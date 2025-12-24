জীবিত থাকা সত্ত্বেও খসড়া ভোটার তালিকায় ‘মৃত’ কৃষ্ণগঞ্জের নিমাই
রাজ্যে SIR আবহে খসড়া ভোটার তালিকায় জীবিত থাকলেও খসড়া তালিকায় নিমাই আধিকারীকে মৃত বলে দেখিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
Published : December 24, 2025 at 2:50 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ, 24 ডিসেম্বর: দিব্য জীবিত রয়েছেন, অথচ খসড়া তালিকায় তাঁকেই মৃত হিসাবে দেখানো হয়েছে ! যার জেরে ফের একবার প্রশ্নের মুখে পড়ল খসড়া ভোটার তালিকা ৷ কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা নিমাই আধিকারীর নাম বাদ গিয়েছে খসড়া ভোটার তালিকায় ৷ এমনকী তাঁকে মৃত বলেও দেগে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
রাজ্যে SIR আবহে খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে একাধিক জায়গায় গোলমাল ধরা পড়েছে ৷ অনেকেরই অভিযোগ, জীবিত থাকলেও খসড়া তালিকায় তাঁকে মৃত বলে দেখিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ তেমনই ঘটনা এবার সামনে এল নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থেকে ৷ সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । শিবনিবাস গ্রামের এক কৃষক জীবিত থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকায় তাঁকে মৃত হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এসআইআরের খসড়া তালিকায় ওই গ্রামের বাসিন্দা নিমাই আধিকারীর নাম মূল ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৷ এমনকী কমিশনের নথিতে তাঁকে মৃত ভোটার বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাষাবাদ করে সংসার চালান নিমাই আধিকারী ৷ তাঁর পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী, ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতি। নিমাই অধিকারীর দাবি, সম্প্রতি যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন, তাঁর নাম নেই । পরবর্তীতে বাদ পড়া ভোটারদের আলাদা তালিকা পরীক্ষা করে দেখেন তিনি ৷ সেখানে তাঁর নামের পাশে ‘মৃত’ লেখা রয়েছে বলে অভিযোগ নিমাই অধিকারীর। বিষয়টি জানতে পেরেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন ওই ব্যক্তি । তিনি জানান, খসড়া ভোটার তালিকায় নিজেকে মৃত হিসাবে দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ৷ পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও আতঙ্ক ঢুকে গিয়েছিল ৷ পরে স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই নিমাই আধিকারী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিএলও'র সঙ্গেও যোগাযোগ করেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এমনকী নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিও পেশ করেন নিমাইবাবু । অন্যদিকে, ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে এটি একটি যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফল। সেই সঙ্গে, নির্বাচন কমিশনের ফর্ম 6-এর মাধ্যমে নতুন করে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।
প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শিবনিবাস গ্রামের 101 নম্বর বুথে মোট 72 জন ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে । এর মধ্যে প্রায় 30 জনকে মৃত ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ সেই বিষয়গুলিও সংশ্লিষ্ট াধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন বলেও জানা গিয়েছে।