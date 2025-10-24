প্রাক-শীতে ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকূটি ! নিম্নচাপ নিয়ে বড় আপডেট হাওয়া অফিসের

প্রাক-শীতে ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকূটি ! নিম্নচাপ নিয়ে বড় আপডেট হাওয়া অফিসের
দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা ৷
Published : October 24, 2025 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: বর্ষা বিদায় নিয়েছে ৷ তবুও, দুর্যোগের আশঙ্কার উড়িয়ে দিচ্ছে না আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আর সেই আশঙ্কাকে সত্যি করতে পারে ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকুটি ৷ তেমনই পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল ৷ আর তা ক্রমে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ৷
হাওয়া অফিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 25 অক্টোবর অর্থাৎ, শনিবারের মধ্যে সেই নিম্নচাপ অঞ্চল ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ আর 26 অক্টোবর, রবিবারে তা গভীর নিম্নচাপের আকার নেবে ৷ আর ধীরে-ধীরে সেই গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে, এই মুহূর্তে হাওয়া অফিস পরিস্থিতির উপরে নজরদারি চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে ৷
শুক্রবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর যে বুলেটিন প্রকাশ করেছে, তাতে ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে ৷ বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে ৷ আর তা ধীরে-ধীরে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ৷
বুলেটিনে এও বলা হয়েছে, 26 অক্টোবর সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর, সোমবার 27 অক্টোবর সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিতে পারে ৷ তারপরে সেই ঝড়ের অভিমুখ কোনদিকে থাকবে, সেই নিয়ে নিশ্চিত নন আবহবিদরা ৷ এমনকি রাজ্যের উপকূলে সেটি আছড়ে পড়বে বা তার কোনও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না আবহাওয়া দফতর ৷
তবে, সপ্তাহান্তে এবং আগামী সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তা আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছে ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে ৷ তবে পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সোমবার দুই 24 পরগনা ও দুই মেদিনীপুরের মতো উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে কিছুটা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷ কলকাতায় বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
তবে, ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে পরিস্থিতি আলাদা হতে পারে ৷ ঘূর্ণিঝড় কতটা শক্তিশালী এবং তার অভিমুখ এই রাজ্যের দিকে কি না, তার উপর নির্ভর করবে আবহাওয়ার চরিত্র ৷ তবে, গত কয়েকদিনে আবহাওয়ার অনেকটাই বদল হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে, বিশেষত দিনের বেলায় যথেষ্ট গরম অনুভূত হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷