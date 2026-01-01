শীতকে থোড়াই কেয়ার ! নতুন বছরের প্রথম দিনে জমজমাট 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন

শীতকে থোড়াই কেয়ার ! নতুন বছরের প্রথম দিনে জমজমাট 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন
শ্রীনিকেতনে মরশুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে 6.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । শীতলতম শ্রীনিকেতনে কড়া ঠান্ডা উপেক্ষা করেই ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে উপচে পড়া ভিড় 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে।
Published : January 1, 2026 at 7:59 PM IST
বোলপুর, 1 জানুয়ারি: ইংরেজি নতুন বছরে উৎসবের আমেজে গোটা রাজ্য ৷ বছরের প্রথম দিনে নানা পর্যটনস্থলে উপচে পড়া ভিড় ৷ এই বিশেষ দিনে গন্তব্য হিসেবে পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের জায়গা কবিগুরুর শান্তিনিকেতন ৷ সেখানেও থিকথিক করছে মানুষজন ৷ বিশেষ করে অন্যতম আকর্ষণ সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাটে মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ বছরের শুরুর দিনে তীব্র ঠান্ডা গায়ে মেখেই জমজমাট 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন ৷
দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে শীতলতম শ্রীনিকেতন । আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, শ্রীনিকেতনে মরশুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে 6.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । তা কখনও কিছুটা বাড়ছে, আবার কখনও কমছে ৷ শীতলতম শ্রীনিকেতনে কড়া ঠান্ডা উপভোগ করতে ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভিড় 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে ।
পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হল সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ সারা বছরই হাটে হাজারো পর্যটকের ভিড় জমে ৷ কিন্তু, বছরের প্রথম দিনের ভিড় অন্যান্য দিনের জমায়েতকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷
নতুন বছরকে উপভোগ করছেন পর্যটকরা ৷ সবাই মেতেছেন কাঁথাস্টিচ, হ্যান্ডলুম, বাটিকের শাড়ি, পাঞ্জাবি, কুর্তি-সহ হাতে তৈরি রকমারি পোশাক কেনাকাটায় । পাশাপাশি হ্যান্ডমেড গয়নার প্রতিও রয়েছে মহিলাদের বিশেষ নজর ৷ জমিয়ে চলছে কেনাকাটা ৷ কেউ কেউ এবার আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নৃত্যের তালে পা মিলিয়েছেন ।
ভিড়ের চাপে যানজটও ব্যাপক ৷ শুধু সোনাঝুরির খোয়াই হাট নয়, উপচে পড়া ভিড় কোপাই নদীর তীর, বিশ্বভারতীর রাস্তা, আমারকুটির-সহ প্রভৃতি জায়গায় ৷ সব মিলিয়ে 2026 সালের 1 জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে উৎসবের মেজাজ ।
প্রসঙ্গত, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় শৈলশহর দার্জিলিংয়ে ৷ তারপরেই পর্যটকদের কাছে পছন্দের জায়গা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতন ।
শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ধরা পড়েছে ৷ অনেকেই প্রতি বছর এই সময়টায় শান্তিনিকেতনের মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে আসেন ৷ আবার অনেকে এবারই প্রথম এসেছেন ৷ তবে শীতের কামড় উপেক্ষা করে সবাই চেটেপুটে উপভোগ করছেন শান্তিনিকেতনকে ৷
এখানে আসা পর্যটকদের মধ্যে স্নেহেষ্ণা ভৌমিক, অনীশা দে, সারসি কর্মকার, শিউলি মণ্ডল, দেবপ্রিয়া ভৌমিকরা বলেন, "শান্তিনিকেতন আমাদের খুবই প্রিয় জায়গা ৷ বছরের প্রথম দিন খুব আনন্দ করছি, অনেক কেনাকাটা করেছি । খুব ভিড়, বহু মানুষ এসেছেন শান্তিনিকেতন । বছরের প্রথম দিনটা খুব ভালো কাটছে ।"