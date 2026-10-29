সরকার বদলালেও পাহাড়ে উন্নয়ন অধরা, দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিমল গুরুং

সরকার বদলালেও পাহাড়ে উন্নয়ন অধরা, দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিমল গুরুং
BIMAL Gurung DILIP Ghosh MEETING: বিমল গুরুং নিজের অবস্থান ও অসন্তোষ ব্যক্ত করে জানান, পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি আজও অত্যন্ত সংকটজনক।
Published : October 29, 2026 at 7:10 PM IST
দার্জিলিং, 29 অক্টোবর: রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও পাহাড়ের ভাগ্যের চাকা ঘোরেনি, মেলেনি কাঙ্ক্ষিত ও মানসম্পন্ন উন্নয়ন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের মুখোমুখি হয়ে এমনই সুর চড়ালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। এদিন দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে অবস্থিত মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুই নেতার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার এবং দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক সমস্যাগুলি নিরসনে এক ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
বিমল গুরুং নিজের অবস্থান ও অসন্তোষ ব্যক্ত করে জানান, পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি আজও অত্যন্ত সংকটজনক। তিনি অভিযোগ করেন, কেবল মাত্র কাগজ-কলমে বা কথার কথায় উন্নয়নের দাবি করা হলেও গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও মৌলিক সরকারি পরিষেবা থেকে মানুষ আজও বঞ্চিত।
বৈঠকে বিমল গুরুং স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন, "সরকার পরিবর্তন হলেও পাহাড়ে প্রকৃত বা মানসম্পন্ন উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়নি। সরকারের উচিত আর বিলম্ব না করে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল যাতে একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা সুনিশ্চিত করা।" সেই সঙ্গে, পাহাড়ে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সমাধান, জনস্বার্থ রক্ষা এবং পাহাড়ি মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই যে জারি থাকবে, তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন মোর্চা প্রধান।
মোর্চা সভাপতির সমস্ত বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার পর ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক আশ্বাস দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, বিমল গুরুং পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকার যে সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যা ও মৌলিক অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেছেন, রাজ্য সরকার সেগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করবে। গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দফতরের অধীনে পাহাড়ে থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে গতি আনা এবং নতুন পরিকল্পনাগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে মন্ত্রী সুনিশ্চিত আশ্বাস দেন যে, পাহাড়ের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের সুষম ও সার্বিক বিকাশ ঘটাতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার প্রস্তুত।
পাহাড়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং আসন্ন নির্বাচনের সার্বিক সমীকরণে বিমল গুরুং ও দিলীপ ঘোষের এই হাই-প্রোফাইল বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করছে। জাতীয় রাজনীতিতে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতিকে হাতিয়ার করে একদা বিজেপির সঙ্গে মোর্চার মজবুত রসায়ন গড়ে উঠলেও, বিগত কয়েক বছরে দুই শিবিরের মধ্যে দূরত্ব ও ঘনিষ্ঠতার নানা টানাপোড়েন দেখা গেছে। বিশেষ করে, সামনেই দরজায় কড়া নাড়ছে পাহাড়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্শিয়াং, মিরিক এবং কালিম্পং পুরসভার নির্বাচন।
কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকের মতো শহরগুলিতে বর্তমানে পানীয় জলের তীব্র সংকট, নাগরিক পরিষেবার অচলাবস্থা, ভাঙাচোরা পরিকাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বই প্রধান নির্বাচনি ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে বিমল গুরুংয়ের এই আক্রমণাত্মক বার্তা এবং তার বিপরীতে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সমাধানসূচক প্রতিশ্রুতি পুরভোটের সমীকরণকে অনেকটাই প্রভাবিত করতে পারে। সিংমারির এই বৈঠক কার্শিয়াং, মিরিক ও কালিম্পং পুরসভা দখলের লড়াইয়ে কোনো নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ বা বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করে কি না, সেদিকেই এখন তীক্ষ্ণ নজর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।