নিয়োগের দাবিতে 15 জানুয়ারি নবান্ন অভিযান, যৌথ আন্দোলনে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা
আন্দোলনকারীদের দাবি, বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের ন্যায্য চাকরি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে । তাই তাঁরা এবার আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে ৷
Published : January 4, 2026 at 7:43 PM IST
কলকাতা, 4 জানুয়ারি: নিয়োগের দাবিতে রাজ্য সরকারের উপর চাপ বাড়াতে আগামী 15 জানুয়ারি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে রাজ্যের গ্রুপ-ডি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী ঐক্যমঞ্চ এবং 2009 সালের দক্ষিণ 24 পরগনা প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীর ঐক্যমঞ্চ । দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ না-হওয়ার অভিযোগে ক্ষুব্ধ এই দুই সংগঠন যৌথভাবে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছে ।
আন্দোলনকারীদের দাবি, বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের ন্যায্য চাকরি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে । অভিযোগ অনুযায়ী, 2009 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ 24 পরগনার বহু যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ পাননি । সেই সময় জেলায় প্রায় 4,792টি শূন্যপদ থাকলেও দু'টি ধাপে মাত্র 1,870টি পদে নিয়োগ হয় । বাদবাকি পদগুলিতে গত দু'বছর ধরে কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি । ফলে অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীরা ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছেন ।
2009 সালের দক্ষিণ 24 পরগনা প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীর ঐক্যমঞ্চের পক্ষ থেকে দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, "2009 সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত নানা আইনি জটিলতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি । আমরা কোনোরকম সরকারি সহযোগিতাও পাচ্ছি না । অন্য জেলায় নিয়োগ হলেও দক্ষিণ 24 পরগনার প্রার্থীরা বারবার বঞ্চিত হচ্ছেন । দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হচ্ছি ।"
অন্যদিকে, রাজ্য গ্রুপ-ডি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরাও দীর্ঘদিন ধরে একই সমস্যার মুখোমুখি । তাঁদের দাবি, 2017 সালে রাজ্য গ্রুপ-ডি পদের পরীক্ষা হলেও মেধাতালিকায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ ওঠে । সেই কারণে বহু অপেক্ষমান প্রার্থী আজও নিয়োগ পাননি । রাজ্য গ্রুপ-ডি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীর আহ্বায়ক আশিস খামরুই বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের দাবিতে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে অবস্থান আন্দোলন চালিয়েছি । কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি । তাই এবার নবান্ন অভিযানই একমাত্র রাস্তা ।"
সূত্রের খবর, গ্রুপ-ডি পদের জন্য প্রায় 6 হাজার শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল । তার মধ্যে এখনও প্রায় 580টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে । এই সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত ও স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতেই 15 জানুয়ারি নবান্ন অভিযানে নামতে চলেছেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা । আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, দাবি মানা না-হলে আগামিদিনে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে ।