত পদার্থ । এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রীতিমতো বিপদ সঙ্কেত দিয়েছে । দূষণ মাত্রায় দিল্লির কাছেই ছিল কলকাতা মহানগর । তবে সেটা ক্ষণস্থায়ী ছিল । দীপাবলি ও ছটে দীর্ঘ কয়েক দিনের এয়ার কোয়ালিটি শহরে ছিল ভালোই । আর এর জন্য কলকাতা পুরনিগমকে ভালোই কসরত করতে হয়েছে ।
বাতাসের গুণমান কোথায় কখন কেমন থাকছে সেবিষয়ে প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চালিয়েছেন ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামের কর্মীরা ৷ আর সেই পরিস্থিতি বুঝেই নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা । কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ঠাণ্ডার সময় বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায় । তখন লাগাতার জল স্প্রে করা হয় । রাস্তা ভেজানো হয় । সেই ধরনের পদক্ষেপগুলি কালীপুজোর আগে থেকেই শহরজুড়ে শুরু করেছে কলকাতা পুরনিগম । বিভিন্ন রাস্তা জল দিয়ে ভেজানো, মিস্ট ক্যানন দিয়ে বাতাসে জল ছিটানো হয়েছে । ওয়াটার স্প্রিংকলার কাজে লাগানো হয়েছে । সঙ্গে গাছ লাগাতার ধোওয়া হচ্ছে । এই ধরনের পদক্ষেপেই দূষণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে । শুধু তাই নয়, শহরজুড়ে বেশকিছু গ্রিন বাফারজন করা হয়েছে ৷ সেই গ্রিন জোন কাজে আসছে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে ।
এই প্রসঙ্গে কলকাতার পুর নিগমের এক কর্তা জানান, "আমরা শীত পড়লে শুধু বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকি, এমনটা নয় । ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম মারফত 365 দিন কলকাতার সব অংশে নজরদারি চালানো হয় । যেখানে যেমন পরিস্থিতি সেখানে তেমন পদক্ষেপ । আর এই তৎপরতার জন্য ইতিমধ্যেই বিপুল টাকা ইনসেনটিভ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে । একইভাবে বাতাসের দূষণের মান অনেকটাই কমেছে । তার ফলও মিলেছে । বাজির জেরে যে বিরাট দূষণ হয়, সেটা এই বছর অনেকটাই তৎপতার সঙ্গে ঠেকানো গিয়েছে ।