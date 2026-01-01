ETV Bharat / state

শীতকে থোড়াই কেয়ার ! নতুন বছরের প্রথম দিনে জমজমাট 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন

শ্রীনিকেতনে মরশুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে 6.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । শীতলতম শ্রীনিকেতনে কড়া ঠান্ডা উপেক্ষা করেই ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে উপচে পড়া ভিড় 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে।

নতুন বছরের প্রথম দিনে জমজমাট 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 1, 2026 at 7:59 PM IST

বোলপুর, 1 জানুয়ারি: ইংরেজি নতুন বছরে উৎসবের আমেজে গোটা রাজ্য ৷ বছরের প্রথম দিনে নানা পর্যটনস্থলে উপচে পড়া ভিড় ৷ এই বিশেষ দিনে গন্তব্য হিসেবে পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের জায়গা কবিগুরুর শান্তিনিকেতন ৷ সেখানেও থিকথিক করছে মানুষজন ৷ বিশেষ করে অন্যতম আকর্ষণ সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাটে মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ বছরের শুরুর দিনে তীব্র ঠান্ডা গায়ে মেখেই জমজমাট 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন ৷

দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে শীতলতম শ্রীনিকেতন । আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, শ্রীনিকেতনে মরশুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে 6.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । তা কখনও কিছুটা বাড়ছে, আবার কখনও কমছে ৷ শীতলতম শ্রীনিকেতনে কড়া ঠান্ডা উপভোগ করতে ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভিড় 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে ।

নতুন বছরের প্রথম দিনে জমজমাট 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হল সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ সারা বছরই হাটে হাজারো পর্যটকের ভিড় জমে ৷ কিন্তু, বছরের প্রথম দিনের ভিড় অন্যান্য দিনের জমায়েতকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷

ETV BHARAT
জমজমাট 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন (নিজস্ব চিত্র)

নতুন বছরকে উপভোগ করছেন পর্যটকরা ৷ সবাই মেতেছেন কাঁথাস্টিচ, হ্যান্ডলুম, বাটিকের শাড়ি, পাঞ্জাবি, কুর্তি-সহ হাতে তৈরি রকমারি পোশাক কেনাকাটায় । পাশাপাশি হ্যান্ডমেড গয়নার প্রতিও রয়েছে মহিলাদের বিশেষ নজর ৷ জমিয়ে চলছে কেনাকাটা ৷ কেউ কেউ এবার আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নৃত্যের তালে পা মিলিয়েছেন ।

ETV BHARAT
খোয়াই হাটে মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো (নিজস্ব চিত্র)

ভিড়ের চাপে যানজটও ব্যাপক ৷ শুধু সোনাঝুরির খোয়াই হাট নয়, উপচে পড়া ভিড় কোপাই নদীর তীর, বিশ্বভারতীর রাস্তা, আমারকুটির-সহ প্রভৃতি জায়গায় ৷ সব মিলিয়ে 2026 সালের 1 জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে উৎসবের মেজাজ ।

ETV BHARAT
সোনাঝুরিতে চলছে কেনাকাটা (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় শৈলশহর দার্জিলিংয়ে ৷ তারপরেই পর্যটকদের কাছে পছন্দের জায়গা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতন ।

ETV BHARAT
উপচে পড়া ভিড় 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে (নিজস্ব চিত্র)

শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ধরা পড়েছে ৷ অনেকেই প্রতি বছর এই সময়টায় শান্তিনিকেতনের মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে আসেন ৷ আবার অনেকে এবারই প্রথম এসেছেন ৷ তবে শীতের কামড় উপেক্ষা করে সবাই চেটেপুটে উপভোগ করছেন শান্তিনিকেতনকে ৷

ETV BHARAT
বর্ষবরণে শান্তিনিকেতনে উপচে পড়া ভিড় (নিজস্ব চিত্র)

এখানে আসা পর্যটকদের মধ্যে স্নেহেষ্ণা ভৌমিক, অনীশা দে, সারসি কর্মকার, শিউলি মণ্ডল, দেবপ্রিয়া ভৌমিকরা বলেন, "শান্তিনিকেতন আমাদের খুবই প্রিয় জায়গা ৷ বছরের প্রথম দিন খুব আনন্দ করছি, অনেক কেনাকাটা করেছি । খুব ভিড়, বহু মানুষ এসেছেন শান্তিনিকেতন । বছরের প্রথম দিনটা খুব ভালো কাটছে ।"

ETV BHARAT
চলছে আদিবাসী মহিলাদের নৃত্য (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
হ্যান্ডমেড গয়নায় নজর মহিলাদের (নিজস্ব চিত্র)

